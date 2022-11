Na rádio Blaník se vrací moderátorka Iva Lecká

Od pondělí 7. listopadu se po dvou letech vrací do vysílání rádia Blaník mediální skupiny Media Bohemia moderátorka Iva Lecká. Vysílat bude každý všední den vždy od 12 do 16 hodin. Kromě českých písniček bude v pásmu rubrika Dobrá zpráva, která potěší (vždy po 14. hodině) i rubrika herce Mirka Táborského Na cestách s Blaníkem (denně po 15. hodině). O víkendu na Blaník přibude s Leckou nový pořad Dobré rady do zahrady. Ten se bude vysílat v sobotu i v neděli vždy po 9. hodině.

Lecká dosud působila na rádiu Bonton konkurenční skupiny Active Radio. Od září 2020 až do konce letošního října tam ve dvojici s Vojtou Eflerem provázela ranním vysíláním. Na Bonton přišli po 13 letech na Hitrádiu City. Lecká mezitím v létě 2020 moderovala právě na Blaníku, odpoledne.

Stávající moderátor odpoledního vysílání Martin Císař na Blaníku zůstává. „Do konce roku chystáme na Blaníku ještě jednu klíčovou změnu a ta se bude do velké míry týkat právě Martina, který patří už od začátku našeho vysílání k nejoblíbenějším moderátorům,“ avizuje programový ředitel Blaníku Daniel Rumpík, zatím bez podrobností.