Média čeká tiktoková budoucnost, i když úřady TikTok zakážou

Zatímco se evropské i americké úřady zabývají TikTokem jako bezpečnostní hrozbou, média se čínskou aplikaci pokouší osedlat. Žádná sociální síť neroste podobně rychle, a tak v ní redakce vidí nadějný distribuční kanál. Postupují však poměrně obezřetně. Většinu médií vyléčil z okouzlení sítěmi Facebook a jeho postupné snižování dosahu, na TikToku navíc ulpívá stín podezření, jestli nejde o geopolitického trojského koně. Úzus mediálního nakládání s TikTokem proto zatím zůstává v nedohlednu. Krátkým videiím se ovšem většina redakcí nakonec stejně nejspíš nevyhne.

„Na naše pracovní telefony TikTok nesmíme instalovat, máme speciální zařízení pouze pro tuhle aplikaci,“ říká Parastoo Saeidi, která se stará o sítě švédskému veřejnoprávnímu rozhlasu. Schizofrenní situaci naznačila na konferenci Radiodays Europe, která se konala v Praze na konci března. Jeden z hostitelů, Český rozhlas, pár dní před začátkem akce naopak na TikTok přestal přispívat. Reagoval tak na bezpečnostní varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Řada médií se přitom s TikTokem teprve seznamuje. Patří mezi ně i Česká televize, která sice už loni vystřelila se svým krásně dadaistickým účtem, ve kterém mlsně pokukuje po Trautenberkovi, její zpravodajský kanál spustil původní produkci až letos v březnu. Dvojice mladých lidí každý všední den vybírá jedno téma, která vysvětluje do většího než titulkového detailu. Už nějakou dobu s TikTokem s různou úspěšností experimentují redakce TN.cz, Seznam Zpráv či Blesku.

Na žádné platformě se patrně redakce tolik neodlišují. Ať už jde o investigativní web či bulvár, na Facebook, Twitter či Instagram nakonec všichni sdílí odkazy na svůj web. TikTok odkazy, pokud se nejedná o reklamu, nedovoluje. Parastoo Saeidi ze švédského rozhlasu ve své prezentaci zdůrazňovala právě tohle specifikum, když mluvila o propagaci podcastů. „Člověk musí zhlédnout video, zavřít TikTok, jít do podcastové aplikace a vzpomenout si, jak se pořad vlastně jmenuje. Vyžaduje to od něj docela dost práce,“ upozornila.

Ve své přednášce nabídla konferenční kánon: mějte strategii a adekvátní personální kapacity, koukejte na data a vyprávějte příběhy. Doporučení pro zaručený úspěch jsem ovšem od nikoho neslyšel, ani ho nikde pořádně nečetl. Nikdo totiž přesně neví, jak na to. I nejslovutnější redakce se sice snaží, většinu zpráv na TikToku ale v duchu personalizace a autenticity tvoří influenceři, aktivisté či řadoví uživatelé, upozorňuje nedávný výzkum od Reuters Institute for the Study of Journalism.

Na aktuálně nejdiskutovanější síť podle výzkumu přispívá polovina redakcí z celkem 44 sledovaných zemí. V Česku, říkají data z loňského podzimu, nahrává svou tvorbu na TikTok něco přes třetinu redakcí. Motivaci představuje podle výzkumníků přítomnost mladého publika i žurnalistická povinnost, která velí dodávat důvěryhodné informace tam, kde bují zkazky a dezinformace. Některá média naopak odrazuje hrozba „tiktokizace“ zpráv. I závažná sdělení mohou, jak se respondenti obávají, klouzat v záplavě zábavy k nežádoucí banálnosti.

TikTok skutečně vyžaduje show. Ukazuje to i část studie zaměřená na mladé uživatele. Na své oblíbené síti oceňují humor a výjimečně poutavou prezentaci. Přístup řady redakcí tomu odpovídá, když sází na osobnosti, jako jsou Jindřich Šídlo (Seznam Zprávy) či Sebestian Šikl (Blesk). Někde zase mají dedikované redaktory-performery, jinde se snaží o relativně tradiční videozpravodajství. Naráží však na přísná pravidla, která často nedovolují referovat o tragických zprávách, protože se v nich objevují „závadná“ slova jako třeba smrt.

Nejvíc se zatím nepřekvapivě daří médiím, která se už řadu let specializují právě na online videa. V Spojených státech může jít o NowThis, v Evropě španělský projekt Ac2ality či francouzský Brut. Poměrně úspěšně jim sekundují hlavně televize, které mají práci s videem jednoduše v popisu práce, byť ho obyčejně vysílají na šířku.

Původně psaná média naopak stojí před nelehkým rozhodnutím. Na jedné straně vidí příslib obrovského publika a setkání s mladými, kteří už nechodí přímo na web, na druhé to ovšem vyžaduje původní obsah pro další hladovou platformu. Byznysová návratnost přitom nemusí být zřejmá. Jak upozornila zmiňovaná Saeidi, dostat lidi z TikToku pod svou střechu není vůbec snadné. A hrozba zákazu aplikace motivaci k nalodění redakce nedodává.

Úplně stranou ale hlavně velké mediální domy zůstávat také nemohou. I kdyby západní státy TikTok zakázaly, krátká videa na výšku tady zůstanou. Tolik populární formát už dávno zkopíroval Instagram i YouTube. Jsem zvědavý, jak se s ním redakce popasují a jak TikTok promění podobu aspoň části zpravodajství a komentářů. Od jejího vzniku v roce 2018 se na čínské síti vynořilo obrovské množství talentovaných lidí, které bychom mohli nešikovně připodobnit k moderátorům, bavičům, vypravěčům. Některým médiím se je podaří při troše štěstí angažovat nebo najdou někoho ze svého středu, kdo drží prst na tepu aktuálních trendů.

Právě na nekonečné iteraci virální hlášek, záběrů či filtrů TikTok stojí a padá. Pointou většiny z nich je zábava. Podstatná část událostí ve světě nicméně zábavná není. Jak se může zábava a aspoň trochu odpovědné informování protnout v krátkém vertikálním videu – a jak moc o to budou lidi stát –, uvidíme.