Mind2Flo ruší skupinový management vedený zakladatelem Galgonkem

V agenturní skupině Mind2Flo skončil její vrcholový management, v jehož čele stál Jan Galgonek jako zakládající CEO spolu s provozní ředitelkou Lenkou Auerovou a také šéfkou HR Miroslavou Lukáčovou. Ruší se tak střechové řízení skupiny a obě divize Mind2Flo – mediální agentura Mindsquared a konzultační agentura Flo – mají do budoucna pokračovat s vlastními šéfy, tedy s Petrou Pipkovou jako ředitelkou Mindsquared a Andrejem Hájkem coby ředitelem Flo.

Změny oznámily investiční skupiny KKCG Karla Komárka a Rockaway Jakuba Havrlanta. Konglomerát Mind2Flo vznikl před dvěma lety, přičemž 100 % v mediální divizi Mindsquared vlastní Komárkova KKCG. Většina ve Flo připadá Havrlantově Rockaway, menšinový podíl pak Janu Galgonkovi. Majetkové struktury obou firem se nemění a firmy mají podle oznámení svých majitelů „pokračovat ve strategické byznysové spolupráci na současných, ale i nových klientech“.

Majetková struktura skupiny Mind2Flo Mindsquared 100 % – KKCG (Karel Komárek) Flo 51,29 % – Rockaway Ventures Holdings ( Jakub Havrlant )

) 31,71 % – Jan Galgonek

17 % – JackRabbit Capital 45 % – Andrej Hájek 45 % – Marián Grofčík 10 % – Viliam Klamarčík

Zdroj: obchodní rejstřík

„Značky skupiny Mindsquared a Flo se rozhodly posílit svou nezávislost ve svých segmentech zjednodušením struktury vedení,“ stojí v oficiálním oznámení. Galgonkem vedený, dnes už bývalý management celé skupiny tak už nebude mít vliv na řízení mediálky Mindsquared. Galgonek bude nadále fungovat ve Flo, kde je menšinovým majitelem a působí tam prakticky v roli managing partnera.

Podle neoficiálních informací byli Komárek jako majitel Mindsquared a management mediálky nespokojeni s dosavadním nastavením skupiny, respektive výší nákladů a jejich efektivitou.

V roce 2022 – za první rok fungování skupiny – utržila Mindsquared podle účetní závěrky zhruba 450 milionů Kč, souhrnný obrat firem z divize Flo lze z dostupných informací odhadnout asi na 250 milionů. V Mindsquared nyní pracuje kolem padesátky lidí (a v roce 2022 to byla polovina), zatímco Flo jich dnes má 200, tedy čtyřikrát tolik, a operuje na třech kontinentech.

Tento mezinárodní zásah získala skupina Mind2Flo loni na jaře díky koupi konzultační firmy Bluez.io, z níž se rekrutoval také současný šéf Flo Hájek, který zároveň získal ve Flo podíl, stejně tak jako ostatní dva spolumajitelé Bluez.io. Už v předchozím roce přitom vznikl plán, na jehož konci by mohl být i majetkový vstup Komárkovy Mindsquared do rychle rostoucí Flo. Mindsquared totiž předloni poskytla firmě Flo konvertibilní půjčku 40 milionů Kč, splatnou buď do konce letošního července penězi, anebo právě získáním podílu ve Flo, ve výši od 10 do 25 %, v závislosti na výsledcích firmy. KKCG jako majitel navíc loni do Mindsquared poslal na navýšení kapitálu 90 milionů Kč. Výsledky hospodaření agentur za rok 2023 zatím nejsou veřejně k dispozici.

Mindsquared vznikla spojením Media Marketing & Communication, předchozí mediální agentury KKCG, a digitální agentury MediaSentics, kterou do společného podniku vložili lidi kolem Galgonka – před třemi lety ji zakládal Ondřej Kutiš s Michalem Majnušem, šéfkou se posléze stala Lenka Auerová a do čela klientského servisu se postavila Kateřina Uhrová. Ti všichni s Galgonkem předtím pracovali v digitální agentuře Adexpres, kterou v roce 2016 odkoupila skupina Dentsu.

Mindsquared i Flo plánují akvizice

Po dvou letech existence Komárkův holding prohlašuje, že mediální agentura Mindsquared má „etablované kompletní týmy v rámci kompetencí, jakou jsou strategie, nákup, plánování, data a výzkum a digitální marketing a konzultace“ a „spravuje rozpočty v objemu téměř jedné miliardy korun pro největší inzerenty na českém trhu“. Mezi její klíčové klienty patří značky ze skupin KKCG (Sazka, MND) a PPF. Dalšími jsou banka Moneta nebo třeba Betano. S Flo společně pracují pro Hartmann Group.

„Mým cílem je vybudovat během krátké doby ze společnosti Mindsquared silnou a respektovanou mediální agenturu, ve které má prostor nejen efektivita finančního nákupu mediálních aktivit, ale i strategická část marketingového poradenství a rozvoj marketingových služeb pro naše stávající i nové klienty. Samozřejmostí je naše orientace na online prostředí. Nechystáme žádné změny v naší strategii a pod vedením Katky Uhrové, jejího týmu a se zázemím skupiny KKCG budeme tuto část byznysu rozvíjet. Nevylučujeme ani akviziční kroky v této oblasti,“ uvádí Pipková, která nastoupila do čela Mindsquared loni v září. Kromě zmíněné Kateřiny Uhrové, která řídí digitál, jsou nejbližšími spolupracovníky Pipkové Michal Šeda jako šéf klientského servisu a hlavně Filip Doubek, bývalý dlouholetý souputník Jaromíra Soukupa v jeho mediální agentuře Médea. Po 25 letech odtamtud přešel na sklonku loňska právě do Mindsquared, kde má na starosti řízení obchodní politiky a vyjednávání s klíčovými klienty.

Prioritou Flo, která se zaměřuje na zákaznickou zkušenost, je regionální expanze na trhy jako Velká Británie (tam Komárkův holding expanduje s loterijní značkou Allwyn), střední a východní Evropa, německy mluvící země (DACH) či Austrálie. Pracuje pro klienty jako Heineken, Foodora, Komerční banka, Česká spořitelna, Linet, Tradebyte nebo Domain Australia. „Na první polovinu roku máme naplánované i další strategické akvizice a plánujeme maximálně vytěžit z naší pozice klíčového partnera Salesforce ve zdejším regionu,“ doplnil šéf Flo Hájek.

