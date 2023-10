Media Club v čele s TV Prima zdraží reklamu o 22 %, nově zacílí na diváky 18-69 let

Obchodní zastupitelství Media Club, spadající pod televizi Prima, změní strategickou cílovou skupinu, na níž při prodeji reklamy cílí. Dosud se zaměřovala na konzumenty od 15 do 69 let, nově to bude od 18 do 69 let. Zástupci Media Clubu a Primy to řekli na dnešním představení obchodní politiky na příští rok. „Dospělejší“ cílovce se mají přizpůsobit nejen obchodníci, ale také obsahoví tvůrci při natáčení pořadů pro Primu.

Důvodem posunu dolní hranice základní nákupní cílové skupiny z 15 na 18 let je podle Media Clubu poznatek, že mnoho klientů na trhu nechce svou komunikací cílit na mladistvé, dále možnost cílení na dospělé publikum s vyšší kupní silou a také snaha vyhnout se legálním omezení reklamy pro nezletilé diváky. Nové nastavení by podle obchodníků mohlo být atraktivnější pro výrobce cukrovinek nebo třeba alkoholu.

Konkurenční Nova nadále cílí na „nejmladší“ cílovku, a to 15 až 54 let. Na tu hodlá Prima prodávat takzvané eGRP, laicky řečeno videoreklamu směřovanou do online prostředí, neboť se jí to v této oblasti „jeví efektivnější“. Veřejnoprávní Česká televize uvádí sledovanost nejčastěji za 15+, tedy diváky starší 15 let, což se na tuzemském trhu dlouhodobě považuje za obecnou cílovou skupinu pro srovnávání podílů na publiku.

Reklama v roce 2024 bude podle Media Clubu oproti letošku v průměru o 22 % dražší. V závislosti na objemu utracených peněz klienti budou platit meziročně o 12 až 17 % navíc, dalších několik procent bodů „udělají“ koeficienty závislé na denním pásmu, sezóně či stopážích spotů. Základem bude reklamní spot o 25 vteřinách, koeficient pro dosud standardní „třicítku“ bude 1,05, kterým se bude násobit základní CPP (to činí 43.000 Kč pro kampaně do dvou milionů korun v hlavním vysílacím čase; čím je útrata klienta vyšší, tím je CPP nižší). Podle Media Clubu je „pětadvacítka“ standardem už déle také v obchodní politice veřejnoprávní České televize.

Letos Media Club zdražoval o 14 %, rok předtím zhruba také tak.

Media Club přiznal, že za měsíc září nedokázal klientům doručit celý objem nasmlouvané reklamy, poptávka tak převýšila skutečnou sledovanost zhruba o pětinu. Na vině bylo podle zástupců Media Clubu především teplé zářijové počasí. Díky němu potenciální diváci netrávili čas ani u televizních obrazovek, ani potom u internetových videoték.

Pod Media Club kromě kanálů Primy spadají Óčko, Barrandov, Atmedia a také Paramount Network. Na ty všechny Media Club prodává reklamu. Obchodně zastupuje také rádia, tištěné a internetové tituly skupiny Prima. Na webu měla Prima po nedávné akvizici Impression Media celkem 6,3 milionu uživatelů (červen 2023 podle NetMonitoru), což z ní činí druhého nejnavštěvovanějšího provozovatele v Česku, po vedoucím Seznamu a před třetí Mafrou. Souhrnné číslo za Primu a Impression Media má být v NetMonitoru vidět poprvé za říjen, tedy začátkem listopadu.