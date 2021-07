„Mladí utrácejí přes HeroHero úplně bláznivě“

Na 12.000 lidí během půl roku fungování předplatitelské platformy HeroHero začalo platit některému z tamních 200 tvůrců. Nejvíc ji využívají mladí lidé. „Ti utrácejí úplně bláznivě,“ říká její zakladatel Vojtěch Otevřel, který platformu se třemi kolegy vytvořil ve volném čase. Původně měla sloužit i jako zdroj příjmů pro hudebníky a další umělce, k nimž má Otevřel blízko jako šéf a spolumajitel služby na prodej vstupenek GoOut.

To se zatím úplně nenaplňuje. „Předplatitelé očekávají stále něco nového, takhle ale hudebníci nefungují. Pracují na něčem třeba rok, ale nevydávají to průběžně,“ říká Otevřel. Daří se naopak digitálním tvůrcům. Typicky těm, kteří nahrávají podcasty a jejich část ukrývají za platební bránu. Ten nejúspěšnější – Ladislav Sinai, který vytváří podcast o rapu – počítá přes 1.300 předplatitelů po pěti eurech za měsíc. Jak chce Otevřel HeroHero a GoOut víc propojit a kudy se dostat do zahraničí, popisuje v rozhovoru.

Proč jste se pustili do něčeho, co funguje v řadě obdobných variant?

Na existujících platformách se nám nelíbí zobrazení vztahu tvůrce a podporovatele. Platformy typu Buy Me a Coffee nebo Patreon staví tvůrce do nižší pozice, vypadá to, jako by žádali o nějaké spropitné. Tohle postavení dlouhodobě řeším s celým kreativním sektorem, na který je obzvlášť v Česku nahlíženo jako na něco zbytného. Lidé to nevnímají jako jakoukoliv jinou plnohodnotnou součást ekonomiky. My jsme chtěli dát oba póly na stejnou úroveň. Aby bylo jasné, že někdo produkuje něco hodnotného, dává do toho energii, čas a peníze, a druhá strana mu za to dává adekvátní ohodnocení. Nenabízíme přitom možnost jednorázového příspěvku, vždy jde o měsíční předplatné, protože chceme podporovat dlouhodobé vazby. Když člověk přispěje jednorázově, má pocit, že má odbyto, to je ale ke škodě tvůrci. Naše platforma tedy vypadá podobně jako jiné, koncepčně se ale liší. Lišíme se také technologicky – díky našemu zpracování dokážeme tvůrcům nabídnout neomezený prostor pro jakýkoliv typ obsahu.

Rozumím konceptu, ale jak toho, co chcete, zamýšlíte dosáhnout konkrétně?

Skrze produkt jako takový. Když si někdo založí profil, vidí své předplatitele a tvůrce, které odebírá. V podstatě jako na Instagramu. Tady jsou ale všechny profily placené. Neexistuje žádná možnost zdarma, abychom vysílali zprávu, že každý obsah má svou hodnotu. To si obrovská spousta lidí neuvědomuje. Teď jsme v bodě, kdy se to mění, lidem začíná docházet, kolik tvorba stojí času a peněz. Jdeme tomu naproti a nabízíme tvůrcům možnost si ze své tvorby udělat živobytí.

Kolik máte aktivních tvůrců a kolik platících?

Registrujeme nyní okolo 200 tvůrců, odběratelů je na 12.000. Měsíční objem plateb činí 35.000 eur, které distribuujeme mezi tvůrce. Průměrná výše předplatného je okolo pěti eur, celkový výnos je od startu projektu 120.000 eur, tedy něco přes tři miliony korun.

Máte tvůrce hlavně z Česka, rozhraní je ale pouze v angličtině. Není to škoda? Jak přemýšlíte nad lokálností a globálností?

Chtěli jsme od začátku budovat globální platformu, aby si profil mohl založit kdokoliv. Nechtěli jsme se omezovat pouze na Česko, rozhraní v češtině ale chystáme. Teď máme většinu tvůrců z Česka primárně kvůli tomu, že tady máme kontakty. Na začátku tak bylo jednoduché oslovit místní tvůrce, to nás nakoplo, ale plánujeme i další země.

Jak se chcete rozvíjet v dalších zemích, kde vám naopak chybí kontakty?

Čeští tvůrci, se kterými spolupracujeme, kolem sebe mají síť přesahující hranice Česka. Každý úspěšný kanál je skvělou reklamou nejen u nás, ale i v zahraničí.

Máte i aktivnější představu, jak se rozvíjet a kde přesně?

Budujeme akviziční tým. Máme už člověka v Portugalsku, Itálii, Španělsku, ve Velké Británii a ve Spojených státech. Plánujeme tedy HeroHero rozvíjet nejen v Evropě, ale také v Severní a Jižní Americe.

Co jim můžete nabídnout oproti velkým platformám kromě vaší filozofie? Něco pragmatického?

Nabízíme celkově modernější platformu a nižší poplatky – bereme si 10 %, přičemž nepřipočítáváme poplatky za platební bránu, transakce a ani za výplaty. V porovnání s Patreonem, kde celkové poplatky můžou narůst i přes 25 %, jsme tedy podstatně vstřícnější. Pokud si navíc vytipujeme někoho klíčového, můžeme mu dát ještě lepší nabídku. Tvůrci také nejsou omezováni objemem dat, které nahrávají, a mají od nás neustálou podporu, skrz kterou jim pomáháme najít ideální model, jak správně pracovat s jejich komunitami. V Česku mohou také využívat zázemí v GoOutu, kde máme podcastové studio a techniku.

Co jste za zhruba půl roku fungování HeroHero zjistili, že na českém trhu prosperuje?

Ohledně představy „každý obsah má svou hodnotu“ jsme v případě Česka byli trochu naivní. Mysleli jsme si, že kdo má silnou komunitu třeba na Instagramu, dokáže část přetáhnout, aby mu platila, protože má ráda jeho tvorbu. To funguje v zahraničí, tady zatím úplně ne. Češi nechtějí platit jen za osobnější materiál. Potřebují vidět, že má obsah fakt reálnou přidanou hodnotu. Dostávat něco navíc. Fungují proto hodně podcasty nebo videoobsah, kdy k nám tvůrci nahrávají bonusové části.

Když jsem přišel na HeroHero, marně jsem hledal sekci, která mně doporučí, komu platit.

To má svůj důvod. My ctíme a respektujeme komunitu každého tvůrce. Když dám příklad: tvůrce si založí účet na HeroHero a začne si přivádět svou komunitu. V tu chvíli pro něj není žádoucí, abychom příchozí rušili nabídkou dalších tvůrců nebo podobných podcastů. Proto nikoho nedoporučujeme a asi ani nebudeme.

Počítáte tedy s tím, že člověk přijde přímo na něčí profil, zatímco já zamířil na domovskou stránku, která pro vás není tak důležitá?

Ano, přesně tak. Počítáme, že uživatelé budou na HeroHero přicházet převážně přes jiné profily. HeroHero tady není proto, aby nahradilo Instagram nebo další veřejné sítě. Má fungovat vedle nich.

Jak tedy funguje konverze fanoušků na platící podporovatele? Zaujalo mě, že podcast Vyhonit ďábla má spousty poslechů i fanoušků na Instagramu, platící nabírají spíš pomalu, když to porovnám třeba s rapovým podcastem Ladislava Sinaie. Dá se třeba říct, že se víc daří mužům než ženám?

Neřekl bych, že se mužům platí víc. To spíš muži víc utrácí. Láďa Sinai má obrovskou mužskou komunitu, za ním jsou tisíce mladých mužů. My i skrze zkušenost z GoOutu víme, že muži tolik nepřemýšlí, kde utrácejí peníze. Jsou spontánnější, vyndají kartu a něco si zaplatí. Ženy nad tím přemýšlejí víc.

Láďa navíc funguje na internetu půl dekády, holky tady jsou relativně nově, takže záleží i na síle pouta s fanoušky. A na jejich věku. Obecně platí, že mladší jsou spontánnější, víc utrácejí. To jsme viděli i v případě Real Talku, který měl taky pomalejší nástup, protože má starší diváky. Když ale Lili dělala rozhovor s lidmi z Like Housu, čísla jí vystřelila, protože to přitáhlo právě mladou komunitu.

Takže mladí jsou připravenější platit.

Jasně. Utrácejí mnohem víc, úplně bláznivě.

Kdo vám vyvíjel platformu?

My sami. Já jsem původně digitální designér a můj parťák z GoOutu Vojta Knyttl je vývojář. Pro HeroHero jsme ještě přibrali Jana Volingera a Martina Malindu a společně jsme platformu udělali po večerech. Doteď to byl spíše volnočasový projekt, nyní ale rozšiřujeme tým a plánujeme do toho pořádně šlápnout.

Proč jste zvolili platební bránu Stripe?

Stripe je super. Z nabídky podobných služeb se zdá být nejmodernější, třeba PayPal je z vývojářského i produktového pohledu zastaralejší. Stripe je proti němu jednodušší, což nám sedí k naší minimalistické platformě.

Stanislav Hruška, který má se svou StandaShow nejvíc předplatitelů na českém Patreonu, říká, že čísla rostou hlavně velkým jménům. To může být pro zbytek demotivující. Dá se s tím něco dělat?

Určitě jde, ale my chceme se svou platformou pracovat fakt opatrně. Když k nám přijde Standa a udělá si profil, nezačneme jeho komunitě nabízet menší tvůrce. To by se mu asi nelíbilo. On ale může kohokoliv odebírat a fanoušek na jeho profilu uvidí, koho si Standa předplácí. Každý tak má možnost ostatním ukázat, kdo ho zajímá.

On v rozhovoru pro Médiář také předpovídá, že musí brzy přijít balíčky, kdy člověk za jedno předplatné dostane víc tvůrců. Plánujete něco takového?

Je to možné, ale musí to vzejít z potřeb tvůrců. Když si někdo řekne, že se spojí s dalším tvůrcem, aby dali vzájemně svým předplatitelům slevu, umožníme jim to. Že bychom ale balíčkovali my, to absolutně ne.

Apple si nechává 30 % z transakcí provedených mobilních aplikací. Patreon má výjimku. Máte to také?

Zatím jsme se nedostali do fáze, že bychom to museli řešit. Máme totiž pouze webovou aplikaci, nejsme v App Storu, čímž se poplatku vyhýbáme. Podobně to má třeba platforma OnlyFans. Nicméně mobilní aplikaci si naši uživatelé žádají, budeme se tedy snažit najít cestu, jak onu výjimku získat také. Zatím je ale rozdíl mezi poplatkem 10 a 30 % odrazující. Logicky bychom totiž museli zdražit.

Jak vznik HeroHero souvisí s tím, že provozujete i portál GoOut prodávající vstupenky na kulturní a jiné akce?

Na začátku jsme přemýšleli nad obojím úplně samostatně, teď ale stále víc hledáme cesty, jak by se obojí mohlo podporovat. Když jsem mluvil o naší původní naivitě ohledně ochoty lidí platit, to se týká i hudebníků. Mysleli jsme, že pro ně může platforma fungovat dobře – budou tam umísťovat třeba nevydané věci. Na průběžné placení hudebníkům ale zatím lidé u nás nejsou moc připravení. Očekávají stále něco nového, takhle ale hudebníci nefungují. Pracují na něčem třeba rok, ale nevydávají to průběžně. Je otázka, jak se tohle může potkávat, nicméně chceme podporovat povědomí, že lidé mohou oblíbené hudebníky podporovat pravidelně a dlouhodobě. Pracujeme třeba s myšlenkou, že předplatitelé na HeroHero budou mít přednostní nabídku vstupenek na koncert.

Jak na tom byl GoOut před březnem 2020, kdy tu udeřil covid?

Skvěle. Měli jsme docela dlouhé období silného růstu, fungujeme v Česku, Polsku, na Slovensku, otevírali jsme Německo, plánovali jsme Velkou Británii. Pouze skrze Česko a Polsko jsme zaměstnávali na 80 lidí, pak ale přišlo, co přišlo. Museli jsme se hodně uskromnit v nákladech, tým zmenšit na polovinu, aby firma přežila. Hodně zpomalil vývoj, kompletně jsme udrželi pouze obchodní tým. Teď jsme stabilizovaní. Letošní červen byl v číslech už podobný jako červen 2019, což je skvělý ukazatel. Uvidíme, co přijde na podzim, podle toho budeme řešit i rozšiřování.

Během pandemie se hledaly možnosti, jak provozovat kulturu, aniž by se lidé museli setkávat. Co jste nabízeli vy?

Na začátku byl velký boom okolo streamování, my na to taky nalítli, uzpůsobili se, aby si člověk mohl založit online akci a prodávat na ni vstupenky. Celé to bylo hodně postavené na solidaritě, lidé chtěli pomáhat, rychle to ale přestalo fungovat. Streamy reálně skoro nikoho nezajímají. Živé kultuře se neříká živá pro nic za nic. Je to sociální zážitek pro lidi i umělce. To ani současné technologie nedokážou přenést.

Začali jsme se proto soustředit na přípravu, až se kultura vrátí. Hodně jsme se zaměřili na to, abychom dokázali na webu zobrazovat i menší akce. Dosud jsme byli jenom v Praze, Brně, Ostravě a Plzni, brzy ale spustíme rozhraní, kde si budou moci menší pořadatelé nastavit bez našeho angažmá prodej kdekoliv po republice. Jsme přesvědčení, že kultura bude teď i do budoucna stát na menších akcích, a my u toho chceme být.

Změní koronavirový rok a půl fungování živé kultury?

Já si to nemyslím. Když se podíváme na pracovní sektor, tam došlo a dochází ke spoustě změn. Jeviště a koncertní sál ale stále vypadají podobně jako ve starověkém Řecku. Spíš dojde ke generační obměně, kdy pauza urychlila proces odchodu starších umělců i diváků. Naopak mladí měli čas tvořit, určitě se objeví spousta nových tváří. Nadcházející dekáda bude patřit nové generaci.

Proč děláte podcasty, které nesouvisejí přímo s hudbou, divadlem a vůbec akcemi, na které prodáváte vstupenky?

Díváme se na to tak, že člověka chodícího za kulturou zajímají i další témata. Ta nás zajímají taky. Stejně jako je GoOut platforma pro různé druhy akcí, náš podcastový hub nabízí různé podcasty. Neděláme přitom svoje původní věci. Kdo se hodí do našeho portfolia, tomu nabízíme nabízíme studio, techniku, propagaci a spojení s naší značkou. Některé jsme oslovili my, někdo se ozval nám. Spolupráce je pak výhra pro obě strany. Autoři mají vše, co ke své tvorbě potřebují, my naopak těžíme z toho, že se naše značka dostává tam, kde dosud nebyla.