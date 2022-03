Mind2Flo se sestěhovala na Bořislavku, začíná s integrací

Čerstvě ustavená agenturní skupina Mind2Flo, za níž stojí Jan Galgonek, Karel Komárek a Jakub Havrlant, začala s integrací jednotlivých svých divizí. Prvním krokem bylo sestěhování jednotlivých firem skupiny do společného zázemí, do kanceláří na pražské Bořislavce, do nové budovy, kterou loni dostavěla KKCG Real Estate z Komárkovy skupiny KKCG.

Na prostoru tisíce metrů čtverečních se v první fázi spojí obchodní, strategický a mediální tým Mind2Flo, včetně oddělení HR, IT a financí. Cílem Mind2Flo je nabídnout všechny marketingové a technologické služby uceleně pod jednou střechou a konkurovat tak největším hráčům na trhu. Skupinu tvoří mediální divize Mindsquared a technologická divize Flo. Dohromady čítají přes 150 specialistů na média, data, marketing a technologie. Pražské kanceláře mají v budoucnu sloužit také jako vstupní brána k dalším trhům v rámci plánované regionální expanze.

Postupný nábor povede nová ředitelka HR

Spojení obou divizí a postupná integrace firem s sebou nese i potřebu silného týmu HR. Na pozici human relations director proto do Mind2Flo přišla Miroslava Lukáčová, která bude mít na starost kompletní strategii HR a budování týmu s ohledem na plánovaný růst skupiny. Lukáčová v minulosti působila ve vedoucích pozicích v HR likérky Jan Becher - Karlovarská Becherovka skupiny Pernod Ricard či drogerie Rossmann.

„Šéfa HR vnímám jako naprosto klíčovou roli, která se má aktivně podílet na stavění i následném naplňování celkové firemní strategie,“ podotýká Lenka Auerová, která z pozice provozní ředitelky Mind2Flo odpovídá za proces integrace i naplňování dlouhodobé strategie skupiny. Kromě Lukáčové už Mind2Flo přilákala také desítku seniorních manažerů a manažerek, kteří rozšíří vedení nově vzniklé skupiny. Jednotlivá jména bude grupa oznamovat v následujících týdnech.

Hiring pokračuje, Auerová se svým týmem chce do konce roku obsadit desítky nově vznikajících pozic hlavně v oblastech mediálních kompetencí, dat a řízení zákaznické zkušenosti. Nábor je zaměřený i na vytvoření mezinárodního týmu, který má pracovat na projektech evropských hráčů.