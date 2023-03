Na Evropu 2 se vrací Kateřina Podrazká, posílí tým zprávařek

V éteru hudebního rádia Evropa 2 se dnes znovu ozvala Kateřina Podrazká (za svobodna Němcová), bývalá hlasatelka počasí na TV Nova a později moderátorka TV Seznam. Aktuality do vysílání bude přinášet každý všední den od 13 do 18 hodin. „Rok se s rokem sešel a já se opět vracím do známého prostředí,” říká Podrazká. Na Evropě 2 působí s přestávkou od roku 2014. Nově doplní současný tým hlavních zprávařek, a přidá se tak ke Kateřině Říhové a Zuzaně Kozákové.