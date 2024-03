Na Klatovsku vznikne nový televizní multiplex, bude v něm vysílat Filmpro

Skupinu regionálních televizních multiplexů v Česku rozšíří nová Regionální síť 22, která získala od Českého telekomunikačního úřadu individuální oprávnění pro využití kanálu 41 z vrchu Hůrka nad Klatovy. Z téže lokality šíří celoplošné televizní multiplexy 21, 22 a 23 také České Radiokomunikace, ovšem nová místní síť bude oproti těm celoplošným vysílat vyšším výkonem (100 W oproti 10 W u těch celoplošných) a jejím jediným programem bude místní televize Filmpro. Ta dosud vysílala jen na internetu, prostřednictvím místních poskytovatelů kabelové televize a celoplošně v IPTV. Nyní ale získala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vlastní licenci pro terestrické vysílání.

Provozovatelem programu je Pavel Kalista z Vrhavče, který ji založil v roce 1998 jako regionální zpravodajský kanál a společnost, která natáčela veřejné i soukromé akce na objednávku. Právě ve Vrhavči na Klatovsku se Filmpro poprvé objevila i v nabídce kabelové společnosti, a to v roce 2003, kdy odstartoval její informační kanál. Poté následovaly i Klatovy a další lokality, stanice je dostupná i celoplošně v IPTV službě SledováníTV. Od roku 2012 zahájila živé vysílání. Obsahově se zaměřuje na Plzeň-jih, Klatovsko, Sušicko, Domažlicko a Šumavu. „Většina médií má zprávy plné politiků, násilí a nejrůznějších kauz. My jsme se rozhodli jít trochu jinou cestou. Naším posláním je propagace regionu a lidí v něm žijících. Chceme ukazovat, co se podařilo – co kdo dokázal,“ uvádí Filmpro na svém webu.

Natáčí Toulavou kameru pro ČT a reportáže pro Novu

Kromě vlastního obsahu vyrábí Filmpro pořady na klíč pro Českou televizi, konkrétně pak natáčí a produkuje pořady pro ČT Sport a spolupracuje na pořadu Toulavá kamera. „S redaktorkou Svatavou Pátkovou se Pavel Kalista vydává na reportáže převážně ze západních Čech. Do roku 2020 jsme vyrobili 300 dílů,“ uvádí stanice na svém webu. Filmpro nabízí produkci i pro další televize, sama disponuje několika HD kamerami, pěti střižnami a přenosovým vozem. Spolupracuje také s plzeňským studiem Českého rozhlasu, Klatovským deníkem a zajišťuje zpravodajské příspěvky pro TV Nova z Klatovska a Šumavy. Od roku 2017 vysílá Filmpro ve vysokém rozlišení obrazu a stejnou kvalitu by měla mít i v terestrice. „Všechna naše vysílání jsou ve Full HD, tudíž i toto plánované,“ potvrdil Médiáři Pavel Kalista.

Podle licence udělené vysílací radou má Filmpro v terestrickém vysílání nabízet „program informačně-zábavného charakteru s regionálním zaměřením na Klatovsko“. Stanice má vysílat 24 hodin denně. „Náš program bude vysílat pod názvem Televize FILMpro. Navazuje na skladbu regionálního vysílání, které je nyní šířeno po internetu a v digitálních TV. Mapujeme kulturní a sportovní dění na jižním Plzeňsku, Klatovsku, Domažlicku a na Šumavě. Obsah tohoto vysílání je bez politiky, bulváru a násilí,“ přiblížil na dotaz Médiáře provozovatel stanice Pavel Kalista, který potvrdil, že multiplex pro terestrické vysílání programu si bude provozovat sám. „Vysílač nám staví televize JČ1. Se stavbou vysílačů už mají zkušenosti,“ dodal.

Další vysílače? Až seženeme klienty, říká provozovatel

Původně chtěla televize Filmpro využít stožár společnosti T-Mobile, z něhož vysílají i sítě Českých Radiokomunikací, ale mobilní operátor sdělil, že stožár je ze statického hlediska už plně obsazen. „Máme povoleno umístit anténu na střechu rozhledny, tedy v těsné blízkosti tohoto stožáru,“ přiblížil Pavel Kalista. Nová Regionální síť 22 bude vysílat ve standardu DVB-T a nikoli novějším DVB-T2, který využívají celoplošné sítě s hlavními televizními stanicemi: „Bylo nám doporučeno, a to i ze strany ČTÚ, že DVB-T je pro tuto lokalitu lepší. Většina regionálních televizí prý využívá tento formát, zvolili jsme ho tedy také.“ Z hlediska televizních přijímačů to je jedno: standard DVB-T zvládají i nové televizory s tunery DVB-T2. Vysílací technologie pro DVB-T je navíc levnější.

Doplňkové služby jako hybridní vysílání (HbbTV) přes červené tlačítko zatím televize Filmpro neplánuje. Samotné vysílání z klatovské Hůrky by mělo začít v průběhu letošního dubna. Vyloučeno není ani pozdější rozšíření Regionální sítě 22 s programem Filmpro do dalších lokalit. „Ano, ale uvidíme, jak vše dopadne,“ reaguje Pavel Kalista s tím, že síť nejprve bude muset získat další klienty, aby si na svůj provoz a případnou expanzi vydělala. „Jsme otevření případným dalším zájemcům, kteří by v našem multiplexu chtěli vysílat,“ dodal Pavel Kalista pro Médiář.

