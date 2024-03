Miroslav Karas chce jako šéf ostravské ČT pokračovat, přihlásil se do tendru

Dosavadní ředitel Televizního studia Ostrava České televize Miroslav Karas se o funkci znovu uchází ve vypsaném výběrovém řízení. Současný mandát má do konce března. Karas to řekl agentuře ČTK. Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení skončí o půlnoci z pátka na sobotu.

„Cítím, že mám energii a sílu pokračovat v rozpracovaných projektech. Myslím si, že Televizní studio Ostrava je ve vynikající finanční a personální situaci, je silnou a respektovanou součástí celé České televize. Jako manažer chci potvrdit dobrý směr ostravského studia a jako novinář chci své zkušenosti uplatnit například i v boji s dezinformacemi a při upevňování nezávislosti ČT,“ prohlásil Karas.

Generální ředitel ČT Jan Souček vypsal výběrové řízení 21. února. Předpokládaný termín nástupu vítěze výběrového řízení je 1. května.

Dlouholetý zahraniční zpravodaj Karas pochází z Karviné, vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Dělal v Českém rozhlase a od roku 1998 v České televizi, kde zastával post zahraničního zpravodaje ve Varšavě a v Moskvě. Ostravské televizní studio řídí od dubna 2020.

Televizní studio Ostrava spolu se studiem Brno zajišťuje 20 % podíl regionální produkce na vysílání ČT. Je nejstarším regionálním pracovištěm České televize, začalo vysílat v roce 1955.

Sdílejte