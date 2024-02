Mobilboard má nového obchodního a provozního ředitele

Zlínská reklamní agentura Mobilboard, která zajišťuje reklamu na vozech veřejné dopravy, od února mění organizační strukturu. Majitelka a jednatelka Radmila Pospíšilová předává část svých kompetencí, se záměrem věnovat se spouštění nových systémů a projektů ve firmě, která funguje 20 let, předloni vykázala obrat 47 milionů Kč a na území Česka a Slovenska realizuje přes osm stovek kampaní ročně.

Obchodním ředitelem Mobilboardu se tak stal Petr Mikulka, ve firmě působí 10 let, z toho pět let vede obchodní projekty v Praze a středních Čechách. Nově bude řídit tým obchodníků jak v Česku, tak na Slovensku. Provozní řízení firmy převzal Jakub Němec, který v agentuře už 17 let zajišťuje reklamní spolupráci s mediálními agenturami a klíčovými klienty.

„Cítím potřebu pracovat na pozitivním vnímání reklamy, jelikož tlak politiků na reklamní smog sílí a omezuje nám prodávat celé regiony a kraje. V letošním roce plánujeme spustit kampaň Pohyblivá reklama je užitečná a postupně budeme oslovovat s nabídkou spolupráce i další agentury,“ uvedla k blízkým plánům Pospíšilová.

Dvacet let působení na trhu hodlá Mobilboard oslavit stavbou „zeleného“ sídla firmy – revitalizovat opuštěný zlínský areál, vybudovat tam biotop a setkávací centrum.

