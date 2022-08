Mediální divizi Mind2flo povede Martin Králík, přišel po 12 letech v MediaComu

Na pozici CEO mediální divize Mindsquared agenturní skupiny Mind2flo nastoupil k 1. srpnu Martin Králík, který 12 let působil v mediální agentuře MediaCom ze skupiny GroupM nadnárodní grupy WPP, z toho posledních šest let jako ředitel. Do Mind2flo tak přichází jako „garant pro náročné zadavatele reklamy“, jak stojí v oficiálním oznámení.

Skupina teď kompletuje personální obsazení své mediální divize, která se plánuje zaměřit na velké tendry a v příštím roce 2023 překročit první miliardu v objemu zakázek. „Obrovský potenciál vidím především v oblasti pokročilé práce s daty, na které celá skupina Mind2flo stojí. Vznikají tu první vize vlastních unikátních nástrojů a samostatné datové divize, zaměřené nejenom na mediální trh,“ říká nový ředitel Králík.

Celá Mind2flo současně pracuje na regionální struktuře hubu, přes který chce pracovat na mezinárodních projektech.