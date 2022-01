Meziroční růst české e-commerce v roce 2021 zpomalil na 14 %

Celkový obrat českých internetových obchodů v loňském roce 2021 vzrostl na 223 miliard Kč, ze 195 miliard rok předtím. Ukazují to data nákupního srovnávače Heureka a Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Šlo o meziroční růst 14 %, zhruba jako předloni. Mezitím v prvním „covidovém“ roce 2020 růst činil 26 %. „Po předloňském skokovém růstu považujeme v každém případě dosažené výsledky české e-commerce za další velký úspěch,“ hodnotí uplynulý rok výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Obrat e-commerce v Česku

rok 2018 2019 2020 2021 obrat v miliardách Kč 135 155 195 223 meziroční růst 17 % 15 % 26 % 14 %

Zdroj: Heureka, Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

„Meziročně nejsilnější byl první kvartál 2021, protože srovnáváme letošní ‚zavřené‘ a ještě otevřené Česko před první vlnou. Většina e-shopů rostla v prvním kvartálu v desítkách procent, výjimkou nebyly ani růsty nad hranicí 100 %. Šlo především o prodejce elektra, knihkupectví nebo hobby markety, tedy prodejce, kteří se před covidem z větší části zaměřovaly na prodeje v kamenných prodejnách,“ řekl šéf Heureky Tomáš Braverman. Ve třetím kvartále činil růst už jen několik jednotek procent, konec roku znamenal meziroční pokles: „Protože v předvánoční sezóně předchozího roku 2020 došlo k uzavření obchodů mezi koncem října a začátkem prosince, drtivá většina vánočních nákupů roku 2020 se odehrála na internetu. Oproti tomu tato vánoční sezóna byla jiná, po celou dobu byly otevřené kamenné prodejny, řada hitů Vánoc nebyla dostupná skladem (namátkou třeba PS5 či iPhone 13 Mini), rostla inflace a lidé očekávali zdražení energií. To hrálo v útratách lidí v onlinu významnou roli a ovlivnilo to i celkový meziroční vývoj e-commerce.“

Skleníky a kotle vyskočily, bílá elektronika klesla

Pandemie významně změnila chování lidí, a to i během nakupování na internetu. „V roce 2021 se sortiment, který lidé kupovali online, proměnil. Mírný (-3 %) pokles zaznamenala kategorie bílé elektroniky, protože tu měla spoustu zákazníků zakoupenou už během první vlny v roce 2020. Tradičním tahounem onlinu bylo samozřejmě jídlo, meziročně rostl také silný segment dům a zahrada (20 %) nebo nábytek (17 %),“ říká Braverman.

Vlivem covidu na internetu prorazily kategorie, které dřív patřily téměř výhradně do kamenných obchodů. O 75 % vyrostly zahradní skleníky, o 90 % kotle a ještě víc vybavení na sport: „Boby a sáňky, běžky, skialpy, to vše je sortiment, který vyskočil o stovky procent. Lidé už loni na internetu pořizovali veškeré vybavení na venkovní aktivity. E-shopy se tomuto trendu přizpůsobily. Neplatí to jen pro zimní sporty, enormní zájem byl také o kola a elektrokola.“ Skokanem onlinu se stalo také investiční zlato.

Počet e-shopů během druhého „pandemického“ roku vzrostl o 3 %, celkem jich je na českém trhu 50.985. „Vedle nových e-shopů jich v roce 2021 mnoho také zaniklo. Jednalo se především o ty, které se chtěly svézt na vlně covidu a využít toho, že se do online prostoru přesunuli i méně zkušení zákazníci,“ dodává šéf Heureky.