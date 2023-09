Metoda Markovič: Hojer. Na festivalu Serial Killer poprvé vyhrál český seriál

Brněnský festival Serial Killer, který se zaměřuje na kvalitní evropskou seriálovou tvorbu, vyhlásil v sobotu večer letošní vítěze. Nejlepším seriálem střední a východní Evropy mezinárodní porota jednomyslně zvolila sérii Metoda Markovič: Hojer režiséra Pavla Soukupa, chystanou novinku platformy Voyo televize Nova. Vůbec poprvé v šestileté historii festivalu tak hlavní soutěž vyhrál český seriál. Jde o původní kriminální sérii, která líčí dopadení a usvědčení jednoho z nejděsivějších vrahů normalizačního Československa Ladislava Hojera legendou pražského prvního oddělení Jiřím Markovičem. Uvedeny byly první dva díly ze šesti a jak po projekci v brněnském Divadle na Orlí řekl ředitel vývoje obsahu TV Nova Michal Reitler, na Voyu se novinka objeví „po Novém roce“.

Metoda Markovič: Hojer

Když se v říjnu 1981 najde blízko motolského potoka mrtvola ženy uškrcené punčochami, pražská mordparta vedená legendárním Jiřím Markovičem tuší, že má co do činění se sexuálním deviantem. Že jde o pouhý začátek příběhu vyšetřování jednoho z nejznámějších československých vrahů, který se zapsal do historie svým vyšinutým chováním i mimořádnou krutostí, tehdy ale neví nikdo. Ani sám Markovič, známý smyslem pro humor a lidským chováním i vůči těm nejhorším vrahům. Český true crime rekonstruuje vyšetřování tehdejších elitních policistů, a přichází tak se zdejším příspěvkem k oblíbenému žánru. Seznamuje s tématem psychologického profilování sériových vrahů a nabízí netradiční vhled do československých osmdesátých let.