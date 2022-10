Mediální skupina A 11 přidá eventovou agenturu, povede ji Libor Rys

Na nově vytvořenou pozici business development director do mediální skupiny A 11 nastupuje Libor Rys. Bude zodpovědný za rozvoj stávajícího portfolia a rovněž za vznik nové eventové agentury. Přichází z vydavatelství Premium Media Group, kde několik let působil jako head of sales. Předtím vedl obchodní oddělení A 11 a působil na různých obchodních pozicích v mediálních domech RF Hobby nebo Mladá fronta.

„Velký potenciál vidím v možnosti nabídnout realizaci klientských titulů nebo produkci specializovaných eventů,“ uvedl Rys, jehož prvním úkolem v nové roli bude příprava prémiových golf tour pod hlavičkou nově vznikající agentury. Má se podílet i na realizaci oborových ocenění a žebříčků, které doplní stávající eventy Advokátní kanceláře roku a Top ženy magazínu CEO.

A 11 v čele se spolumajitelem a ředitelem Alešem Zavoralem v posledních letech výrazně rozšiřuje své mediální aktivity. Loni zkompletovala síť bezplatných lokálních novin Náš region, letos v létě přikoupila celoplošnou Regionální televizi, kterou přejmenuje na Náš region TV a začne je obchodně nabízet společně.