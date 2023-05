Martin Procházka po devíti letech v MediaComu přešel do Publicisu

Do komunikační skupiny Publicis Groupe přichází mediální stratég Martin Procházka. V novém působišti z pozice group head povede tým pro klienta Mondelez. Pro něj skupina Publicis zajišťuje nákup a plánování médií poté, co loni vyhrála jeho globální mediální tendr. V rámci Publicis Groupe nastoupil Procházka do týmu business directora Pavla Ctibora.

Procházka přichází z konkurenční mediální agentury MediaCom (ze skupiny mediálek GroupM komunikačního koncernu WPP), kde působil uplynulých devět let. Jako senior account manager tam měl na starost plánování medií pro klienty Pepco, Adidas, Reebok, Danone, Teva nebo Procter & Gamble.

„Úspěch Publicisu v loňském výběrovém řízení Mondelez trhem velmi rezonoval. Skupina má ohromně našlápnuto. Na poli mediálních tendrů se jí dlouhodobě daří získávat nové klienty a posilovat pozici mezi třemi největšími hráči na trhu,“ vysvětluje Procházka svůj přestup.