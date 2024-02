Marketup slučuje kreativu a správu sociálních sítí do jednoho týmu

Fullservisová agentura Marketup upravila svou organizační strukturu, zdůvodňuje to potřebami trhu. Dva původně oddělené týmy – pro kreativu a produkci a pro social media a influencer marketing – sloučila do jednoho oddělení. Od loňska je řídí Nicola Husníková, která v Marketupu působí od roku 2018 a pak od roku 2019 řídila tým pro social media. Do sloučeného týmu navíc nastoupili tři zkušení odborníci Daniel Seman, Radoslav Sládek a Michal Kozelka.

Seman, který naposled působil ve WMC Grey, přišel do Marketupu na pozici creative director a také dočasně bude šéfem nově spojeného oddělení po Husníkové, která v únoru odchází na mateřskou.

Sládek dostal jako art director na starost umělecké, vizuální, kreativní vedení a idea making. Přišel z agentury Czech Promotion.

Kozelka zastává seniorní roli idea maker & copywriter. Má za sebou dvacetiletou praxi se zkušenostmi z reklamních agentur Ogilvy, Leo Burnett či Mark BBDO i jako režisér v nahrávacích studiích.

Obrat agentury loni o polovinu vzrostl

Marketup Miroslava Krále a Tomáše Ševčíka má nyní celkem 70 lidí. Loni vyrostla o 50 % a v tržbách poprvé překonala hranici 300 milionů Kč. Výše spravovaných rozpočtů klientů překročila 600 milionů.

Agentura získala také ocenění v oblasti kreativy (Lemur, Zlatý středník, Flema či IEA) i prodejního výkonu (Breakthrough Excellence Winner v soutěži Google Premier Partner Award pro region EMEA).

