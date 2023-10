„Mohlo by to fungowatt i bez slovních hříček.“ E.on to vyhrál s dobrou energií

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 39.-40. týden 2023 VCCP: S dobrou energií dokážete víc (64 %)

1. Issovou v reklamě E.onu vystřídala Vagnerová

Distributor energií E.on začátkem října spustil první kampaň od agentury VCCP, která zvítězila ve výběrovém řízení letos v srpnu. Kampaň s heslem S dobrou energií dokážete víc komunikuje benefity energie od E.onu formou slovní hříčky se slovem watt: zákazníci tak ve spotu mohou více „pečowatt“ o své blízké, „vyděláwatt“ nebo „ochraňowatt“ přírodu. Nový koncept má komunikaci značky přinést větší flexibilitu a lépe reflektovat její pozici na trhu. První vlna kampaně se zaměří na budování atributů značky a zlevňování energií před topnou sezónou. Čerstvá kreativa po pěti letech nahradila dosavadní sérii kampaní s Marthou Issovou v hlavní roli. „Kampaně s Marthou fungovaly dobře, vnímáme však, že jsme jako značka koncept přerostli. Nová kreativa nám dovoluje lépe komunikovat širší záběr témat a posílit vnímání značky jako předního hráče na trhu,“ uvedla Simona Bláhová, vedoucí divize ATL & kampaně E.on. Kreativa od VCCP má podle ní potenciál rozvíjet se napříč kanály podle aktuálních potřeb značky. „Komunikace kategorie energií je dost pestrá, od korporátní přes taktickou až po téměř pohádkovou. Myslím ale, že se jsme našli směr, který bude pro E.on unikátní, bude lidi bavit a budou si ho ‚pamatowatt‘,“ věří Marek Farkaš, creative director VCCP. Image kampaň, která běží od října v televizi, online a na venkovních nosičích, komunikuje atributy značky jako stabilita, spolehlivost, dostupnost či udržitelnost. Doplní ho komunikace o zlevňování energií. Během podzimu pak značka naváže dalšími produktovými spoty. Režie spotů se ujalo duo Wolfberg v produkci Cinq, hlas jim propůjčila herečka Hana Vagnerová. Za vizuály stojí slovinská fotografka Ursa Premik.

Víc než slovní hříčka se mi líbí koncept dobré energie a působivé zpracování kampaně. Mám pocit, že bez slovních hříček by to mohlo fungowatt zhruba stejně dobře.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Ty dva spoty na mě působí zbytečně korporátně. Přijde mi to jako kampaň, která se bude více líbit klientovi než spotřebitelům. Včetně pro mě trochu samoúčelné slovní hříčky. Ovšem claim S dobrou energií dokážete víc má potenciál být vykládán i jinak, takže třeba už příští kampaň ho naplní zdařileji?

Petr Bucha (Accenture Song)

Ecce nápad!

Tomáš Hrivnák

A mě to vlastně docela baví. Slovní přesmyčky, které by asi bylo je těžké přetavit do jiných jazyků, podtrhují autenticitu kampaně. Drobné výhrady bych měl snad k poměrně agresivnímu grafickému zpracování, ale kampaně si takto zase spíše všimnete.

Filip Huněk (Actum Digital)

Spousta slov ve voiceoveru, až nevím, co si z toho odnést. Klasická rádoby hezká imageovka, která vlastně nic neřekne. Předešlý koncept s Marthou Issovou byl jednoznačně unikátnější a dokázal jednoznačně získat více pozornosti. Za mě krok špatným směrem.

Tomáš Vacek (Contexto)

Slušná práce. Nejdřív jsem s těmi „watt kombinacemi“ měl trošku problém, ale za chvíli jsem si zvykl a je to zajímavý odlišovací prvek. Těším se, až k tomu uvidím nějaký vizuál.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Fajn idea konceptu, až si říkám jak to, že s tím ještě nikdo nepřišel. Korporátně safe, dobře aplikovatelné napříč aktivitami. I když se neválím smíchy, a brzy se okouká, tak dobrá práce…

Martin Kupka (Better)

Martha Issová byla skvělá. Tohle je posun vpřed o velký krok. Líbí se mi zpracování a důraz na detail. Divák dostane odpovědi na všechny palčivé otázky, které v něm v současné době mohou rezonovat. Důraz na vážnost a serióznost mi přijde daleko lepší než vtipné scénky, které byly v minulosti. Skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Chytré copy a hezky natočený spot. Bohužel (a to není chyba na straně agentury) mu mám problém uvěřit, protože zrovna E.on je jeden z hlavních dodavatelů, kteří jsou mezi sebou cenově i nabídkou služeb naprosto zaměnitelní.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Po Datartu tu máme další značku s originální sadou nových slov. A za mě se „zlevňowatt“ a spol. docela povedlo. Hravou textařinu jen trošku zabíjí generický, databankový feeling jednotlivých spotů.

Jan Pacas (Media Age)

Za mě asi dobrý. Vypadá to trochu jak Vodafone, ale má to dobrou energii. Hlášky s watty asi některý lidi budou nenávidět, ale mně to neva a přijde mi to zapamatovatelný a funkční.

Kuba Novák (Semibold)

Krásně natočené spoty a slovní hříčka, která funguje dobře. Jenom nejsem přesvědčená, že samotná slovní hříčka dokáže dlouhodobě utáhnout celý koncept S dobrou energií dokážete víc.

Markéta Tomanová (WOO)

Skvělej nápad!

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Nápaditá hra se slovy. Vizuálně povedené zpracování. Na jedné straně rozumím snaze komunikovat hlavní atributy značky. Chybí mi tam ale reason to believe. Takhle to působí, že značka v kampani využívá atraktivní buzzwords, která ale nijak dál nevysvětluje.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

„S dobrou energií dokážete víc.“ Anebo s reklamou, která bude alespoň malilinko konkrétní. Nebo fakt nemáte co nabídnout, vyjma obecné formulace o zlevňování? Call to action a reason to believe. On už se nikdo neučí řemeslo?

Pavel Jechort (Axa Partners)

2. Pražská energetika s liškou vítá první sníh

Snížení cen energií až o 20 % u elektřiny a o 30 % u plynu oznamuje Pražská energetická (PRE) novou kampaní. V ní pokračuje ve spolupráci s reklamní agenturou WMC Grey, respektive v komunikaci s elektrickou liškou Eli. „Změna platí pro nové i stávající zákazníky u smluv, u kterých bylo možné ceny snížit (přes 90 % smluv). V kampani jsme se rozhodli dramatizovat příchod prvního sněhu, který si naši zákazníci mohou užít bez starostí,“ uvedl head of strategic marketing PRE Viktor Procházka. „Naše první komunikace s liškou byla zároveň prvním krokem PRE k lepšímu budování její značky. Jsem rád, že koncept funguje nejen pro image, ale dokáže pojmout i taktická sdělení, jako je snížení cen,“ řekl stratég z WMC Grey Aleš Hron. „Vytvořili jsme v podstatě dvojku úspěšné první komunikace. Měli jsme výhodu, že už jsme nemuseli vysvětlovat zrod naší lišky, ale mohli se rovnou vrhnout na prohlubování jejího charakteru. Je milá, ráda dovádí a objeví se vždy, když je na obzoru nějaké dobrodružství. Natáčení jsme zvládli v extrémním čase, hlavně díky sladění napříč naším agenturním týmem, PFX, Boogie a režisérovi Martinovi Dudovi,“ doplnil kreativní ředitel David Suda. Kampaň běží na standardních kanálech (televize, out-of-home, print, online, rádio) a na sociálních sítích. „Videosložka komunikace je víc imageová. Jejím primárním cílem je, aby divák zaregistroval oznámení o snížení cen a získal pozitivní emoci z magické atmosféry příběhu. O co je videočást imageovější, o to více komunikují statické formáty benefit snížení cen o 20 %,“ popisuje agentura.

Miluju první sníh i lišky, takže za mě pěkná práce.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zpřátelštit kategorii, z níž má většina lidí obavy, zvířátkem, které je navíc symbolem chytrosti, je dobrá cesta. Na tohle taktické pokračování E-lišky nebylo tolik rozpočtu, ale sdělení o snížení doručeno.

Petr Bucha (Accenture Song)

Dávám dvacet za kvalitní vizuální citát Zobí ulice a vibe Pelíšků. Zajímavý je taky koloběh zvířecích maskotů v ekosystému české reklamy. Jakmile zmizela liška z komunikace ČMSS, musela se zákonitě objevit jinde.

Tomáš Hrivnák

Já bych řekl taková reklamní klasika, co splní svůj účel, což není vůbec špatně.

Tomáš Vacek (Contexto)

Na lišku jsem si nějak zvykl a musím říct, že na mě působí příjemně. Oceňuji kvalitní zpracování a jasně předanou zprávu. Jediné, co bych ještě poladil, je klíčák, protože víc „crazy fox eyes“ jsem ještě neviděl.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Koncept na mne působí velice mile a nevtíravě. Exekuce je také na skvělé úrovni. Otázkou je, zda to nebude moc málo nevýrazné…

Martin Kupka (Better)

Stále tak nějak vnitřně bojuji s liškou Eli. A stále se mi do komunikace moc nehodí. Ale sto lidí, sto chutí. Na druhou stranu je to skvělé odlišení se od konkurence a vystoupení z běžné komunikace. Kampaň jako taková je líbivá, uživatel se dozví vše potřebné a v konečném důsledku to vlastně může fungovat.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Elektroliška je super a jako maskot pro PRE mi přijde skvělá. Reklama je fajn, ale asi si ji nezapamatuju. A od PRE jsem zrovna nedávno odešel, protože jsou pořád jeden z nejdražších dodavatelů. Takže asi tak.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Trošku mi zatrnulo, když se kreativec rozpovídal o milém, dovádivém a dobrodružném charakteru PRE lištičky. Já bych ty energie po zkušenostech z předchozích let totiž radši bez dovádění, děkuji. Výsledný spot je ale vlastně docela fajn. Zelektrifikovaná liška na statice a copy bez invence mě ale nebaví.

Jan Pacas (Media Age)

Zvířátka jsou zvířátka a ta liška je roztomilá. Ale jinak nevím, proč neměli lidi elektřinu, než přiběhla liška. Ani jak to souvisí s tím, že mi někdo sníží cenu energie. Ale jestli bude dlouhodobá komunikace s liškou, tak to třeba bude dávat smysl.

Kuba Novák (Semibold)

Vypadá to krásně, liška je roztomilá, ale nápad tam není. „Užijte si (vložte cokoli) bez starostí“ je jedno velké reklamní klišé. Je škoda, že ten příběh nemá větší pointu, než je radost z prvního sněhu.

Markéta Tomanová (WOO)

Kampaň za mě super, příjemná, dělá mi to jinak zaběhle strohou značku sympatičtější, familiérnější. Jen mi chybí klíčové sdělení ve vizuálu, to snížení jsem přeslech.

Jakub Kofroň (Beneficio.cz)

Hezké, milé, náladové… Dobré načasování, srozumitelná message. Líbí se mi, že PRE míří na širší cílovku, to znamená snaží se jak o akvizici nových, tak udržení stávajících zákazníků. Což mi vzhledem k aktuální situaci na trhu asi dává smysl. P. S. Liška ve mně teda stále spíš vyvolává asociace se spořením…

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Hezká liška, hezké sdělení, že zlevňujete o 20 %, ale příručka říká, že call to action je jednou ze zásadních reklamních udělátek. A kde je? No nikde.

Pavel Jechort (Axa Partners)

3. Innogy pokračuje se Šimíčkem a Špindlerovou

Dodavatel plynu a elektřiny Innogy spustil podzimní kampaň s názvem Společné vaření, která rozvíjí dlouhodobý kreativní koncept s herci Pavlem Šimčíkem a Petrou Špindlerovou. V novém televizním spotu na příkladu drobných eskapád během společného vaření členů rodiny ukazuje, že se zákazníci mohou na Innogy spolehnout, stejně jako na své nejbližší. Integrovaná kampaň od agentury VMLY&R je nasazena od 19. září v televizi, tisku, online i v místě prodeje a poběží do 30. listopadu. „Po předchozích kampaních, které se objevovaly pouze na digitálních kanálech, jde o naši první televizní kampaň tohoto roku. V klíčovém období před začátkem topné sezóny se chceme zaměřit na celkovou podporu značky, abychom stávající zákazníky utvrdili ve správnosti jejich volby a zároveň oslovili zákazníky nové. Toho chceme docílit komunikací brandových hodnot v paralele s každodenními příhodami oblíbené rodiny, kterou diváci z našich spotů dobře znají,“ přibližuje Václav Podzimek, customer communication manager Innogy. „Rodinné kulinářské počiny mívají většinou komický až tragikomický rozměr, a jsou proto věčným zdrojem mnoha druhů emocí. Dramatizovat tak vzájemnou pomoc právě při přípravě oběda nám přišlo milé a přirozené. V našem případě jsme naštěstí mohli do děje přimíchat i špetku reklamní nadsázky, takže jsou členové rodiny vždy ve správnou chvíli na správném místě. A tak to má být, protože i innogy chce dát jasně na vědomí, že je na něj za všech okolností spoleh,“ říká seniorní copywriter a idea maker VMLY&R Ondřej Potůček. Třicetisekundový spot televizní spot je nasazen ve dvou variantách. První část spotu komunikuje hlavní sdělení kampaně Stejně jako na rodinu se můžete spolehnout i na Innogy, následuje varianty desetivteřinového sdělení o hlavních benefitech značky. Prvním z nich je pravidelné zlevňování plynu i elektřiny, druhým průběžný a zodpovědný nákup komodit, díky kterému se zákazníci nemusí obávat výkyvů cen.

Rodina působí příjemně, a přesto trochu moc genericky a fotobankově. Chudák děda, dost se mi ulevilo, že ho cenový výkyv nakonec neporazil!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zatímco E.on se Marthy Issové zbavil, Innogy si jejího kolegu z Dejvického divadla Pavla Šimčíka a jeho rodinku nechává. Některé prvky jsou na můj vkus moc doslovné (výkyvy cen – kývající se židle), ale jako celek fajn. Na Innogy se prostě můžete spolehnout, i pokud jde o konzistenci a tone of voice značky!

Petr Bucha (Accenture Song)

Další recyklát v nekonečné sérii „milých českých rodin“ v reklamě. Za těch přibližně 30 let moderní české reklamní historie by z toho byla docela obsáhlá galerie zmaru.

Tomáš Hrivnák

Taková klidná síla mezi kampaněmi na dodavatele energií. Neurazí, někoho možná potěší, a kreativní linka si alespoň udržuje určitou, poměrně lehce rozpoznatelnou kontinuitu.

Filip Huněk (Actum Digital)

Dobře zpracované pokračování v osvědčeném konceptu, za mě ok.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tady pochválím produkci, protože natočené je to hezky, ale kreativně to ve zdejší konkurenci hraje druhé až třetí housle. Kalamity rodinka mě příliš neoslovuje a pokud je to předobraz fungování Innogy, jdu si zrušit smlouvu.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Exekuce kampaně je profesionální, Ale idea mě ničím nenadchne, nezaujme a vlastně mi ani na produkt příliš nesedí. Taková korporátní nuda.

Martin Kupka (Better)

Líbí se mi paralela mezi trampotami v domácnosti a energií. Určitě se řada diváků najde v jednotlivých scénkách. Na druhou stranu mi ve zpracování chybí drive. Je to takové nemastné, neslané. Účel to určitě splní. Po zhlédnutí vlastně vím, že Innogy je partner v energetice, na kterého se můžu spolehnout. I tak mi tam chybí třešnička na dortu, která by mohla představovat věrohodnější chování herců.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Moje babička vyslovuje Innogy jako „Iňoky“, což je ale spíš komentář směrem k branďákům. Reklama je takový průměr, přirovnání je těžkopádné a v pasážích, kde jsem se měl zasmát, jsem se nezasmál.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Alespoň trošku konkrétnější sdělení zazní až v poslední třetině všech spotů a akce samotná mi až příliš připomíná reklamy na nové kuchyně od XXXLutz. Tenhle kousek ze série s rodinkou Innogy se povedl o trochu míň, než mohl.

Jan Pacas (Media Age)

Nevím... nějaké emoce to má, produkce je správně, ale reklama by to mohla být prakticky na cokoliv.

Kuba Novák (Semibold)

Takový standard, který ale zůstal někde na půl cesty. Má to být vtipné, ale mluvíme o spolehlivosti, takže „vtip“ je vyměnit cukr za sůl nebo málem shodit mléko. Ještě, že máte za zády někoho, kdo vás včas opraví... Když vezmu v úvahu, že většina dodavatelů energií má v komunikaci naprosto stejné téma a sdělení, bylo by potřeba něco mnohem výraznějšího, aby spot vybočil z řady.

Markéta Tomanová (WOO)

Povedené zpracování kampaně. Jasná a jednoduchá message, která podle mě dobře reflektuje českého spotřebitele. Sázka na stabilitu vzhledem k loňské krizi na trhu s energiemi dává smysl. Na jedné straně komunikují stabilní brand, na druhé i taktická sdělení – „zlevňujeme“. A to je asi to, co chce zákazník slyšet…

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Ceny jsme snížili dvakrát. A já to tady vidím už podruhé. Vskutku originální statement, který mě zvedne ze židle a vrhne k počítači.

Pavel Jechort (Axa Partners)

4. Vedle Měcháčka propaguje Air Bank nově Nikos

S čerstvým komunikačním konceptem cílí tuzemská banka Air Bank nově také na mladé do 25 let. Právě nasazenou kampaň tak zaměřuje primárně na takzvanou generaci Z, tedy „děti nového tisíciletí“ narozené v letech 1997 až 2012, které vyrostly na sociálních sítích a internetu a za přirozenou součást svého života považují chytré telefony. Průvodcem mladých světem finančních služeb bude influencer, moderátor a sportovec Nikolaos Mach alias Nikos. Mezi jeho nejznámější kousky patří uběhnutí Pražského maratonu v gumových botách Crocs nebo virální videa z nepovedených rande přes seznamovací apliakci Tinder. V posledních týdnech na webu rezonuje Machův počin pro internetový magazín The Mag, kde moderuje, a sice videopořad, v němž se rok po rozchodu se svou bývalou partnerkou, influencerkou Carly Kirstenovou alias Carrie Kirsten oba podrobili otázkám na detektoru lži. Video s Kirstenovou zaznamenalo na YouTube přes tři čtvrtě milionu zhlédnutí, druhé s Machem pak skoro půl milionu. A obě způsobila raketový nárůst předplatného The Mag na platformě HeroHero, kde titul momentálně registruje téměř sedmnáct tisíc abonentů po pěti eurech měsíčně. V propagační videích Air Bank, nasazovaných od 2. října na Facebooku, Instagramu a YouTube, Mach s nadsázkou ukazuje benefity v běžných situacích života mladých, například během streamování nebo tréninku v posilovně, které spustí řetězec nečekaných událostí. V komunikaci banky influencer doplní herce Tomáše Měcháčka, který zůstává tváří značky v televizních reklamních spotech. „Rozšiřujeme aktivity v rámci našeho nového komunikačních konceptu, který jsme představili v létě. Chceme být atraktivní digitální bankou a přirozenou první volbou pro mladé do 25 let, a proto je potřeba mluvit k nim jejich řečí a objevovat se na kanálech, které používají, televizní reklama je pro tuto skupinu passé,“ říká Oldřich Dostál, marketingový ředitel Air Bank. „Nikos přináší do kampaně mnoho kreativních nápadů a znalostí svých fanoušků, věřím, že mladé bude bavit. Bezkontaktní platby hodinkami nebo přehledné bankovnictví v mobilu jsou dnes standardem, ale dále pracujeme na mnoha menších i větších vylepšeních, abychom zjednodušili život nejen naši mladým klientům,“ dodává. Za produkcí kampaně stojí čtyřiadvacetiletý Jan Strach, v současné době jeden z nejžádanějších tuzemských režisérů hudebních klipů. Online spoty Air Bank mají ukazovat benefity pro mladé a čerpat z aktuálního dění na sociálních sítích a tomu jsou přizpůsobené vhodné postavy nebo lokace, ve kterých se děj odehrává. Aby udrželi pozornost mladších diváků, budou videa využívat kreativních přechodů mezi scénami a pro reklamu atypický klipovitý střih.

Přiznám se, že s Nikosem jsem se setkala díky této kampani poprvé. Je to sympaťák a provedení spotů je tak svěží, až téměř nalomilo mou nedůvěru k influencerům a jejich využívání v reklamních kampaních. Cením Air Bang.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Rozumím snaze oslovit Gen Z mimo televizi. Nicméně v těch dvou videích o odměnách na mě Nikos působí jaksi mdlejší a nepřirozenější než obvykle, šel asi zrežírovat lépe. A to dlouhé video jde ke zprávě o 4100 Kč těžkopádně a klopýtavě jak v prasklých Crocsech.

Petr Bucha (Accenture Song)

„Ten člověk, kterýho si vybrali (Nikos), je dobrej, ale nevtipnej scénář - takže je vidět, že to není on.“ (syn, 18)

Tomáš Hrivnák

Funguje to, maká to, je to zaměřené na udržení pozornosti mladších diváků a cílovka bude, myslím, nadšená.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tak mladé to snad zaujme. Pro mě (mladý však již nejsem) to je super nuda, která si hraje na to být trendy. Navíc chlapík by potřeboval zajít na FAMU na kurz rétoriky.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pryč jsou doby „prvního bankovního styku“, dneska se jede přes influencery. Je to dobré, je to svěží, ale přijde mi to trošku dlouhé. Ocenil bych, kdybychom šli rychleji k věci, protože s takovou budou uživatelé jen urputně hypnotizovat tlačitko „přeskočit“.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Rozumím snaze oslovit generaci Z a být pro ní vtipným parťákem, ale obávám se, že ostatní nepochopí a brandu to tak nepomůže. Teskně vzpomínám na předchozí koncept a vnímám jako nepovedený krok.

Martin Kupka (Better)

Nikos do nové kampaně zapadne skvěle. Pro mladé je ikonou, takže k nim bude promlouvat někdo známý. Vtipné scénky jsou fajn. Určitě pobaví. Celkově si ze spotu odnáším jedno sdělení - odměny. Ale stačí to?

Lukáš Machaníček (Optimio)

No takže vezmete člověka, kterej je oblíbenej pro svůj přirozenej projev, a necháte ho strojeně číst text před zeleným pozadím? A není to trošku škoda? Takhle se ta reklama pro Zetko nedělá, sakra!

Jiří Markvart (Story tlrs)

Někdy lehký úsměv, někdy lehce cringe. Ale tu banku, která odměňuje, jsem z toho pobral.

Jan Pacas (Media Age)

Mám rád ten vizuál, je to fresh, zábavný a zároveň pořád Air Bank. A strategicky mi dává mega smysl pořídit si mladou tvář pro online a mladý, i když já Nikose vlastně neznám, cílovka asi jo. Spotu jako takovýmu moc nerozumim, ale to asi nevadí...

Kuba Novák (Semibold)

Tohle mě fakt baví, formou i obsahem. Je to správně bizarní, správně vybalancované mezi potřebou klienta a autenticitou influencera, a navíc vtipné. A to není málo!

Markéta Tomanová (WOO)

Ztrácím se… Komplikovaně vypointovaná message. Nejsem Gen Z, takže asi nedokážu úplně ohodnotit, zda se Air Bank povedlo mluvit takovým jazykem, kterému bude cílovka rozumět. Vždycky se mi na komunikaci Air Bank líbila jednoduchost, vtip a jasné sdělení. Tady tomu nerozumím.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Dneska je to tady začarovaný. Tohle že je Air Bank? Takhle klopotně se dostat k oslímu můstku o odměnách? Se mi nechce moc líbit. Ta 15″ je rozhodně méně bolestivá. Jen nevím, jestli to bude stačit.

Pavel Jechort (Axa Partners)

5. Odběratele energií shání i gorilák Gustav

Do boje o koncového spotřebitele letos podruhé vstupuje i společnost EP Energy Trading, která je součásti Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského, reaguje na pokles cen na trhu s energiemi a v polovině září zahájila svou další kampaň. V ní domácnostem i firmám nabízí elektřinu a plyn za ceny nižší než je vládní strop. „Našim klientům se neustále snažíme zpříjemňovat a zjednodušovat zákaznickou zkušenost. V podzimní kampani stavíme právě na těchto poznatcích. Například webový formulář jsme upravili tak, aby byl zcela intuitivní a podpořil i ty spotřebitele, kteří se bojí změny dodavatele jen z neznalosti nebo kvůli obavám z velké administrativní zátěže,“ říká Monika Ryczko, marketingová manažerka značky Epet. Průvodcem animovanou kampaní je gorilák Gustav, maskot Epetu, který spotřebitelům radí, kde pořídit energie za nižší ceny a jak si sjednat smlouvu jednoduše a bez zbytečných administrativních průtahů, tedy přes internet. Hlavní televizní spot doplňují kratší sponzorské vzkazy, kampaň probíhá i online a v tisku. Aktuální komunikace je součástí dlouhodobé marketingové strategie, která má posílit povědomí o značce Epet v B2C.

Nevím přesně proč, ale fialový gorilák na mě zrovna nepůsobí jako ta nejdůvěryhodnější postava, od které bych mohla sjednat smlouvu na energie. Provedení navíc působí trošku lacině.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Z pohledu reklamních tvůrců to patrně bude v energetickém segmentu nejníže hodnocený kreativní výkon. Naplacato odvyprávějí vše, co potřebují. Pochyboval bych, že stylem či obsahem zaujmou v reklamním bloku. Ale - jsou i jiné cesty k zákazníkovi. Mě například Epet doporučil kolega z práce, takže jsem u nich, protože měli nejlevnější plyn asi z pěti dodavatelů, na které jsem se v létě díval...

Petr Bucha (Accenture Song)

Na první pohled kampaň působí poněkud lacině, zejména v porovnání s ostatními kampaněmi. Čekal bych jakéhosi černého koně mezi ostatními dodavateli, ale kampaň toto očekávání úplně nenaplňuje.

Filip Huněk (Actum Digital)

Za mě bych vlastně pochválil vizuální stránku věci za jasnou identifikovatelnost a odlišení. Jinak moc ale nevidím důvod, proč si vybrat toho relativně neznámého dodavatele místo osvědčených. Navíc ani tip, že to máma vyplní online, nepovažuji za zcela relevantní. Myslím, že by to chtělo o něco více propracovat pro dosažení reálných obchodních výsledků za pomocí kampaně.

Tomáš Vacek (Contexto)

Hele, můžete mi vysvětlit, proč ta gorila loupe banán, když ho nakonec sní celý i s tou slupkou? Jinak co k tomu napsat? „Energie za rozumnou cenu“ není zrovna vrchol sdělení, ale předpokládám, že tady se jede hlavně na efekt, takže produkčně nenáročný spot, který ale ničím nějak extra nevyniká.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Takhle to dopadá, když není rozpočet ani nápad.

Martin Kupka (Better)

Energie a animák? Opravdu to jde k sobě? Nechtějí lidé spíše vidět serióznost a potvrzení toho, že si vybrali stabilního dodavatele? Cirkusu si už snad užili dost. Komunikace na mě nepůsobí příliš věrohodně. Gorilák radí celé rodině, kde pořídit nižší ceny energie. To radí i dětem?

Lukáš Machaníček (Optimio)

A to by člověk řekl, že Daniel Křetínský vyškrábne na výrobu spotu alespoň šestimístnou sumu…

Jiří Markvart (Story tlrs)

Od gorily, která loupe banán ze špatného konce, si rozhodně s energiemi radit nenechám. Ne, teď vážně. Další ze zástupu reklam na téma „když nevíme co by, dáme tam zvířátko“. Neatraktivní spot i vizuál. Holt kde nic není, ani gorila nebere.

Jan Pacas (Media Age)

Dobrý na tom je, že to v rámci těch ostatní zpracování je vlastně jediný jasně rozpoznatelný. Ale jinak mně to vůbec nebaví a subjektivně mi to přijde až ošklivý.

Kuba Novák (Semibold)

Tady bohužel není ani nápad, ani pěkná exekuce. Nedokonalá animace, která ale není dost nedokonalá na to, aby to byl záměr, a převyprávěný brief. Bude ten nudný monolog někdo vnímat? Nemyslím si.

Markéta Tomanová (WOO)

Vizuálně mě to vůbec neoslovilo. Určitě bych ocenila lepší grafické zpracování, minimálně alespoň to, aby voiceover kopíroval mimiku Gustava. Jako celek mi to prostě nefunguje. Kampaň jsem si musela pustit opakovaně, abych pochytila celé sdělení.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Tak zase žádná konkrétní nabídka, jen že tady pan opice (vidíme se poprvé) je solidní a dodá mi elektřinu i plyn. Hm, opět k neudržení. Dělá v těch firmách ještě nějaký produkťák, co by poradil markeťákům, proč si mám koupit zrovna nás? Možná už je to všem jedno.

Pavel Jechort (Axa Partners)

