Mobilní web stojí za houby

Google znovu oddálil konec cookies třetích stran ve svém prohlížeči Chrome. V roce 2020 to plánoval „do dvou let“, pozdější plány hovořily o roku 2023 a teď to podle Business Insideru vypadá nejdřív na druhou polovinu roku 2024. Odklad má všem zainteresovaným poskytnout víc času pro testování alternativ, které cookies třetích stran – nejrozšířenější nástroj pro digitální reklamu – nahradí. Je škoda, že se agonie prodlužuje. Cookies nedbají na soukromí a mají lví podíl na tom, jak nepříjemné dokáže být procházení internetu. Obzvlášť na telefonu.

Cookies třetích stran nemají pro svou nedostatečnou ochranu soukromí uživatelů dobrou reputaci, kvůli čemuž je už několik let prohlížeče jako Safari či Firefox blokují. Přesto technologie zůstává oborovým hegemonem. Nadále je totiž podporuje zdaleka nejpoužívanější prohlížeč Chrome, který patří světově největšímu prodejci online reklamy, totiž Googlu.

Pozici cookies příliš nezměnily ani unijní a státní regulace. Tolik probírané cookies lišty mají mnohdy pochybné dopady. Řada webů včetně státních na ně kašle, mnohé podmiňují nesouhlas se sledováním absurdním množstvím kliknutím… Něco ale lišty přece dokázaly: mnoho lidí si kvůli nim všímá, jak se stalo procházení webu nepřátelské. Nejhorší to je na mobilních telefonech, na kterých bývá návštěva některých stránek očistcem.

Standard bídy: návštěvníka přes celou obrazovku vítá formulář pro souhlas se zpracováním údajů, ve kterém existuje jedna snadná a vizuálně přitažlivá možnost (souhlas) a několik nepřehledných voleb (nesouhlas). Následuje obří reklama s miniaturním křížkem, který se nachází pokaždé jinde, a tak člověk hledá a hledá – nedej bože, aby trochu hůř viděl, nebo měl starší telefon, kde se to celé načítá trhaně, a tak se i špatně vyhodnocuje kliknutí. Ale dobré, už čtu – dokud nepřijde vyskakovací nabídka newsletteru, která své odmítnutí skrývá zase novým způsobem. Odysea vrcholí nabídkou, ať si raději sáhnu mobilní aplikaci. Nechci, ale opravdu tyto galeje někdo chystal proto, abych si ji stáhl? Nejspíš ano, odevzdám skrze ně víc dat.

Mobilní web je snad ještě víc než ten počítačový protkaný takzvanými dark patterny. Designovými volbami, které nenápadně šťouchají člověka, aby oproti svému původnímu plánu udělal něco, co by rád viděl provozovatel stránky. České články hovoří o UX prasárnách či sviňárnách. Je to odpovídající překlad.

Konec cookies by nás aspoň něčeho z toho mohl zbavit. Provozovatelé webů pomalu počítají s tím, že pro získání dat pro reklamu musí lidi přesvědčit, aby se přihlašovali. Přihlášení přitom má své výhody: člověk nemusí stále znova schvalovat něco, co stejně odklikává naprosto bezmyšlenkovitě, web by mu možná stále dokola nenabízel třeba newsletter. Co je podstatné: uživatel by měl mít přehled, jaká data provozovatel využívá, což pro cookies příliš neplatí.

Čeští vydavatelé přihlašování chystají. Stačí kliknout na příslušné tlačítko a přihlásit se přes účet Seznamu (a někde Googlu či Facebooku). Jak ale v týdnu upozornil technologický novinář Jan Cibulka, člověk se tak stává závislým na podmínkách jednotlivých služeb. Bezpečnost taky není ideální: Seznam.cz dovoluje dvoufaktorové přihlášení – ověření třeba přes telefon – pouze ve svém prohlížeči. (Cibulka ale taky nabízí alternativu v podobě správce hesel, který poskytuje pohodlné bezpečí.)

Svět po cookies třetích stran bude mít nepochybně své háčky. Současnost mnoha webů je ale trestuhodně nepříjemná, a to často právě kvůli sběru cookies. Pryč s nimi. A jednou třeba přijde web, na němž bude člověku hezky i bez různých blokátorů.