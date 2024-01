Michaela a Tomáš Kačena: Letos v Burdě výrazně zainvestujeme do onlinu

Rozvojové investice do digitální podoby svých titulů letos plánuje Burda Media Extra, mediální dům, v němž se čerstvě spojují tradiční tituly převážně časopisové Burdy s weby vydavatelství Extra Online Media, které Burda loni koupila. „Do onlinu se bude výrazně investovat – chceme tituly rozvíjet jak personálně, tak posilovat jejich zázemí,“ plánují Michaela a Tomáš Kačena, manažerský i manželský pár v čele onlinu Burdy. Michaela jako šéfka internetového obchodu zodpovídá za veškeré příjmy z digitálních aktivit vydavatelství, Tomáš má na starosti obsahový rozvoj, a to z pozice CEO Extra Online Media. Tato právní entita má existovat ještě celý letošní rok, v lednu 2025 pak zfúzuje s mateřskou firmou dosud zvanou Burda International CZ, v níž zároveň Tomáš stal strategickým ředitelem pro obsah.

Do tří let ponese online polovinu našich tržeb, řekla už loni Médiáři generální ředitelka české Burdy Petra Fundová.

K zavedeným časopisovým značkám Elle, Marianne, Apetit, také Svět ženy, Krásná zahrada nebo Chip v Burdě po loňské akvizici přibyly weby jako bulvární deník Extra.cz, Lifee.cz zaměřené na ženy a životní styl, zábavní G.cz, Extralife.cz, videoweb OneTV.cz nebo také Toprecepty.cz, přední tuzemská databáze receptů, a videonávody Extrakurzy.cz. „Synergie, které se nabízejí, jsou hlavně v obchodu. Proto první, co jsme spojili, byly obchodní týmy. Můj obchodní tým se přestěhoval na Flóru [sídlo Burdy – pozn. red.], Tomáš zůstal na Budějovické,“ přibližuje Michaela Kačena. Na Budějovické, kde dosud Extra Online Media sídlí, podle Tomáše Kačeny ještě dobíhá nájemní smlouva.

„Právně jsme ještě dva subjekty, myšlenkově ale už jedna firma,“ přesvědčuje Tomáš Kačena. Ohledně obsahu bylo podle něj základní myšlenkou sladit výrobu online obsahu: „Jde nejen o redakci, ale i o sociální sítě a videotým. To všechno budu mít na starost.“

„Chceme aktivně přenést naše know-how do titulů, které už Burda má,“ řekli také v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem. „Globální strategie Burdy je být jednička v lifestylu a jednička v segmentu food,“ připomíná Michaela Kačena.

Segment food reprezentuje především zmíněný Apetit, na webu zejména Toprecepty.cz či také nový web Vařímerychle.cz. Lifestyle zajišťují hlavně Elle a Marianne a na internetu opět weby z Extra Online Media. „Máme už prémiovost i zásah, a to můžeme krásně nakombinovat. A je vidět, že trh to chce,“ hodnotí dosavadní odezvu inzerentů Michaela Kačena, jejíž první pracovní angažmá se před časem odehrávalo právě v Marianne. „Doba nám nahrává. I Google má rád podobné oborové weby, a to nám hraje do karet,“ doplňuje Tomáš Kačena.

Mezinárodní výměna know-how

Ten také upozorňuje, že Burda jako prakticky jediný mediální dům v Česku zůstala pobočkou tradičního zahraniční firmy z oboru: „Burda je součástí německého vydavatelství, které má kromě domovského Německa silnou pozici i ve Velké Británii, kde vlastní licence na řadu produktů od BBC, je to silná online firma. Můžeme sdílet know-how i obsah včetně audiovizuálního se zahraničními pobočkami Burdy,“ popisuje ředitel obsahu. „To je skvělá výhoda, kterou určitě zúročíme – nikdo jiný v Česku to udělat nemůže, protože takového zahraničního partnera nemá,“ shrnuje.

Podle šéfky online obchodu dává loňská fúze Burdy s Extra smysl i po stránce mezinárodní výměny know-how: „Témata i problémy máme společné a můžeme je sdílet.“ Naráží přitom hlavně na velké změny, které vydavatele potkají na internetu, zejména v oblasti doručování reklamy: „Všechno, co se na nás valí – zruší se cookies třetích stran, zpřísní se souhlasy se sdílením osobních dat – řešíme ve všech zemích, a na Západě vždy o trochu dřív, je tedy dobré znát, čím už si kolegové prošli, a získávat doporučení ohledně technologií. Jednou za tři měsíce se nad tím potkáváme s kolegy ze všech zemí ze skupiny.“

V područí globálních internetových hráčů

Michaela i Tomáš připomínají, že tradiční vydavatelé jsou na internetu ohledně distribuce obsahu i reklamy v područí digitálních platforem – globálních jako Google či Facebook i tuzemských jako Seznam –, byť uznávají, že online giganti zároveň byznys posouvají kupředu. „Jen je občas je nepříjemné, že se musíme adaptovat na to, co tito velcí hráči vymyslí, a nejsme úplně svými pány,“ konstatuje Tomáš Kačena. Je to tak u samotných webů, stejně jako u sociálních sítí: „Tyto kanály používáme jako marketingový nástroj, který se občas změní, jak se nám to hodí, a občas se změní, jak se nám to nehodí. Je třeba být přizpůsobivý. V tom je specifikum online byznysu, a krize nás často posouvají dopředu.“

Významnou změnu ve financování médií by podle Tomáše Kačeny mohla přinést takzvaná spravedlivá odměna od internetových platforem směrem k vydavatelům – ti už si v Česku založili kolektivního správce a s Googlem, Facebookem, ale i Seznamem se na platbách za užití obsahu chtějí co nejdřív domluvit: „Pokud to dopadne, jak si český mediální svět přeje, mohl by to být významný finanční impuls, který by tuzemským vydavatelům pomohl fungovat lépe. Řada vydavatelských domů je dnes ve finančním tlaku a to není nic, co bychom tady – ani kdekoliv jinde – potřebovali. Vidíme, co za dezinformace se na nás valí. A v souvislosti s umělou inteligencí se toho děsím o to víc.“

