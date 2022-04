Můj muž to dokáže! TV Prima natáčí novou zábavní show

Brzy se má na obrazovce televize Prima nová zábavní show Můj muž to dokáže. Natáčí se podle zahraničního předobrazu My Man Can produkce Acun Medya Global (jiný formát z jejího portfolia - reality show Survivor - nyní vysílá konkurenční Nova). Tady show vzniká v produkci Good TV a režii Jana Fronce. Jde o soutěž, ve které muži plní kuriózní úkoly a jejich ženy si na jejich výkonnost vsází. Hraje se o 100.000 Kč.

Moderovat budou Adéla Gondíková a Ondřej Urban. V zahraničí soutěží běžní občané, v tuzemsku se v roli soutěžících představí známé české a slovenské dvojice. Na obrazovce se objeví Mahulena Bočanová, Eva Perkausová, Gabriela Soukalová, Dana Morávková, Eva Burešová, Zorka Hejdová či Kateřina Brožová, také Martin Zounar, David Gránský, Honza Dědek, Roman Vojtek, Marek Vašut či Jaro Slávik.