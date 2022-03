Media Bohemia chystá internetové rádio pro Ukrajince v Česku

Mediální skupina Media Bohemia, která provozuje rodiny rádií Blaník, Hitrádio, Fajn Radio a Rock Radio, chystá rozhlasovou stanici s vlastním programem v ukrajinštině. Má vysílat zpravodajství a praktické informace pro příchozí uprchlíky. Teď hledá moderátory a spolupracovníky. Zároveň připravuje vysílací schéma i technologické platformy, na nichž bude vysílání přenášet. Projekt hodlá zapojit i místní podnikatele, například reklama spojená s nabídkou práce bude pro inzerenty zdarma.

„S kolegy jsme přemýšleli, co konkrétně my jako zástupci mediální scény ještě můžeme nabídnout Ukrajincům, kteří aktuálně prchají před válkou do Čech,“ vysvětluje Miroslav Hrnko, ředitel Media Bohemia. „Jsme si vědomí toho, že přicházejí do cizí země, o které nemusí mít dostatek informací, a hlavně přichází někam, kde mluví lidé odlišným jazykem. Proto bychom jim rádi usnadnili zdejší adaptaci a orientaci v našem prostředí.“

Na ruskou invazi na Ukrajinu už reagovaly také další tuzemské mediální domy. Český rozhlas začal přebírat živé vysílání ukrajinského veřejnoprávního rádia. Seznam.cz ode dneška pro uživatele z Ruska nabízí z války denní zpravodajské souhrny v ruštině.