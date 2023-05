Marketup posiluje klientský servis a strategii

Marketingová agentura Marketup představuje nové tváře v klientském týmu, který se nedávno rozšířil o pozice client leadershipu. Na ně nastoupili na začátku letoška Xuan Mai Phamová z agentury Omnicom Media Group a Martin Špaček z Triadu. Do řízení klientských týmů se interně v rámci agentury posunul Tomáš Krebs.

Celé klientské oddělení, jež od ledna jako head of client leadership vede Michal Ťoupalík, spojuje oblasti výzkumu, kreativy, mediální komunikace a dat do jedné integrované služby. „Mai přináší klientům svým přístupem a zkušenostmi ty nejmodernější poznatky z oblasti strategie značek a výzkumu. Martin s Tomášem zase posouvají možnosti integrovaných řešení primárně z pohledu kreativy a byznysu. A to nejen v online prostředí, ale napříč všemi mediatypy,“ přibližuje Ťoupalík.

Xuan Mai Phamová se v marketingu a médiích pohybuje přes čtyři roky a její hlavní náplní práce je přinášet strategická řešení na těžké otázky. Má zkušenosti zejména se segmentem retail (Kaufland, Sportisimo), food (McDonald’s), finance (Portu, Simplea) nebo e-commerce (Aukro). V Marketupu zaujala pozici client leadership manager & strategy planner.

Martin Špaček pracuje v marketingu sedm let, z toho přes tři roky v agentuře a čtyři roky na straně klienta. Vedl týmy o desítkách lidí a zajišťoval nadlinkovou i podlinkovou komunikaci pro Česko, Slovensko a Maďarsko. V Marketupu je client leadership manager.

Tomáš Krebs má bohaté zkušenosti z oblasti obchodu a marketingu. Podílí se na tvorbě digitálních strategií velkých klientů v B2B a B2C. Řadu let působil v oblastech retailu či telco, například v rámci O2. V Marketupu je jako client leadership manager zodpovědný za obchodní a digitální strategii klientů T-Mobile, XXXLutz, Komerční banka a Axa.