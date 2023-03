Na měření a řízení udržitelnosti skrze „zelené GDPR“ není řada firem v ČR připravená

Až 87 % českých průmyslových firem se podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy alespoň nějakým způsobem věnuje udržitelnosti. Právě udržitelnost je totiž v očích mnoha zákazníků klíčovým faktorem ovlivňujícím jejich nákupní chování. Firmy se tak čím dál častěji zaměřují na komunikaci svých odpovědných aktivit, ale mnohdy to dělají jen nárazově a mohou při tom snadno sklouzávat k takzvanému greenwashingu. Šest z deseti Čechů si navíc podle průzkumu Ipsosu nedokáže vybavit odpovědnou značku, a každý čtvrtý by dokonce ocenil, kdyby firmy o svých aktivitách na poli udržitelnosti informovaly intenzivněji. Zpozornět by měly i agentury, které komunikaci odpovědného podnikání brzy dostanou (nebo už dostaly) od svých klientů na starost.

Jen 3 z 5 firem mají konkrétní strategii udržitelnosti

Když se totiž zaměříme na konkrétní vypracované strategie udržitelnosti, klesá poměr připravených k 60 %. V první fázi se přitom nefinanční reportování v Česku dotkne více než tisícovky firem a další přijdou na řadu v horizontu několika let. Nová evropská legislativa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) se navíc zaměřuje na mnohem širší oblast, než je tolikrát skloňované vysazování stromů či chov včel na střechách kancelářských budov. Kromě ochrany životního prostředí je zásadní i práce s lidskými zdroji, způsob řízení firmy, etický kodex, firemní kultura, zodpovědnost za to s kým podnik obchoduje, od koho bere zboží a suroviny a mnoho dalších složek, které zahrnuje problematika ESG.

Velké firmy s více než 500 zaměstnanců, veřejně obchodované společnosti, banky a pojišťovny jsou už na nové reportovací standardy ve většině případů připraveny, ale například kótované malé a střední podniky, které budou muset reportovat už za fiskální rok 2026, v mnoha případech ani netuší, co se po nich bude chtít. Dosud totiž žádný nefinanční reporting vykazovat nemusely. Panuje proto obava, že nastane obdobná situace jako u pravidel GDPR, jejichž implementaci nechala řada společností až na poslední chvíli, kdy se snažila v panice najít jakékoliv rychlé řešení nezávisle na jeho kvalitě. Ignorování přípravy na CSRD však může mít na české firmy mnohem tvrdší dopady než v případě GDPR, jelikož se na něj přímo váží bankovní úvěry či zájem investorů.

S pomocí firmám přichází komunikační agentura

Proto se komunikační skupina DFMG spojila s několika předními českými aktéry z různých oborů a založila platformu CSRD.cz, na které se firmy i běžní občané mohou dozvědět, co nová pravidla přináší, kdy a jak se jich budou týkat, jak se na ně nejlépe připravit a kdo jim s přípravou reportingu může pomoci. Na provozu portálu se kromě DFMG podílí experti z ČSOB, T-Mobile, advokátní kanceláře PRK Partners, společnosti Edenred, EnviTrail či COM.SE Consulting a postupně se do něj zapojují i další partneři, kteří tuto oblast vnímají jako klíčovou.

„Udržitelný chce být dnes kde kdo, ale málokdo ví, co to doopravdy znamená. Konečně je tu nějaký rámec, který umožňuje objektivní měření a srovnávání, takže už nebude možné jen o udržitelnosti mluvit. Komunikace musí být v rovnováze s realitou,“ říká Tomáš Jindříšek, managing partner DFMG. „Se zavedením CSRD přestane být udržitelnost záležitostí jen pro nadšené firmy. Objektivně měřitelná udržitelnost bude mít ve firmách zásadní vliv i na jejich celkový chod a doslova tak tedy dojde na každého. Kdo nebude kontrolovat a informovat o tom, jak udržitelně a odpovědně řídí svůj byznys, bude mít vážné problémy. Nejen, že přijde o zákazníky, ale nedostane se ani k investicím a zakázkám. Dobré hospodářské výsledky nebudou stačit.” Že se nákupní chování zákazníků mění potvrzuje i nový průzkum o Generaci Z, na kterém DFMG spolupracovalo s agenturou Behavio. Být šetrný k přírodě je totiž důležité pro tři čtvrtiny mladých ve věku 18 až 24 let.

Platforma CSRD.cz nabízí čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti jistý manuál, jak ke složité problematice nové legislativy přistupovat skrze články, aktuality či pravidelný newsletter ESG Klub, který shrnuje ty nejdůležitější informace na poli ESG uplynulého týdne. Na platformě naleznete i kalendář relevantních akcí, které firmám a jejich decision makerům pomáhají zorientovat se ve složité problematice nefinančního reportování.

Audity podle evropské legislativy

CSRD.cz však není jediným projektem, kterým se DFMG věnuje firemní udržitelnosti a jejímu reportování. Společně s Advokátní kanceláří Císař Češka Smutný totiž agentura spustila platformu ESG Solution+, která podnikům umožňuje jednoduše získat komplexní audit jejich aktivit na poli udržitelného a odpovědného podnikání – jádra ESG i CSRD. Ten firmám poslouží nejen k zjištění současného stavu a souladu s evropskou legislativou, ale zároveň jim pomůže nastavit a implementovat strategii, která jim usnadní plnění závazků plynoucích z oficiální dokumentace evropských zákonů a směrnic.

„Svůj audit si tak mohou nechat vyhotovit i firmy, kterých se CSRD zatím netýká, aby tak získaly předstih a konkurenční výhodu na českém a potažmo i evropském trhu,“ vysvětluje Jan Sůra, partner a advokát AKCCS.

ESG není oním „zeleným šílenstvím“, za které jej mnozí označují, ale klíčovým tématem, kterému se ty největší firmy už několik let věnují. Je to oblast, která prostupuje všemi sférami společnosti od běžné populace přes firmy až po vlády světových zemí. Je proto přirozené (a žádoucí), aby o něm podniky začaly více mluvit a věnovat se mu.

Text je placenou propagací agentury DFMG