Na trh přichází radler Limopivo. Za novým limonádovým pivem stojí Ondřej Roček

Na tuzemský trh vstupuje nový radler pod značkou Limopivo. Využívá estetiku z minulého režimu, konkrétně charakteristické kroužky ze sklenic v pohostinstvích. Novinku vyrábí Pivovar Rychnov Nad Kněžnou ve spolupráci s Podorlickou sodovkárnou. Autorem nového limonádového piva je po stránce produktu i brandu Ondřej Roček a jeho tým. Roček působí v nápojovém byznysu od roku 2001, kde zastával pozice v obchodě i marketingu. Byl spojen se značkami Smirnoff Ice, Jägermeister, Aperol či Staropramen (kampaně s Hynkem Čermákem).

Limopivo se prodává v pěti příchutích (višeň, pomeranč, hruška, ananas, malina), a to ve skleněných lahvích o objemu 0,33 a 0,75 litru nebo jako sudové v objemu 30 litrů. Momentálně je k dispozici v několika vybraných pražských bistrech a restauracích, pivotékách nebo u internetového prodejce Alkohol.cz. Výrobce chystá vstup do dalších e-shopů i do velkoobchodů po celém Česku.

Značka cílí na mladší generaci, která má v oblibě retro, na ženy, které mají rádi alkoholické nápoje (šumivá a tichá vína, spritzy), i muže, kteří ocení plnou sladovou chuť v kombinaci s ovocnými tóny. „Hlavním obchodním cílem značky je vymezit díru, která tady za posledních několik let na trhu s ovocnými pivy vznikla. Je už téměř nemožné najít v této kategorii produkt, který je nejen z kvalitních vstupních surovin, ale i s vyšším obsahem alkoholu. To by měla být kromě perfektního designu a jednoduchého názvu jedna z největších konkurenčních výhod značky Limopivo,“ konstatuje Roček.