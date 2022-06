Martina Kemrová komunikuje za brněnské Adbros

Brněnská digitální agentura Adbros bratří Michala a Petra Sedláčkových má novou manažerku komunikace. Stala se jí Martina Kemrová, která v minulosti léta působila jako mluvčí T-Mobilu. „Jsem ráda, že se mi konečně podařilo najít firmu, kde i samotné ředitelstvo nahlas hlásá, že radost z práce je to hlavní, a věřím, že si to společně ‚budeme dělat hezký‘,“ uvedla ke své nové pozici ve firmě, jež se od roku 2006 zabývá vývojem a digitálním marketingem a zaměstnává na 70 lidí.

„Naše firemní filozofie je natolik trhlá, že nikoho normálního bychom nechtěli. On by taky nikdo normální nechtěl pracovat pro firmu z Brna,“ říká „personální náčelník“ Adbros Petr Sedláček. „Věříme, že byť milostivá Kemrová poněkud věkově nezapadá do naší mládežnické firmy, mentálně zapadá naprosto dokonale, a bude schopna navenek věrně tlumočit naše sdělení.“

Kemrová se PR a komunikaci věnuje většinu svého profesního života. Má zkušenosti z médií (Český rozhlas), telekomunikací (Aliatel, T-Mobile), veřejné správy (Krajský úřad Středočeského kraje, Magistrát hlavního města Prahy) a věnuje se konzultační a vzdělávací činnosti v oblasti komunikace (startupy, nevládní organizace, sociální podniky).