Michaela Papežová odchází z FYI Prague, vedení agentury posílí Michal Marek

Komunikační agenturu FYI Prague Jana Řezáče a Františka Brože po dvou letech opouští Michaela Papežová. Přicházela v létě 2021, teď odchází na volnou nohu, kde bude působit pod značkou Papežová PR a dál jako externí konzultantka pracovat pro některé z klientů, o něž se v agentuře starala v divizi nazvané Identity. Tu agentura založila v půli roku 2021 jako svou dceřinou firmu, v níž měla mateřská FYI Prague 65 %, Papežová 25 % a 10 % vlastnil Michal Marek, současný account director agentury. Nově bude Marek mít ve firmě FYIdentity 32 %, většinových 68 % mateřská FYI Prague. Tu napůl vlastní Řezáč s Brožem.

Za první rok činnosti vykázala FYIdentity čistý zisk 320.000 Kč, loni pak 370.000 Kč. „Podařilo se nám v řádu měsíců vybudovat finančně soběstačný subjekt, byly za námi vidět konkrétní výsledky, se kterými jsme mohli být opravdu spokojeni. Nakoplo to ostatně celou FYI Prague. Jenže spolu s tím jsme také narazili rychle na kapacitní strop stávajícího setupu,“ zmiňuje managing director agentury Řezáč. Celá skupina FYI Prague –⁠ tedy divize Information a Identity –⁠ vykázala za loňský rok 2022 obrat 18,3 milionu Kč. To představuje meziroční růst o 28 %.

Agentura nadále zajišťuje public relations pro T-Mobile, Mall Group (letos hlavně komunikace vstupu internetového tržiště mateřské polské skupiny Allegro na český trh), Uber, OMV, DoDo, iStyle, CZC.cz, Košík.cz nebo Bezrealitky. Mezi nové klienty patří online terapeutická platforma Hedepy či startupy Sloneek a Lokni.

Papežová během dvou let budování divize Identity nastavila řadu osobních profilací pro manažery na nejvyšším stupni řízení, pracovala na transformačních komunikacích v rámci interní komunikace u klientů nebo s kandidáty Spolu před podzimními parlamentními volbami v roce 2021. „Můj přechod na volnou nohu je vlastně reakcí na to, v čem klienti během spoluprací viděli největší přidanou hodnotu. Fungování v režimu freelance mi dává příležitost zúročit seniorní know-how a možnost zapojit se i do interních projektů na straně klienta v roli interim manažerky,“ doplňuje.

Aktuální program pro profilaci lídrů Identity přebírá zmíněný Michal Marek. „Pod jeho vedením se program zaměří nejen na samotné tréninky, profilaci a strategickou komunikaci manažerů a dalších osobností byznysu i veřejného života, ale také na práci s kulturními rozdíly zahraničních týmů a jejich přípravu na specifika lokální komunikace, kde se už nyní nabízí řada synergií se stávajícími klienty FYI Prague,“ přibližuje agentura. Aktivity má víc integrovat do mateřské firmy.

Marek se zároveň stane třetím členem vedení celé FYI Prague, s cílem především spolupracovat se zahraničními značkami při vstupu na tuzemský trh. František Brož, druhý z dosavadních dvou managing partnerů agentury, pak má rozšířit kompetence firmy o nové služby zaměřené na identitu a image značek – kompletních nebo třeba jednotlivých týmů s přesahem do employer brandingu. Zároveň pod jeho vedením začíná vznikat nový tým For Your Insights, který se bude zaměřovat na tvorbu a ediční práci u odborného popularizačního obsahu, určeného především pro vlastněné a interní kanály.

„U komunikačních tréninků jsme často zjistili, že je třeba jít ještě o krok zpět a podívat se na profilaci komplexněji,“ říká Brož. „Ostatně schopnost vidět věci komplexně a být mostem mezi odborným detailem a širokým publikem, to je něco, co myslím FYI dlouhodobě definuje. A pro mě osobně to znamená vrátit se aspoň v některých procesech zpátky do role šéfredaktora a branďáka.“