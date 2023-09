Matějovský na Fajn rádiu nepokračuje, nahradili ho Kratochvílová a Hataš

Rozhlasová skupina Media Bohemia přistoupila se začátkem podzimní sezóny ke změnám ve svých hlavních programových blocích.

Na Fajn rádiu se to týká časů od 6 do 9 hodin a od 15 do 18 hodin. Ranní show místo Vaška Matějovského nově moderují Aneta Kratochvílová a Petr Hataš, kteří dřív uváděli Fajn odpoledne, na zpravodajský servis se bude zaměřovat Daniel Žlebek, který v ranní show zůstává.

Kratochvílová a Hataš přebírali ranní show od Matějovského už před létem, původně byla řeč o kratší pauze. Nakonec se Matějovský rozhodl z éteru na čas odejít. „Vašek prvního září ve vysílání posluchačům sdělil, že se rozhodl si dát nakonec delší pauzu a ani po letní přestávce se do rádia zatím nevrátí,“ přiblížil programový ředitel stanice Ondřej Cikán. „Bohužel dlouhodobé ranní vstávání si ve Vaškově případě vybralo svou daň,“ řekl také. Matějovský je teď opět slyšet jako jeden z průvodců reality show Love Island, jejíž třetí řadu tento týden začala vysílat TV Nova.

Odpolední proud Fajn rádia vedle Martina Dufka alias Marthyho Duffka nově moderuje zpěvačka a influencerka Jana Grünerová alias Jasmin, předtím moderátorka Rádia Spin. „Zatímco jiné rádio, které o sobě říká, že je rádio pro mladé, svou odpolední show moderátorsky ‚zestaršuje‘, my si vychováváme moderátorský tým, který bude mít lehce přes dvacet. Má tak k mladšímu publiku opravdu blízko jak věkem, tak svými zájmy nebo hudebním stylem,“ rýpnul si programový ředitel Cikán do konkurence.

I na Rock Radiu se změnil průvodce ranním vysíláním. Rockový rozjezd od 6 do 9 hodin nově moderuje hudebník Honza Danda, kterého podpoří zprávařka Zuzana Klainová. Danda dosud neměl zkušenost z rádia, nicméně v rockovém a hudebním prostředí se pohybuje přes 20 let. Působí v kapele Olgy Lounové, v kapele Aqua Congas českého perkusisty Imrana Zangiho a je tvůrcem českého projektu Floyd Pulse jako pocty slavné skupině Pink Floyd. Ráno na rádiu se má víc zaměřit na rockové události nejen v Česku: nově také posílí informace ze zahraničí. Ranní show Rock Radia předtím od konce letošního ledna uváděl hudebník Viktor Dyk.

„V průběhu podzimu by k nám měla do Rock Radia dorazit ještě jedna posila z hudební branže, zatím ale nebudeme prozrazovat jméno,“ dodal Ondřej Cikán, který vedle Fajn rádia řídí i program Rock Radia. „Chystáme velkou oslavu Rockových narozenin v listopadu v Plzni, kde pokřtíme kalendář Rockerek roku. V něm se právě objeví i nový moderátor.“