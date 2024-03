„Média končí.“ Malecký a Douša o tom, jak v Česku vznikly zpravodajské pouště

Do pražského studia zavítali Robert Malecký z Ústí nad Labem a Marek Douša z Velkého Šenova. Zkušený reportér a editor Robert (ex Svobodné slovo, Litoměřický deník, Nedělní svět, Lidové noviny, ČT, Česká justice, Hlídací pes) předestřel mrazivý příběh zániku zpravodajských redakcí, zejména regionálních, Marek (ex Reflex) to dokreslil zkušeností humoristy a dlouholetého pozorovatele tradičních médií.

Končíme ovšem optimisticky: pro pivovarníka Maleckého a regionálního mediálního magnáta Doušu (vydává weby Kurvafix.cz, Naseveru.net, Obeznik.eu či Cokolivokoli.cz) vymýšlíme nový mediální koncept.

Návrh nového zpravodajského formátu pro regionální publikum

