Michal Reitler: Nova si bere své sloty zpátky. Voyo musí vyrábět hity

Předloni po několika letech zastavila TV Nova pokles své sledovanosti, loni už trend otočila a meziročně si polepšila. To vše poté, co na sklonku roku 2020 změnila majitele, začátkem roku 2021 dostala novou programovou ředitelku a na podzim téhož roku se po 10 letech v České televizi vrátil na Novu Michal Reitler, jako ředitel vývoje obsahu jak pro televizní vysílání Novy, tak pro vzkříšenou streamingovou platformu Voyo.

„Stabilizace už proběhla, další fází je přistoupit k obsahu progresivně – posouvat, co funguje,“ shrnuje Reitler v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem.

V posledních letech Nova přišla o dlouholetou stálici své obrazovky, vztahový seriál Ordinace v růžové zahradě, když konkurenční Prima vyrukovala se Slunečnou a pak se Zoo a ovládla tak úterní a čtvrteční večery. Do pondělního večera, který před časem Nova ustavila jako slot pro kriminální seriály, se zase vměstnala Česká televize. A o nedělních večerech se v seriálech a minisériích potýkají dramatickými příběhy.

Od začátku února, kdy si Nova připomene 30 let svého fungování, seriálový souboj s Primou a ČT1 nepoleví – ani o nedělích, ani o pondělcích. „Po letech si Nova chce vzít své sloty zpátky,“ říká Michal Reitler k současnému záměru v minulosti bezkonkurenčně nejsledovanější soukromé televize v Česku, „slotové hospodářství vracíme zpátky, kde má být.“ Pohled na současnou výkonnost se samozřejmě liší podle toho, na jakou cílovou skupinu se která televizní grupa zaměřuje – v základu se tu sledovanost vždycky poměřovala z pohledu skupiny 15+, Nova nicméně už dlouho cílí (a prodává reklamu) na lidi od 15 do 54 let, Prima si od letoška hlídá skupinu 18 až 69 let – a v každé ze „svých“ skupin se jednotlivé televize samozřejmě prohlašují vítězkami.

„Nova tu třicet let určovala trendy komerční televize – učila nás, co jsou koláče sledovanosti, peoplemetry,“ vypočítává Michal Reitler. „Nova šířila způsob, jak dělat zábavu moderně. Přivedla superprogresivní pořad Tabu, vrátila estrády, určovala trendy v publicistice. Následovala zlatá éra, kdy se Nova opřela do fiction – jak Honza Prušinovský dal Nově Okresní přebor, Nova pomohla Honzovi Prušinovskému. Uvedla moderní kriminálku, Kriminálku Anděl, dosud nepřekonaný sitcom Comeback. To vše Nova byla a poslední dva roky si bereme zpátky, co se Nově podařilo zbudovat.“

Nehledě na konkurenční vztahy Reitler oceňuje, jak se nyní Prima činí s šéfkou vývoje Lenkou Hornovou a novou programovou ředitelkou Alex Ruzek, stejně jako se těší na čerstvé počiny veřejnoprávní České televize, kam jako nová ředitelka obsahu nastoupila Tereza Polachová, předtím léta spjatá s českou divizí HBO: „Žijeme extrémně zajímavou televizní dobu. Všechno se hnulo, proměnilo. Voyo s Novou sem vtrhly velkou silou, do fiction jsme vrhli dvě miliardy korun, Prima nezůstala stranou, práskla do koní a řekla si ‚my jedeme taky‘. My makáme, Prima maká a Česká televize začne zase co nevidět, po změně vedení.“

Jako šéf vývoje obsahu pro volně vysílající televizi i pro internetovou videoplatformu, za níž diváci platí, musí Michal Reitler – jak opakovaně říká – krmit dva chřtány. Voyo se nicméně Nově podařilo restartovat skutečně úspěšně. „Platforma nám roste raketovým tempem, až z toho někdy máme strie,“ podotýká televizní kreativec. Léta stagnující videotéka, spuštěná už v roce 2011, za poslední tři roky svou předplatitelskou bází zhruba zdvacetinásobila – dnes v Česku a na Slovensku registruje přes 650.000 abonentů, přičemž v samotném Česku to bude kolem půl milionu. Domácností. Půl milionu jednotlivých diváků je podle Reitlera meta úspěšnosti jednotlivých děl, které Voyo postupně od roku 2021 uvádí jako takzvané originály, určené exkluzivně právě pro streaming. „Jedním z kritérií úspěšnosti originálních sérií je, aby si novinku zapnul co nejvyšší podíl diváků, kteří si platformu už předplácejí. Jakmile jsme schopni dosáhnout podílu nad 35 %, považujeme to za úspěch,“ konkretizuje Michal Reitler. Meta to pro něj není konečná: „Jdu na milion.“

Kromě originálních děl dává Voyo předpremiéry televizních novinek či reality show, které slouží jako nejpřímější zásah na mladé. Michal Reitler přitom zdůrazňuje, že o pozornost se Voyo nepřetahuje ani tak s lineárním televizním vysíláním – s tím se podle něj naopak doplňuje, ostatně i šéf Novy Daniel Grunt říkal, že nárůst předplatitelů Voya kopíruje televizní sezónu –, ale prakticky se všemi volnočasovými aktivitami svých potenciálních diváků: „A to je především gaming. Ani ne tak sociální sítě, ale hraní počítačových her nebo jejich sledování.“

Narozdíl od globálně působícího Netflixu s 260 miliony předplatitelů Voyo podle Reitlera nemůže nasazovat nikové produkty, díla s menšinovým zaměřením. „Na tak malém trhu, jako je Česko a Slovensko, si nemůžete dovolit úzce profilovaný projekt. Ekonomicky to prostě nedává smysl. Musíme vyrábět hity, takovému zadání Netflix vůbec nečelí. Máte-li obchodně uspět v Česku, musíte vytvořit hit. A hit znamená, že se na to chcete podívat nejen jednou, ale i podruhé, potřetí.“ Reprízovatelné série jsou podle něj v postupně budované knihovně videotéky nejvyšší hodnotou. „Všichni se snažíme, aby naše projekty měly dopad. Nakonec jsou to příběhy, které chceme říct co nejvíc lidem. V hospodě taky, když kolem stolu sedí sedm lidí, chcete, aby všechny bavilo, co vyprávíte, a příště jich přišlo aspoň deset.“

V části rozhovoru pro předplatitele rozebíráme

Bude novou Ordinací seriál Jedna rodina?

Policie Hvar vs. Smysl pro tumor vs. Sedm schodů k moci

Ustupují české televize od kriminálek?

Vyplatí se uvádět seriály z placeného streamingu i v televizi?

Co byl nejúspěšnější originál Voya v roce 2023?

Co pro Novu a Voyo znamená nekonečný seriál Ulice?

A jak se Michal Reitler dívá na Vyprávěj a Pelíšky?

