Martin Mrva opustil Dedoles, nově řídí marketing Rouvy

Martin Mrva, donedávna marketingový ředitel značky pestrých ponožek, papučí a spodního prádla Dedoles, má nové působiště. Nastoupil do vimperské firmy Virtual Training, která vyvinula platformu pro virtuální tréninky cyklistiky Rouvy. Tam se bude starat se bude zejména o marketingové strategie, akvizice nových zákazníků a budování značky. Rouvy patří do portfolia investiční skupiny Pale Fire Capital.

„Jsme česká společnost s globálním byznysem, důraz klademe na dlouhodobý růst,“ uvedl šéf Rouvy Petr Samek. „Jádro zákaznické báze je v zahraničí, o to zajímavější bude práce s daty a zviditelnění doma i v sousedních státech,“ dodal Mrva. Ten studoval na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a do Dedoles nastoupil hned při studiu. V marketingu firmy působil devět let a vypracoval se až na pozici marketingového ředitele, vedl tým o 40 lidech. Povědomí o značce zvedl díky úspěšným kampaním na sociálních sítích i v televizi s animovanými křečky.