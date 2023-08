Michal Ptáček, Ondřej Holzman: CzechCrunch projde platformizací

Zpravodajský web CzechCrunch, který se prezentuje jako „hlavní zdroj informací moderního člověka“, se chystá spustit sekci s nabídkami realit či nákup vstupenek na vybrané eventy, tedy další z transakčních služeb, kterými doplňuje svůj obsah zaměřený na byznys, startupy, technologie a řadu dalších společenských témat. „CzechCrunch projde platformizací,“ shrnují zakladatel webu Michal Ptáček a šéfredaktor Ondřej Holzman v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem.

„Návštěvnost uživatelů chceme distribuovat napříč relevantními službami,“ přiblížil Ptáček. „Proto stavíme vlastní produkty. Proto máme pracovní portál, proto máme klubovou zónu CC+, proto budeme spouštět realitní portál nebo za provizi prodávat vstupenky na eventy.“ Vlastní produkty mají podle něj kromě reklamy pomoci dál monetizovat stávající publikum: „Naše cílová skupina nechce jen číst články a poslouchat podcasty a my jim to budeme moci díky svému technologickému vybavení nabídnout.“ Příjmy z přidružených služeb se postupně mohou stát hlavním zdrojem CzechCrunche: „Za dva za tři roky možná už klasická reklama bude tvořit naprosté minimum toho, na čem my vyděláváme.“

Jestliže za loňský rok udává internetové vydavatelství, které s Ptáčkem (má 52 %) a Holzmanem (8 %) vlastní také šéf obchodu Václav Bedřich (40 %), tržby kolem 33 milionů Kč, letos to má být kolem 55 milionů. Ve firmě pracuje třicítka lidí, v plánu je personálně posílit, a to hlavně obchodní oddělení. K reklamním rozpočtům velkých společností a korporací by CzechCrunch navíc mělo dostat aktuální zapojení se do NetMonitoru, oficiálního měření návštěvnosti internetu v Česku. Dosavadní plán zůstává: být vstupní branou do internetu pro jeden a půl milionu lidí. Dle interních údajů vydavatelství letos web navštěvuje v průměru 1,2 milionu měsíčně.

Ziskovost CzechCrunche klesla aktuálně zhruba ke 20 %, hlavně kvůli investicím v posledních letech, a to do obsahu i třeba do nových kanceláří. „Ziskovost nebyla primární metrika, ale byli bychom rádi, kdyby se pohybovala okolo 40 %. Je to realistické, v minulosti jsme byli schopní toho dosáhnout. Jen musíme trochu zpomalit a nevykopávat tolik nových věcí. Jedna z minulých chyb byla, že jsme toho dělali moc,“ říkají majitelé webu. Dlouhodobá meta? „Náš cíl je vybudovat miliardovou firmu,“ podotýkají k valuaci při případném prodeji.

Michal Ptáček a Ondřej Holzman mluví o tom, jak a proč se má rozrůstat jejich tým a kdo do něj přijde, proč se nevydařila první verze placené sekce CC+, proč CzechCrunch začal podporovat Oktagon, zda firma chystá akvizice, anebo jestli se bude naopak prodávat. To vše v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

