Media Club zdraží příští rok reklamu v televizi o 14 %, v rádiích o 8 %

Největší tuzemské mediální zastupitelství Media Club plánuje v příštím roce 2023 zvýšit cenu televizní reklamy v průměru o 14 % a rádiové v průměru o 8 %. Hlavním důvodem zvyšování cen je inflace a také převis poptávky zejména po televizní reklamě, uvedli na úterní tiskové konferenci zástupci Media Clubu. Ten v Česku prodává reklamu jak na kanálech Primy, tak na televizích Barrandov, Óčko, Paramount Network, Nickelodeon, Nick jr. a skupině malých stanic sdružených v Atmedia.

Ceny televizní reklamy se v jednotlivých kategoriích zvýší v rozmezí od 11 do 18 %, přičemž čím víc zadavatel investuje, tím bude zdražení vyšší. Ceny budou tradičně ovlivňovat indexy stopážové, denní a měsíční. Dráž tak vyjdou reklamní spoty od března do června a od srpna do Vánoc. Dráž o 25 % oproti základu vyjde spot zařazený do takzvaného super breaku, tedy minutové reklamní přestávky vysílané každý den kolem 20. hodiny, po pořadu Showtime. Kromě super breaku se v průběhu dne zachovají pásma prime time (od 17.30 do 23.30) a off prime (od 23.30 do 17.30).

Základní cílovou skupinou Primy, respektive Media Clubu zůstávají diváci ve věku 15 až 69 let. Zadavatele přitom televize upozorňuje zejména na část diváků u horní hranice této skupiny. „Podle aktuálních dat z MML tvoří aktuálně až třetinu všech zákazníků lidé ve věku 55 až 69 let,“ poznamenal - podobně jako loni - komerční ředitel Primy Vladimír Pořízek.

Media Club ruší dosavadní rozdělení na dva balíčky Exclusive a Total a zavádí jediný bundle. V rámci něho definuje 25 cílových skupin (dospělí, muži, ženy, rodiny či hospodyně, to vše odstupňované podle věku), z nichž si zadavatel v rámci bundlu může vybrat až šest. „Každou cílovou skupinu jsme si podrobně vydefinovali, zjistili jsme, jaké pořady ráda sleduje v televizi i online či jaké rozhlasové stanice ráda poslouchá. V novém roce bychom rádi klientské kampaně ještě více optimalizovali, abychom i divákům nabídli relevantní reklamní sdělení,“ uvádí Ladislav Dianiška, obchodní ředitel televizní divize Media Clubu.

Na tom, jaké skupiny si klient vybere, pak závisí percentuální rozložení investic do jednotlivých stanic v rámci celkového bundlu Media Clubu. Součástí každé kampaně přitom bude takzvaný eGRP, tedy videoreklama na internetu (ve skupině dospělých 15-69 to bude podíl 1 % na celkovém bundlu, třeba ve skupině dospělých od 15 do 35 let ale 6 %). „Už druhým rokem prodáváme video reklamu crossplatformně, to znamená, že v rámci jedné objednávky spojujeme televizi a online. Další oblastí, na níž se příští rok zaměříme, je maximalizace zásahu a afinity u klientských kampaní s využitím nástrojů umělé inteligence a strojového učení,“ doplnil Pořízek.

U rádií se Media Club podle obchodního ředitele rozhlasové divize Jana Čadka pro rok 2023 rozhodl selektivně upravovat ceník jednotlivých stanic podle jejich úspěšnosti a očekávaného trendu poslechu: „Například Rádio Kiss, které je nejdynamičtěji rostoucí, zdražuje nejvíce, přesto je oslovení posluchačů efektivnější a účinnější než u dalších celoplošných rádií.“

„V avizovaném osmiprocentním zdražovaní jsme přitom vůbec nepočítali s inflací. Je to vlastně jen úprava výkonnosti jednotlivých značek, aby to mělo logiku. Dvanáct let jsme prakticky nesahali na vyrovnávání poměrů v závislosti na vývoji poslechovosti,“ přiblížil Jan Čadek pro Médiář. „Máme neustále vyprodaný Impuls, Kiss a Evropu 2. A třeba Kiss byl neustále vyprodaný proto, že cena byla z našeho pohledu diskomfortní.“

Pro příští rok Media Club dál zastupuje soukromá rádia Impuls, Evropa 2, Frekvence 1, Kiss, Beat, Country, Signál, RockZone, Radio 1, Bonton, Spin a Dance. Ty klientům nabízí ve čtyřech balíčcích Radio United Total (pro maximální zásah populace), Radio United Optimal (na zajištěné rodiny), Radio United Progressive (na mladší posluchače a jejich rodiny) a Radio United Creative (pro kreativní plánování rádiové komunikace).

Nova a ČT ceníky na příští rok teprve připravují

Zvyšování cen reklamy v příštím roce plánuje i konkurenční skupina Nova. „S nárůstem ceny počítáme, ale konkrétní čísla nebudeme vzhledem k probíhajícím jednáním s agenturami prozatím sdělovat,“ uvedl generální ředitel Novy Jan Vlček. Česká televize obchodní strategii teprve nastavuje a měla by jí dokončit do konce října.