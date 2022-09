Mluvčí BNP Paribas Cardif Pojišťovny se stala Kateřina Petko

Tiskovou mluvčí BNP Paribas Cardif Pojišťovny je od září Kateřina Petko. Ta do pojišťovny z finanční skupiny BNP Paribas nastoupila v dubnu, a to na pozici ředitelky pro digitální inovace a marketingovou komunikaci a je zodpovědná za marketing a digitální transformaci regionu střední a východní Evropy (Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko). Nyní současně zastává i funkci tiskové mluvčí, do níž byla jmenována od září.

Petko zahájila svou profesní dráhu ve společnosti ENI, kde působila ve funkci ředitelky marketingu pro český a slovenský trh, dále zastávala pozici ředitelky marketingu pro region střední Evropy ve společnosti Kingspan Insulation a vedla marketingovou divizi v Expobank. Před nástupem do BNP Paribas Cardif řídila marketingovou komunikaci Equa bank, kam nastupovala přesně před dvěma lety.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna od září také navázala spolupráci s PR agenturou Stance Communications, která pro ni bude zajišťovat komplexní služby v oblasti public relations, včetně přípravy komunikační strategie a media relations.