„Milá kampaň, která mě fakt *ere!“ Reklamní kati adorují doplňovačky rádia Expres

značka: Expres FM, klient: Seznam.cz WPP (Ticino): T Phone pro každou kapsu (49 %)

značka: T Phone, klient: T-Mobile Czech Republic Alzákův vánoční obchoďák (47 %)

značka, klient: Alza.cz

Vánoce 2022 (39 %)

značka: Heureka, klient: Heureka Group

Deštník proti drahotě (39 %)

1. Rádio Expres vyvěsilo provokativní doplňovačky

Expres FM, metropolitní rádio české internetové jedničky Seznam.cz, které se zaměřuje na kvalitní současnou hudbu, v éteru je 20 let a vždy se snažilo hudební nabídkou odlišovat od ostatních stanic, spustilo venkovní kampaň s cílem zvýšit svou poslechovost. „Expres FM přichází s marketingovou kampaní, kterou chce oslovit unavené posluchače běžných stanic, ve kterých se hraje stále dokola to samé, moderátoři spoléhají na nucený humor a pořádné zpravodajství je pro ně sci-fi. Rádio Expres FM naopak hraje kvalitní světovou hudbu a má špičkové aktuální zpravodajství od Seznam Zpráv,“ prohlásil Pierre Beneš, manažer rozvoje rádií Seznam.cz. „Pokud vás napadne v textové doplňovačce sprostá verze chybějícího slova, pak - jak by potvrdil i Sigmund Freud - si o rádiích zřejmě nemyslíte zrovna to nejlepší. Naštěstí, jak podtitul našeho provokativního sloganu napovídá, lze vidět i lepší stránku světa. A to díky neohranému rádiu Expres FM,“ podotýká Petra Röslerová, copywriter a idea maker kampaně. Kampaň, která vznikla v rámci interního marketingového oddělení Seznamu, bude během října k vidění na venkovních nosičích (bigboardy, double bigboardy, citylighty), v printových titulech vydavatelství Economia, v časopisu Reportér, hudebním online magazínu Headliner a v neposlední řadě v rámci selfproma Seznam.cz.

Freude, Freude, vždycky na tě dojde. Děkujeme za milou kampaň, která mě fakt *ere!

Petr Laštovka

Čistý průs**el! Tohle se tuze povedlo. Za mě jasný vítěz tohoto týdne.

Jakub Hussar (Haze)

Škoda toho dovysvětlení, ale jinak je to pecka!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

No tak tohle v metru rozhodně zaujme. Jsem rád, že se v Expresu nebojí trošku provokovat, protože v záplavě nekonečné pozitivity je to zajímavá změna. Jediný, avšak poměrně podstatný problém vidím v tom, že to vysvětlení je moc obecné. Nedozvím se z toho, že vaše zpravodajství je top a ve spolupráci se Seznam Zprávami. Ani se nedozvím, že netočíte dokola jeden playlist. Nedozvím se tedy proč bych vás měl poslouchat. Dozvím se jen to, co mi řeknou všichni: hrajem dobrou muziku. A to je velká škoda.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Velmi povedená kampaň, která upoutá a jasně komunikuje benefit. Už dlouho jsem neviděl takhle dobrou kampaň pro out-of-home.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tomu říkám brilantní nápad! Top strop.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Rádio není mrtvé, rádio je o h***ě. Nebojte se vystoupit z davu a být trochu kontroverzní. Super nápad, jasné, srozumitelné, zaujme, pobaví a utkví v paměti. Pěkný zářez.

Filip Huněk (Actum Digital)

2. T-Mobile představuje svůj první telefon pro 5G

Agenturní tým Ticino skupiny WPP připravil pro Deutsche Telekom globální kampaň k uvedení prvního 5G telefonu od značky T-Mobile. Třistašedesátková kampaň s claimem T Phone pro každou kapsu představuje první chytrý telefon operátora jako cenově dostupný model s pokročilou technologickou výbavou díky kterému si může připojení do nejvyspělejší sítě 5G užívat každý. T-Mobile představením chytrého telefonu s názvem T Phone pokračuje ve své dlouhodobé vizi demokratizace technologií. Své první hardwarové zařízení vyvinul ve spolupráci s Googlem a v prodeji bude v základní podobě a ve variantě Pro. „T Phone představuje dokonalou rovnováhu mezi vysokým výkonem a snadným používáním, to vše zabalené v elegantním designu. Svižná 5G síť, integrované funkce Googlu a celodenní výdrž baterie jsou nyní díky cenové dostupnosti dosažitelné pro každého. Právě to jsme chtěli, aby kampaň k uvedení telefonu odrážela,“ říká Ladislav Báča, ředitel marketingové komunikace českého T-Mobilu. Tým Ticino měl na starosti kreativní koncept a strategii globální kampaně pro devět trhů včetně Česka (kampaň poběží také na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Rumunsku, Polsku, v Makedonii a Černé Hoře). Spolupracoval přímo s mateřskou společností Deutsche Telekom, která byla zadavatelem, i s českou pobočkou T-Mobile v rámci lokální adaptace. „Najít globální koncept, který bude vizuálně zábavný a zároveň dostatečně univerzální, není lehké. S kapsami se nám to ale povedlo hned při první prezentaci. Exekuce s detaily nám dala prostor vyhrát si s cílovými skupinami, a přesto držet fokus na produkt,“ říká Michaela Pechanová, creative director týmu Ticino. Součástí kampaně je dvacetisekundový spot. Natáčel se v červenci na pražském Strahově a Petříně pod taktovkou italského režiséra Giorgia Bruniho. Bude nasazena v televizi, rádiu, tištěných médiích, online, na sociálních sítích, v místě prodeje i na venkovních plochách. Tým Ticino vytvořil obsáhlý adaptační toolkit s kreativními direkcemi pro ostatní země a připravil mimo jiné návrh kreativy pro produktovou microsite a merchandising. Na českém trhu budou první formáty k vidění od 5. října.

První? Vážně první telefon od Týmobajlu? Tak Štěpánek byl taky první, ale Nádeníček je jednička, žejo.

Petr Laštovka

Ano, telefon se obvykle nosí v kapse. A dál?

Jakub Hussar (Haze)

Kampaň postavená na kapse už tu nedávno byla... tahle je hodně pestrobarevná a taková „fashion“. Nevím ale, jestli pozornost publika udrží dostatečně dlouho.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Svižná dvacítka, která zpracováním rozhodně zaujme. O daném telefonu mi sice moc neřekne, ale za tu cenu se doptám. Fajn práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tak nějak jsem nepochopil, proč bych si ten telefon měl pořídit místo svého iPhonu. Zřejmě proto, že jeho unikátním benefitem je, že se dá dát do kapsy...

Tomáš Vacek (Contexto)

Tý brďo! Tato kampaň T-Mobilu mě baví. Je to barevný, je to hravý, skvělý audio, produkt ani na chvíli nevypadne ze záběru. Chytlo mě to za oko!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Mobilní telefon do každé kapsy. A to už jsem si myslel, že na tak banální produkty, jako jsou mobilní telefony, nelze nic nového vymyslet. Když pominu profesionální produkci, která odpovídá alokovanému budgetu, nápad na komunikaci kapsy jako spojujícího elementu všech věkových kategorií je vlastně geniální. A vtip s plazí kapsou pro milovníky konspiračních teorií mě vyloženě pobavil.

Filip Huněk (Actum Digital)

3. Alza otvírá letošní vánoční obchoďák

Stejně jako loni i předloni spouští internetový obchod Alza.cz v prvním říjnovém týdnu svou předvánoční kampaň. Letos ji nazval Alzákův vánoční obchoďák. Komunikuje v ní výhody online nakupování a šíři portfolia se zaměřením na hračky. Spolu s nasazením kampaně se představuje nová ředitelka marketingu Alzy Klára Blažková, dosavadní ředitelka marketingové strategie firmy. „Letošní kampaň je v mnoha ohledech jiná, než jsou lidé zvyklí. Diváky zavede do vánočně laděného pokojíčku, kde si hlavní hrdina hraje na obchoďák, tak jako jsme to dělávali i my v dětství. Ve spotech si s nadsázkou a humorem bereme na mušku nejčastější nákupní zvyklosti a stereotypy a vedeme lidi k zamyšlení, jestli to v dnešní době nejde dělat i jinak,“ popisuje Blažková. „Věnovali jsme hodně času opravdovému pochopení spotřebitelů, jejich zvyklostí, co je trápí během nákupu dárků a jak jim my jako značka můžeme pomoci. To pak obnášelo změnu ve víc oblastech než jen ve výsledném komunikačním konceptu.“ Celá kampaň, kterou lídr české e-commerce oficiálně vstupuje do nejvytíženější části roku, stojí na třech pilířích: představení výhod online nakupování, které se obejde bez dlouhého shánění, stresu a front, prezentace široké nabídky sortimentu hraček za konkurence schopné ceny a na taktických cenových pobídkách. To vše podpoří nově navázané dlouhodobé spolupráce s influencery. Vybraní ambasadoři budou postupně vysvětlovat a sdílet své zkušenosti a představovat jednotlivé benefity od zákaznického programu AlzaPlus+ po šířku sortimentu. „Naše sdělení v komunikaci bývala často komplikovaná a popisná. Mám radost, že se nám podařilo najít cestu, jak předat jednoduché sdělení, vyhnout se přitom popisnosti a vést spotřebitele k zamyšlení nad standardy a zaběhnutými zvyklostmi,“ dodává nová ředitelka marketingu.

Jéé, trochu jsem se bál, kdo letos začne první. Na nevyřčenou otázku „máte hračky, a mohla bych je vidět?“ mám hnedle odpověď. Děkuju, zastavím se.

Petr Laštovka

Esence hardsellu. Hlavně nevykročit ze zajeté brázdy.

Jakub Hussar (Haze)

Kdyby Alza vysílala vánoční kampaň z loňského nebo předloňského roku, vůbec nikdo by si ničeho nevšiml.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Klasika, která neurazí. Když máte takhle silný brand asset, tak ho prostě používáte. Cením, že mírně snížili ukřičenost.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Klasická Alza, kterou já osobně už nemohu ani vidět.

Tomáš Vacek (Contexto)

Proč vymýšlet složitosti na Vánoce. Keep it simple. Prostě udělám Alzákův vánoční obchoďák, kterej mluví sám za sebe. Všichni víme, co od toho čekat a co tam najdeme. Hodím na Alzáka vánoční svetr, nechám ho pomazlit se s plyšákem, zaútočím na emoce spojené s dětskou radostí a mám vyhráno. Ač ho skoro nikdo nemá rád, funguje a děti ho milují. Je to geniální koncept.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Alza se rozhodla zjednodušit jindy komplikovaná reklamní sdělení a výsledkem je, světe, div se, nekomplikovaná banalita.

Filip Huněk (Actum Digital)

4.-5. Heureka má po dvou letech vánoční kampaň

Po dvou letech přichází Heureka s novou televizní vánoční kampaní. Ta v pěti různých kreativách ukazuje, že výběrem správného dárku se dají ušetřit nemalé peníze. „V rámci kampaně apelujeme na výběr dárku za správnou cenu. Zároveň se snažíme poukázat na to, aby lidé neutráceli za zbytečnosti, což je v kontextu dnešní doby obzvlášť důležité,“ přibližuje Jiří Struk, čerstvý šéf brandu celé skupiny Heureka Group. Kampaň odstartovala 3. října a poběží až do poloviny ledna. V té době bude hlavním sdělením důraz na to, aby zákazníci ověřovali slevy během lednových výprodejů. Televizní spoty se budou objevovat na stanicích Nova Group, Joj Group a v HbbTV. Má je doprovázet silná podpora v online, od brandingů a bannerů přes dlouhé i krátké videoformáty. Koncept kampaně vznikl v interním týmu Heureky, kde také proběhla téměř celá její produkce. Na kampani se už od počátku podílel celý mezinárodní marketingový tým Heureky, aby mohla kampaň být spuštěna i v dalších zemích skupiny. Kromě Česka a Slovenska se kampaň souběžně objeví i v dalších zemích skupiny Heureka Group, konkrétně v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku. „Chtěli jsme kampaní lidi trochu pobavit a zároveň se vymanit ze srdceryvných vánočních příběhů a řvoucích postaviček,“ podotkl také šéf brandu Struk. „Podle našich průběžných meziročních analýz e-commerce se čísla obratu e-shopů blíží úrovni loňského roku. Ale ta nejtěžší, klíčová sezóna, startuje právě teď. Dárky lidé určitě nepřestanou nakupovat, udělat si pod stromečkem radost budou chtít lidé i nadále. Obecně ale budeme o dárcích a jejich nakupování víc přemýšlet a hledat cesty, jak během jejich pořizování ušetřit. Heureka je pro to ideálním místem, a to od fáze výběru až po vlastní realizaci nákupu přímo přes platformu Heureky.“

To se ale povedlo! Na Štědrý den možná blbej dárek, ale kdykoliv jindy! Kajak jako když najdeš! Vyzkoušeno za vás. Teda, soudě podle zvuků, jezdí sousedi nade mnou v kajaku po obýváku celoročně.

Petr Laštovka

„Vyheurékovat“ něco na mě fakt nefunguje. Samotný spot „agentury inhouse“ je minimalistický, avšak nezábavný. Možná by to chtělo přizvat zkušenější externisty.

Jakub Hussar (Haze)

Kajak s babičkou mě nějak nepobavil, spíš mě rozesmutnil. A navíc – pardon, ale vánoční kampaně postavené na nevhodných dárcích už by se pomalu měly škrtat v zárodku. Je jich prostě moc.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak já čekám na konci pointu, která mě vystřelí z vánočních ponožek, a ono nic. Na mě je to trošku moc suché a kvalita zpracování taky není úplně ideální.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Ups, to se nepovedlo. Ale, zase si můžeme tréninkové zkusit desetkrát za sebou říci „vyheurékujte si to“. A komu se to povede bez přeřeknutí, získává zlatého bludišťáka!

Tomáš Vacek (Contexto)

Funny, but not funny. Třináct sekund sleduju babičku v kajaku bez toho, aniž bych kdekoliv viděla značku. Pak se to sice dozvím až v 17. sekundě, ale pořád mi uniká, co tím chtěl básník říct, kromě toho, že chce, abych si všechno „vyheurékovala“. Pilotní spot je celkem slabý... doufám v lepší 4/5!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Nějaké ty body za humor, ale upřímně, od předního srovnávače cen bych čekal trochu víc.

Filip Huněk (Actum Digital)

4.-5. Stát kampaní nabádá občany, aby využili pomoci

V pondělí 12. září odstartovala mediální kampaň Deštník proti drahotě, která má občanům představit základní formy vládní pomoci a zjednodušit cestu k jejich aktivnímu využívání. Kampaň, kterou připravilo nově zřízené Oddělení strategické komunikace Úřadu vlády ČR, zahrnuje televizní i rádiové spoty, inzeráty v tisku, v online médiích a na venkovních nosičích. Systém cílených opatření pomoci občanům, souhrnně nazývaných právě Deštník proti drahotě, podle slov autorů kampaně dokončil kabinet Petra Fialy (ODS) na konci srpna. Vláda na tuto pomoc vyčlenila celkově 177 miliard Kč. Podle statistik Evropské komise je tak Česká republika v míře přímé pomoci občanům k HDP na 4. místě v celé Evropské unii. „Občané často bohužel nečerpají pomoc, kterou jim stát nabízí. Důvodů je hned několik. Nevědí, na jakou pomoc mají nárok, netuší, že pomoc existuje, stydí se za to, že by pomoc měli využít, nebo se obávají administrativní náročnosti. V tom všem by jim měla informační kampaň a nový web Deštník proti drahotě pomoci,“ uvádějí autoři kampaně v čele s poradcem předsedy vlády pro oblast médií a dezinformací Michalem Klímou. Kampaň se primárně zaměřuje na překonání ostychu z čerpání pomoci a představuje tři hlavní pilíře vládního programu: příspěvek 5.000 Kč na dítě, příspěvek na bydlení a základní pomoc se snížením cen energií. Dalšími atributy jsou zjednodušení cesty k využití pomoci, podpora online komunikace mezi občanem a státem a v neposlední řadě aktivizace společnosti a posílení důvěry v instituce. Klíčovou součástí všech komunikačních sdělení je představení a podpora nové verze webu Deštník proti drahotě, jež jsou hlavním rozcestníkem státní pomoci. Občané tam mají zároveň možnost přímo o pomoc požádat prostřednictvím online formulářů. Na webu se dozvědí také další informace o všech aktuálních formách státní pomoci, kterých je více než dvacet. Web má být pravidelně aktualizován a doplňován s cílem co nejvíc zjednodušit komunikaci v oblasti sociálních, ekologických a rozvojových programů.

Po tomhle mám taky chuť si říct o pomoc. Tak asi cajk.

Petr Laštovka

Obsahově v pohodě, ale je to nuda. Podané ruce ve videu jsou pocitově ryzí devadesátky.

Jakub Hussar (Haze)

Jednoduchá, srozumitelná kampaň bez zbytečné omáčky okolo.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Stát to v komunikaci nemá lehké, ale touhle kampaní si podle mě moc nepomůže. Celé to totiž vypadá trošku jako reklama na ústav paliativní péče (a to píšu se vším respektem k těmto institucím). Chybí mi tam naděje, nějaký příslib, že se z toho dostaneme. Že společně tu krizi překonáme a stát s tím občanům pomůže. Jsme v tom spolu, tady máte příspěvky a podpory, nebojte se je využít. To jste od Babiše za ty roky nic neokoukali?

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Levné klišé, bez konkrétního benefitu. Obávám se, že komunikace vládě opravdu moc nejde.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pokud má člověk hodnotit předání textové informace, svůj účel to splňuje. Z hlediska vizuálu je to lowcostové řešení, které bez detailnějšího studování bych považovala za kampaň pro podané ruce. Trošku v tom postrádám nějaký nápad.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Osobně jsem přítelem propagace aktivit veřejné správy, protože bez ní často ani nevíme, za co platíme daně. Předpokládám, že z verdiktů reklamních katů si vyslechneme něco o nedostatku kreativity a provedení. Ale upřímně, je-li cílovou skupinou pomalu polovina populace z tak různých věkových či geografických kategorií, pak je využití jasných a srozumitelných symbolů (spojené ruce, střecha, deštník) úplně v pořádku, a relativně čistý design a provedení přístupné široké populaci. Nemám větších výhrad.

Filip Huněk (Actum Digital)

