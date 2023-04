Mediální podnikatel Michal Půr: Líbil by se mi think-tank

Úvodní díl prezidentského podcastu Podhradí vzbudil vášně - hlavně proto, že ho uváděl Michal Půr. Ještě před vydáním Podhradí jsme se s Půrem - jinak šéfredaktorem názorového webu Info.cz, propagátorem placeného obsahu, moderátorem televize CNN Prima News a především podcastu Insider - sešli k rozhovoru v našem studiu. Začátkem dubna uběhlo 20 let, co v médiích působí – začínal jako zpravodaj ČTK, později vedl časopis Euro, pak s investicí od mediálního konglomerátu kolem Daniela Křetínského založil Info.cz, s Tomášem Jirsou čtvrtým rokem vydělává na Insideru. Teď uvažuje o svém dalším kroku. „Nemusí to být médium, může to být think-tank,“ říká v rozhovoru.

„Po dvaceti letech už se necítím jako novinář. Cítím se jako moderátor, jako vydavatel, jako mediální podnikatel. Podnikatel je ta role vlastně,“ pokusil se najít nejpřesnější popis své nynější pozice, pro níž dosud razil označení „hybridní novinář“. I o směšování rolí v současné mediální komunikaci jsme debatovali. O tom, jak se mění tradiční nastavení médií a novinářů vlivem technologických změn i sociálních sítí. Nebo o tom, jak samotná mediální sdělení dnes podmiňuje jejich distribuce a propagace. „Já vždycky budu dělat infotainment,“ říká Michal Půr. Infotainment prodá informaci líp než klasická suchařina. A patří to k tomu. Dneska se lidi chtějí bavit.“

Sledujte celý videorozhovor (1 hodina a 47 minut)

Šéfredaktor Médiáře Ondřej Aust mluví s hybateli médií a marketingu v Česku

