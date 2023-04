Martin Hanzal opustil interní mediálku CNC a přešel do Dentsu

V rámci agenturní sítě Dentsu vznikl k 1. dubnu nový mediální klientský tým. Do jeho čela přišel Martin Hanzal, který poslední dva roky vedl interní desetičlennou agenturu mediálního domu Czech News Center pro malé a střední podniky. Předtím byl šéfem mediální agentury Mindshare nebo programatického nákupu v GroupM. Spolu s Hanzalem přicházejí na pozice client service directorů Pavel Bílek a Katarína Chytrá a jako senior account manager Ivona Firická. Ti dosud dělali také v Czech News Center.

Tento nový tým se v agenturní síti zapojí do práce na vybraných tendrech a jeho úkolem bude také aktivní vyhledávání příležitostí na trhu. Mimo to bude v Dentsu působit jako standardní klientský tým v rámci české Media Service Line. „Kromě běžné klientské práce budeme moci také využít jejich know-how při tvorbě speciálních projektů v digitálu, tisku, rádiu a eventech, a to napříč celým naším klientským portfoliem,“ komentuje Jiří Vítek, head of Media Service Line CZ & SK. „Naším cílem pro tento rok je pokračovat i nadále v úspěšném růstu Dentsu v České republice. Letos nás čeká celá řada tendrů i navyšování objemu práce u stávajících klientů, proto jsme se rozhodli takto skokově navýšit naše kapacity. Zároveň tak ulevíme stávajícím klientským týmům v rámci naší dlouhodobé snahy o ideální work-life balance. Ten přinese další zkvalitnění služeb našemu rostoucímu portfoliu klientů,“ věří.