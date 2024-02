Mikýř jde do Survivoru. O dva a půl milionu bude hrát i tanečník ze StarDance

Potřetí sahá TV Nova po formátu Survivor, reality show z prostředí odlehlého ostrova v Dominikánské republice, kde se musejí postarat o své základní potřeby, plnit soutěžní úkoly a pokud chtějí zvítězit, také obehrát ostatní. Třetí řada show Survivor Česko a Slovensko odstartuje v úterý 27. února na placené streamingové službě Voyo, o týden později také na TV Nova, kde půjde vždy v úterý a ve středu zhruba o půl desáté večer. Během dvou měsíců se na ostrově v Karibiku bude hrát o 2,5 milionu Kč.

Soutěžící budou opět ve dvou skupinách. Skupinu známých lidí tentokrát reprezentují internetoví tvůrci komik Martin Mikyska alias Mikýř a youtuber Martin Carev, dále tváře známé z jiných reality show – Martin Prágr se jako profesionální tanečník třikrát účastnil StarDance v České televizi, módní návrhářka Rachel Karnižová soutěžila v druhé řadě Love Islandu, influencerka Yenifer Cao byla předloni v MasterChefu.

Nastoupí též podnikatelka a bývalá modelka Ornella Koktová, bojovník MMA Samuel Krištofič alias Pirát, herečka Ivana Jirešová, topmodelka Denisa Dvořáková, hudebník Sebastian Navrátil, operní pěvec Michael Skalický, youtuber Martin Carev či zpěvačka Adéla Krejdlová. Opět bude moderovat Ondřej Novotný. Kreativní producentkou je zase Adéla Brož.

Loni na jaře byl Survivor jedním z nejúspěšnějších formátů platformy Voyo. Na televizi Nova zaujal 25 % diváků u obrazovek v cílové skupině 15 až 54 let, na níž Nova prodává reklamu, nejvyšší podíl na sledovanosti zaznamenal mezi mladšími ženami od 15 do 24 let, téměř 49 %. Druhá řada běžela v loňském roce 2023, první řada v roce 2022, kdy její start zdržel covid. Už v roce 2016 Nova na základě formátu Survivor uvedla show nazvanou Robinsonův ostrov, využila ho znovu o pár let později.

