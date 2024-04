Mindsquared posiluje strukturu, do managementu přichází Michal Ťoupalík

Do mediální agentury Mindsquared nastoupil začátkem dubna Michal Ťoupalík. Nastoupil na pozici strategy & business director. Do letošního ledna působil v agentuře Marketup, kde od loňského ledna vedl tým klientského servisu, nákupu médií a strategie. Předtím sedm let řídil klientský servis mediální agentury OMD ze skupiny Omnicom. V minulosti osm let působil v skupině GroupM v rámci WPP.

Aktuální management Mindsquared, mediální agentury ze skupiny KKCG Karla Komárka, tvoří šéfka Petra Pipková, Filip Doubek, Michal Šeda, Kateřina Uhrová, nově Ťoupalík a od začátku roku také Renata Smutná jako finanční ředitelka.

Firma zároveň posiluje střední management. „Reorganizace a posilování týmu nám umožní dlouhodobý růst. Cílem je postavit zkušený a seniorní tým, nejen na úrovni nejvyššího managementu, ale i na středních pozicích, abychom byli schopni nadále vylepšovat a rozvíjet služby našim stávajícím klientům, a především získávat nové zakázky,“ uvádí ředitelka Pipková.

Do oddělení client service přišel Vojtěch Lukáš na pozici client success team lead, dřív působil v agentuře Dentsu, kde zastával pozici client service director. Nový střední management se formuje v oddělení tradingu a nákupu, jeho jednotlivá oddělení povedou Jana Havlová, Daniela Grmelová a Anita Žáková. A pod vedením Kateřiny Uhrové průběžně se posiluje i digitální oddělení.

