Marketup posílil o několik seniorních projektových manažerů

Agentura Marketup posílila tým klientského servisu s cílem vylepšit své služby v oblastech mediálního plánování a řízení digitálních kampaní, datově-technologických služeb a správy sociálních sítí. Mediální tým doplnili Jakub Kalmár, Veronika Mihálová, Ivana Trčková, Marek Časta, Václava Řehounková a Matouš Jeřábek. Do datově-technologického týmu nastupuje Marek Salich, do socialu pak Andrea Benešová. „Stanovili jsme si vysoké cíle v oblasti spokojenosti našich klientů. Plánujeme dosahovat dlouhodobě Net Promoter Score +65 a více,“ zdůvodňuje šéf agentury Miroslav Král nábor seniorních projektových manažerů.

Kalmár má za sebou pět let zkušeností, na straně agentury i klienta. Podílel se na propagaci značek Škoda Auto, Škoda Auto Digilab (Uniqway) nebo Ernst & Young. „Převzal velké retailové a e-commerce klienty jako XXXLutz nebo Footshop,“ říká Michal Vrtiška, šéf mediálního týmu.

Mihálová vede 12 let mezinárodní B2B a B2C projekty a 360° kampaně. Propagovala produkty a služby firem ze segmentu automotive aftermarket nebo stavebnictví a interiérového designu (Geberit). Aktuálně řídí digitální komunikaci AXA Assistance na pěti trzích a rozjíždí spolupráci s novým klientem Mailstep.

Řehounková začínala na straně kreativní agentury Mark BBDO, kde devět let působila jako account manager. Následně vedla digitální projekt Úschovna.cz a řídila marketing Next.cz. Po šesti letech se vrátila do agentury a přešla do Etnetera Motion, kde se stala account manažerkou pro Škoda Auto. Před nástupem do Marketupu vedla performance tým agentury Inhubo a rozvíjela značky Vasky, Wuders a Bagind.

Trčková vyměnila po čtyřech letech pozici key account manager & client support supervisor ve Favi za roli projektové manažerky v Marketupu. I zde má na starosti vztahy s klienty. Zaměřuje se na porozumění jejich byznysu a získané insighty transformuje do marketingových strategií. Aktuálně spolupracuje na brandových a výkonnostních kampaních pro Grand Optical a Unihobby.

Časta přišel do Marketupu z pozice head of digital team AC Sparta Praha, kde měl na starosti digitální projekty, komunikaci i vývoj. Podílel se na rozjezdu spolupráce s partnery jako T-Mobile, Tipsport nebo Adidas. V Marketupu má aktuálně na starosti technologické klienty Fanuc a Nordic Telecom nebo společnost Conseq z oblasti financí.

Jeřábek začínal v e-shopu Alza.cz, kde se vypracoval na pozici vendor partner se zaměřením na technologické klienty (Xbox, Samsung, PlayStation). Následně přešel na stranu agentur (Médea, Havas) a rozvíjel značky Kofola nebo Hyundai. Poslední rok strávil u výrobce elektroniky Asus v roli e-commerce manažera. Do Marketupu nastoupil na pozici project manager.

Salich začínal před osmi lety jako webový a datový analytik ve společnosti Webvalley. Po čtyřech letech se osamostatnil a v roli freelancera pracoval pro klienty z celého světa. Věnoval se implementaci analytických nástrojů skrze GTM, reportingu a vizualizaci dat pomocí MS Excel / GDS / PowerBI, respektive plánování a realizaci digitálních kampaní na většině známých platforem. Realizoval také projekty z oblastí SEO a UX. Do Marketupu nastoupil na pozici projektového manažera datově-technologického týmu a zdokonaluje webovou analytiku a reporting pro klienty Grand Optical, Mailstep, Axa a Mlékárna Hlinsko (Tatra).

Benešová přišla ze společnosti Accenture, kde v roli seniorního stratéga pro Facebook pečovala o víc než stovku jak brandových, tak e-commerce klientů z Česka i zahraniční. „Do budoucna bude mít na starosti primárně komunikaci a client service,“ říká Nicola Vavírková, head of social media v Marketupu.