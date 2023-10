Měsíc podcastů: Půr v Economii, Zlámalová v Matrixu, pořady v balíčcích

Hromadí se to. Podcastů na české scéně nepřestalo přibývat, v českých médiích i mimo ně se podcast stal zdaleka nejpopulárnější formou. Pokusme se tedy novinky v této oblasti nějak uspořádat, najít trendy.

Lenka Zlámalová provádí vlastním Matrixem

Přišel „nejoriginálnější český podcast“. Tak svůj čerstvý počin, jehož první díl vyšel v pondělí 9. září, skromně uvádí Lenka Zlámalová, komentátorka Echa. „Text je skvělý. Jsou ale chvíle, kdy zvuk a obraz dokážou výstižněji zachytit atmosféru, osobnost, emoce a souvislosti,“ míní. Její podcastový cyklus nese název Matrix, autorka za něj chce 179 Kč měsíčně a z předplatitelských platforem zvolila Forendors (dřív Pickey). A samozřejmě domovské Echo, přesněji řečeno jeho placenou zónu Echo Prime.

„Ambicí je ukázat trendy a souvislosti, které jiní nevidí a rozproudit o nich debatu. Ukázat společnost, politiku, ekonomiku a byznys z úhlů, které vás na první pohled nenapadnou,“ slibuje Lenka. „Chci využít zkušenosti, které jsem v roli analytičky, komentátorky a insiderky byznysového a politického provozu nasbírala a konfrontovat je v rozhovorech s inspirativními, pozoruhodnými i kontroverzními lidmi. Provokovat v nich k myšlení a nápadům, které posouvají společnost a pomáhají nám alespoň zahlédnout obrysy budoucnosti.“ Úvodní epizoda je „o mentálním zdraví Čechů v nečekaných souvislostech“, hostem byl psychiatr Cyril Höschl.

Víc podcastů za jednu cenu

Echo půjde dál, avizuje „podcastovou vlnu“. Po Poradě Echa a Matrixu tak má ještě letos následovat filozofický podcast Terezy Matějčkové, literárně-historický pořad Jiřího Peňáse a také kulturní podcast Ondřeje Štindla, který se do Echa vrátil z Deníku N. To vše se děje ve zbrusu novém studiu, které si Echo zbudovalo na pražské Křížové, kam koncem léta přesídlilo. Podcasty jsou součástí digitálního předplatného Echa za 299 Kč měsíčně.

Dalibor Balšínek v podcastu Aust: Nabídneme víc videopodcastů, a za jednotné předplatné

Balíčkovat začal také populární Insider. Společně s ním je na Patreonu možné si předplácet i podcast Nový svět, v němž egyptolog Miroslav Bárta, historik Martin Kovář a zakladatel Datarunu Michal Půr provázejí „novou realitou“. Samostatný Insider stojí od 140 Kč za měsíc, za Insider a Nový svět dohromady dá zájemce 280 Kč. Nový svět je také na Gazetistu za 149 Kč měsíčně a na HeroHero za 5 eur měsíčně. Před týdnem ohlásil první tisícovku předplatitelů. „Jednoznačně nejlepší český podcast,“ chválí šéfredaktorka webu Forum 24 Johana Hovorková.

Pickey rebrandovalo, Patreon redesignoval

À propos Forendors: znamená to „for endorsement“, „pro podporu“, a je to nový název platformy, která se dva roky rozvíjela pod značkou Pickey a se sloganem Buďte vybíraví. Rebranding proběhl před dvěma týdny a společně s ním přišla nová mobilní aplikace pro offline přehrávání. Mimochodem: nejúspěšnějším titulem na této platformě je podcast Kecy a politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose (další pořadí, celkový počet předplatitelů ani celkový obrat platforma nezveřejňuje).

Redesignovala též americká předplatitelská platforma Patreon. Taky tady se nový přístup k barvám a typografii promítl i do mobilní aplikace.

A změna čeká rovněž ty, kdo podcasty konzumují v ekosystému Googlu. Ten oznámil, že brzy zavře službu Google Podcasts a příští rok podcasty na Googlu kompletně přejdou pod platformu YouTube Music.

Michal Půr diktuje v Economii, s Ondřejem Houskou

Po jarním startu Spotlightu sice Economia v létě představila i nový měsíčník Lindy Bartošové Safe Space, rozruch nicméně nastává až teď na podzim. Ve středu 4. října odstartoval podcast Bruselský diktát a s ním tradiční vydavatelství řízené Lenkou Černou vpustilo do své kuchyně Michala Půra. Ten si samozřejmě nezapomněl vlastní ingredience, Houska nezaostává, rovněž umí přidat úderný bonmot (viz titulek) a tak není překvapivé, že novinka vzápětí po uvedení vystoupala do čela žebříčku.

Rychle úspěšným u posluchačů a diváků se nedávno stal Půrův podcast Podhradí s čerstvým prezidentem Petrem Pavlem. (Sliboval se měsíčník, vypadá to ale spíš na půlročník –⁠ po březnové premiéře přišel druhý díl až v září.) Půr si za Pohradí vysloužil kritiku mimo jiné i od Petra Honzejka, šéfkomentátora Hospodářských novin. „Jde o zakuklený PR produkt, kde si prezident sedící naproti ‚tvůrci‘ může říkat, co chce, aniž by mu hrozilo, že bude čelit nepříjemným doplňujícím otázkám,“ napsal Honzejk v březnu v komentáři První hradní kulišárna. Prezidentský podcast Podhradí se tváří jako novinařina, ale je to Čau lidi s otázkami. A o měsíc později uvedly Hospodářské noviny podcast Boomer a Danuše, Honzejkovo povídání s neúspěšnou prezidentskou kandidátkou Nerudovou o tom, „proč to mají ženy v české společnosti těžší, co chlapi nechápou a jak to změnit“. (Zatím) poslední díl vyšel 16. srpna. Den nato Nerudová oznámila, že napřesrok bude kandidovat do Evropského parlamentu (za STAN).

Dnes oba „prezidentští podcasteři“ publikují pod hlavičkou téhož titulu. Zmíněný Bruselský diktát totiž začal vycházet jako další z podcastů Hospodářských novin. Frekvence bude týdenní, stopáž zhruba hodinová. Novinka je ve formě videa na webu Hospodářek či na YouTube, jako audio pak na Spotify či na Soundcloudu. Zatím zdarma, v budoucnu se počítá se zpoplatněním. Spotlight v Aktuálně.cz vzniká v solidním studiu, zázemí Hospodářek pro video má v tomto ohledu –⁠ a zvlášť ve srovnání s podcasty předních solitérních tvůrců –⁠ rezervy.

„Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí,“ lákají Hospodářky s narážkou na Půrův hlavní produkt, čtyři a půl roku běžící podcast Insider. Půr si nedávno uvolnil ruce, když se zbavil vedení názorového webu Info.cz, a společně s bývalým manažerem Economie Vladimírem Piskáčkem teď budují Datarun, kde se soustředí výhradně na newslettery a právě podcasty (a na studie –⁠ první představili koncem září, je o digitalizaci stavebního řízení).

Houska s Půrem jsou dlouholetí přátelé a také někdejší novinářští kolegové z Bruselu, kde byl Houska za Český rozhlas a Půr za Českou tiskovou kancelář. Nynější Půrovu roli si ještě před startem společného podcastu vysvětlovali. „Když jsem oznámil, že s tebou budu dělat podcast, některým lidem praskaly žilky. Ale víc reakcí bylo pozitivních. Co vlastně jsi? Bývals novinář, pak si o sobě mluvil jako o hybridním novináři, co jsi vlastně teď?“ ptal se Houska. „Teď už nejsem novinář, nechal jsem si poslední radůstku, libůstku, moderaci v televizi, což má specifická pravidla, ale já jsem dneska podnikatel,“ odvětil Půr. „A jsem podcaster,“ dodal. „Dvacet let jsem byl v novinách, teď je pro mě i pohodlnější říkat, že nejsem novinář. Novináři se někdy berou strašně vážně a pořád si stanovují nějaké standardy, které podle mě už neodpovídají době,“ zopakoval Půr svůj argument, který používal už dřív. Houska mu na to řekl: „Nelíbilo se mi, jak ses choval jako novinář, nesouhlasím s tím, ale nejsem majitel klíčů, majitel pravdy, abych posuzoval, co je morální, co ne. Ale podcast o Evropě s tebou chci dělat, protože ty tomu rozumíš, rozumíš dopadům na Česko, rozumíš české realitě, jak se do ní promítá Evropa.“ Podle Půra, který před časem také řekl, že „vždycky bude dělat infotainment“, debata o Evropě nemusí být nudná. Zatím je v Česku podle něj polarizovaná –⁠ na jedné straně nekritický obdiv, na druhé apriorní kritika kvůli neznalosti věci. „Jsme přesvědčeni o tom, že to, co se děje v Evropě, není nuda a hlavně je to mnohem důležitější, než to, co my řešíme tady v poslanecké sněmovně a na české politické scéně. Koho zajímá, co se děje kolem něj, a chce to chápat, musí mnohem víc sledovat Evropu než Prahu,“ předeslal Ondřej Houska.

A Petr Honzejk požehnal: „S jedním většinou souhlasím, s druhým většinou ne, ale oba tomu rozumí víc než já, takže poslouchám a naslouchám. Často podtrhávám nesouhlasnou vlnovkou, ale o to je to zajímavější.“

Zdeněk Svěrák čte ze svých deníků

Všimli jste si v top 10 českých podcastů desátého místa? Obsadila ho novinka veřejnoprávního Českého rozhlasu Nejisté sezóny. Je to čtení dosud nezveřejněných poznámek Zdeňka Svěráka z jeho vlastních deníků, které si píše od založení Divadla Járy Cimrmana v 60. letech. Pořad běží od 1. října každou neděli podvečer na Radiožurnálu a je z něj samozřejmě taky podcast. Provázejí jím rozhlasoví cimrmanologové Vladimír Kroc a Tomáš Maleček. A Zdeněk Svěrák k tomu mimo jiné hraje na klavír.

Zločiny v mnoha variacích. I v největší aréně

Podle nedávného průzkumu agentury NMS, který podle veřejnoprávního Českého rozhlasu „poprvé poskytl komplexní pohled na konzumaci podcastů v Česku“, jsou nejoblíbenějšími podcastovými žánry zábava a humor a hned potom krimi, true crime.

Právě na kriminální případy se jako na první téma zaměřila zpravodajská televize CNN Prima News ve svém nově založeném podcastovém oddělení. V týdeníku Hlasy zločinu reportér a moderátor Václav Janata a novinář Jakub Kvasnička rozebírají největší kriminální kauzy Česka. Čerpají přitom z archivu denní televizní relace Primy Krimi zprávy.

Tématika zločinu posloužila též telekomunikačnímu operátorovi O2. Firma už koncem srpna uvedla sérii Místo kyberčinu, v níž je řeč o skutečných kybernetických zločinech. Podcast, který takto akcentuje téma kyberbezpečnosti, moderují Honza Dolejš a Pavel Matějíček.

A za opravdovými zločiny můžete i do O2 areny. Oprava: za Opravdovými zločiny. Tvůrkyně nejposlouchanějšího českého true crime podcastu Lucie Bechynková a Bára Krčmová uspořádají v pražské O2 areně show Jsme zločinožrouti. Proběhnout má 24. listopadu příštího roku. „Zločinožrouti, věrná komunita fanoušků podcastu, vyprodávají živá vystoupení po celé České republice a hlavně pravidelně, každý týden, poslouchají a sledují vyprávění o zločinu i blbý kecy dvou holek,“ píše se v propagaci. Vstupenky jsou k mání od 890 Kč. Vyprodá poprvé český podcast největší českou halu?

Reflex jako líheň úspěšných podcasterů

S novým podcastem Stanice hrůzy přišli Tereza Kujová a Jan Studnička, autoři úspěšné série o historii intimností Hodina dějepichu. V novém týdeníku se vrhají do temných hlubin hororového filmu, povídek a knih. Začali ve čtvrtek 5. října vpodvečer, první dva díly budou celé dostupné veřejně, od třetího dílu jen na Forendors za 120 Kč měsíčně či 60 Kč za díl.

„Máme desítky tisíc pravidelných posluchačů a ti nám často psali, že nemají, co poslouchat. Tak jsme s Honzou hledali další téma, které nás bude bavit, a našli jsme ho v hororových příbězích,“ řekla Kujová. Chtějí zapojit fanoušky, třeba hlasováním o tématech. „A vyzkoušíme monetizaci a propagaci naší práce bez Reflexu za zády,“ odkazuje na Hodinu dějepichu, která vychází na webu zavedeného časopisu.

Cestu „bez Reflexu za zády“ už loni zvolili tvůrci podcastu Kecy a politika a čerstvě Čestmír Strakatý, který po pěti letech opustil denní rozhovory Prostor X. Soustředí na svých téměř osm tisíc předplatitelů na HeroHero a slibuje jim ne jeden, ale už dva rozhovory týdně, navíc z nového studia.

Milion měsíčně. Ondřej Novotný ví, kudy běží zajíc

Teprve měsíc je i na HeroHero, a už tam získal přes šest tisíc předplatitelů. Při sedmi eurech za každého abonenta to dělá přes milion korun měsíčně v hrubých příjmech (před odečtením 10% provize platformě a zdaněním). Ondřej Novotný, pořadatel bojových zápasů v Oktagonu, moderátor sportu i dobrodružných televizních reality shows, se svou neformální reflexí fotbalu Kudy běží zajíc míří ještě výš. „Na takových patnáct, dvacet [tisíc předplatitelů] to může doběhnout,“ věří. Vytrvalost porazí talent, vysvětloval svůj úspěch Novotný v rozhovoru s Livesport Daily, což je letos v květnu spuštěný podcast poskytovatele sportovních výsledků Livesport. „S MMA letem světem jsem tu nejstarší podcaster. Co se týče mých videí na YouTube a tak, začal jsem suverénně nejdřív. A dneska je Letem světem kvůli tomu tak velké, a kvůli tomu je tak velký Zajíc.“ Klíčem je podle Novotného právě vytrvat, ne se snažit o dokonalost: „Neuhnu. Dělám to z jakéhokoli místa, třeba to není krásné technologicky, ale je to živé, je to pro lidi něčím zajímavé.“ Novotný stojí i za přečtení na Bez frází.

Trojice mediálních mudrování na závěr

Tolik k hlavním novinkám uplynulého měsíce. Škarohlíd by řekl, že inflace postihla nejen počet podcastů na české scéně, ale krátkodobě též výskyt šéfredaktora Médiáře v podcastech kolegů. Posuďte sami.

Ondřej Aust v Maximu Pavla Vondráčka

