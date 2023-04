Media Age dosáhla v roce 2022 rekordního obratu

Brněnská komunikační agentura Media Age v loňském roce zvýšila obrat o čtyři miliony na 123 milionů Kč. Firma tak stabilizovala svou pozici poté, co v roce 2021 zaznamenala rekordní nárůst obratu, a to meziročně na čtyřnásobek. „Portfolio našich služeb stavíme dlouhodobě na třech oblastech. Prvním jsou data a strategie, druhým kreativa a mediální plánování a posledním nákup médií. V posledních letech se pak stále intenzivněji prosazuje oblast čtvrtá – kreativně pojatý event marketing,“ zhodnotil vývoj firmy její šéf David Blažek.

Ke stálicím mezi klienty Media Age patří prodejce stavebnin Wienerberger či obchodní centrum Olympia, pro něž agentura loni uspořádala event Game Now! „Významným projektem pro nás byla i masivní kampaň pro ministerstvo vnitra na Datové schránky, jež proběhla všemi druhy médií,“ uvádí account director Filip Svoboda. Komunikační firma pracuje i pro Masarykovu univerzitu či Statutární město Brno.

„Na letošní rok chystáme kromě příprav dalších kampaní i tři velké eventy a momentálně se účastníme výzvy Kreativní voucher,“ říká head of strategy Jan Pacas. „Zároveň jsme nastolili začátkem roku změny v našem studiu. Vybudovali jsme in-house ateliér vhodný k focení, natáčení propagačních materiálů či pořádání workshopů pro studenty vysokých škol. Nedávno jsme rozšířili tým o interního fotografa a tvůrce videí v jedné osobě. A doplňuje: „Do týmu nastupuje i PR manager. S ním máme v plánu více šlápnout do vlastní propagace.“