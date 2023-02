Na ředitele ČTK kandidují Jaroslav Kábele, Tomáš Pergler a Jan Mrzena

Rada České tiskové kanceláře dnes otevřela obálky s přihláškami do výběrového řízení na generálního ředitele. Zájem řídit veřejnoprávní zpravodajskou agenturu projevili tři muži, a to Jaroslav Kábele, Tomáš Pergler a Jan Mrzena (v pořadí, v jakém byly jejich přihlášky otevírány). Všichni tři po tajném hlasování na dnešní schůzi rady postoupili do druhé fáze tendru. Podle dřív přijatých pravidel je tak 21. března čeká veřejné slyšení. Pak radní plánují rozhodnout o vítězi. „Pokud by byla rozprava delší, uskuteční se volba generálního ředitele či ředitelky až na dalším zasedání 17. dubna,“ uvedla na minulé schůzi místopředsedkyně Rady ČTK Jaroslava Wenigerová, která podklady k výběrovému řízení připravila.

O třech finalistech dnes shodně rozhodlo pět členů Rady ČTK, zbývající dva radní Pavel Foltán a Petr Žantovský opět nebyli přítomni.

Žantovskému končí mandát radního dneškem, Foltánovi 7. března, což je za týden. Do volby tak promluví až jejich čerstvě zvolení nástupci Jakub Končelík a Daniel Korte, ti se ujmou mandátů 8. března. Pro zvolení ředitele jsou v sedmičlenné radě potřeba aspoň čtyři hlasy.

Aktuální složení Rady ČTK David Soukup (předseda) - za ANO

(předseda) - za ANO Jaroslava Wenigerová (místopředsedkyně) - za Spolu

(místopředsedkyně) - za Spolu Jana Gáborová (místopředsedkyně) - za SPD (mandát jí končí 30. května)

(místopředsedkyně) - za SPD (mandát jí končí 30. května) Angelika Bazalová - za Piráty

- za Piráty Jakub Končelík - za Piráty a STAN

- za Piráty a STAN Daniel Korte - za Spolu

- za Spolu Aleš Mareček - za ČSSD

Nový ředitel ČTK by se měl ujmout funkce 10. června a nahradit tak Jiřího Majstra. Ten agenturu řídil od roku 2011 (podruhé byl zvolen v roce 2017) a teď už znovu nekandiduje. Ředitelský mandát je šestiletý.

Kdo jsou uchazeči o ředitelskou funkci

Jaroslav Kábele se do ČTK, kde v roce 1989 začínal jako zpravodaj, vrátil v roce 2017 na pozici ředitel pro strategii a rozvoj, kterou zastává dodnes. Mezitím 24 let působil v mediálním domě Mafra - začínal v roce 1993 v redakci deníku Mladá fronta Dnes, potom v roce 1998 stál u zrodu zpravodajského webu iDnes.cz a byl sedm let jeho šéfredaktorem, poté postoupil na pozici ředitele internetových aktivit Mafry a následně na místo ředitele rozvoje nových obchodních aktivit.

Tomáš Pergler je někdejším zpravodajem ČTK na Slovensku (pozici zastával sedm let), potom pracoval jako reportér v Euru, Reflexu, Hospodářských novinách a nyní v Seznam Zprávách. V roce 2014 vydal knihu Babiš - Příběh oligarchy.

Jan Mrzena, někdejší ředitel Jihočeského divadla, byl v letech 2001 až 2005 předsedou Rady České televize, která v roce 2003 zvolila šéfem televize Jiřího Janečka. V roce 2007 Janeček Mrzenu přivedl do managementu televize, na místo personálního ředitele, začátkem roku 2011 z něj udělal výkonného ředitele programového okruhu ČT2. Poté, co se téhož roku Janeček rozhodl z ČT odejít a na místo šéfa televize byl zvolen Petr Dvořák, Mrzena po dohodě ke konci roku 2011 odešel. V roce 2015 se neúspěšně pokusil dostat zpět do Rady ČT, později opakovaně neúspěšně kandidoval do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - v roce 2016 jako nominant KDU-ČSL, pak dvakrát v roce 2020 jako nominant ANO.