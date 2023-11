Do Senátu přišlo 49 nominací do Rady ČT. Kandidují Balvín, Baumruk či Medek

Bývalí ředitelé České televize Jiří Balvín a Českého rozhlasu Richard Medek nebo bývalí předsedové Rady ČT Jiří Baumruk a Jan Mrzena jsou mezi uchazeči o volná místa v Radě České televize. Nominací se Senátu, který bude nové radní volit, sešlo celkem 49. Podle předsedy volební komise Jana Tecla (ODS) všichni splnili formální náležitosti, jen osm z nich musí ještě dodatečně doručit lustrační osvědčení, jak to pravidla umožňují.

O funkci se znovu ucházejí také bývalí radní Martin Doktor, Luboš Beniak, Jiří Voráč a Vlastimil Venclík, dále třeba producentka a bývalá pražská radní za ANO Eliška Kaplicky Fuchsová, někdejší předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák, televizní odborář Antonín Dekoj, dokumentarista Martin Vadas, publicistka Veronika Sedláčková či bývalý ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

Kandidáti do Rady ČT V závorce nominující organizace Jitka Adamčíková (Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z. s.; Akademie múzických umění v Praze)

(Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z. s.; Akademie múzických umění v Praze) Lenka Andrýsová (Demokratický klub, z. s.)

(Demokratický klub, z. s.) Jiří Balvín (Pražský tenisový svaz)

(Pražský tenisový svaz) Jiří Baumruk (Nadační Fond Dany a Emila Zátopkových, Asociace krajských televizí)

(Nadační Fond Dany a Emila Zátopkových, Asociace krajských televizí) Luděk Bednář (Aliance pro rodinu, z. s)

(Aliance pro rodinu, z. s) Luboš Beniak (Nadace Charty 77)

(Nadace Charty 77) Martin Bezouška (Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace)

(Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace) David Brabec (Asociace producentů v audiovizi, z. s.)

(Asociace producentů v audiovizi, z. s.) Petr Brozda (Musica Templi, spolek pro studium duchovní hudby)

(Musica Templi, spolek pro studium duchovní hudby) Antonín Dekoj (SH ČMS-Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje; Asociace českých kameramanů, z. ú.; Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.)

(SH ČMS-Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje; Asociace českých kameramanů, z. ú.; Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.) Martin Doktor (Český olympijský výbor

(Český olympijský výbor Pavel Dvořák (Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace; CACIO, z. s.)

(Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace; CACIO, z. s.) Jefim Fistein (Hospodářská komora ČR)

(Hospodářská komora ČR) Markéta Hejkalová (Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z. s.)

(Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z. s.) Jana Horváthová (Janáčkova akademie múzických umění)

(Janáčkova akademie múzických umění) Ivana Chmel Denčevová (Sdružení Paměť, z. s.)

(Sdružení Paměť, z. s.) David Jirušek (ONKO-AMAZONKY, spolek)

(ONKO-AMAZONKY, spolek) Michal Kaderka (Federace židovských obcí v České republice)

(Federace židovských obcí v České republice) Eliška Kaplický Fuchsová (Nadační fond Kaplicky Centre)

(Nadační fond Kaplicky Centre) Soňa Kodetová (Polovina nebe, o. p. s.)

(Polovina nebe, o. p. s.) Michal Koleček (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) Čestmír Kopecký (Asociace producentů v audiovizi, z. s.)

(Asociace producentů v audiovizi, z. s.) Jiří Králík (Slovanská unie z. s.)

(Slovanská unie z. s.) Libuše Lidinská (Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské)

(Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské) Kamil Machart (Nadace Život umělce; Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.)

(Nadace Život umělce; Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.) Tomáš Maier (Sdružení přátel piva, z. s.)

(Sdružení přátel piva, z. s.) Richard Medek (Ars Metropolis, z. s.)

(Ars Metropolis, z. s.) Jan Mikuláštík (Orel)

(Orel) Jan Mrzena (Obec spisovatelů České republiky, z. s.)

(Obec spisovatelů České republiky, z. s.) Pavel Nevtípil (World Elite Shooting Association, z .s.)

(World Elite Shooting Association, z .s.) Jiří Padevět (Společnost Ferdinanda Peroutky)

(Společnost Ferdinanda Peroutky) Jan Procházka (Asociace provozovatelů kin, z. s.)

(Asociace provozovatelů kin, z. s.) Barbora Procházková (Náboženská společnost českých unitářů)

(Náboženská společnost českých unitářů) Martin Převrátil (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění, SIMAR, Česká zemědělská univerzita v Praze)

(Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění, SIMAR, Česká zemědělská univerzita v Praze) Veronika Sedláčková (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z. s.)

(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z. s.) Markéta Soukupová (Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s.)

(Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s.) Pavel Suchan (Česká astronomická společnost)

(Česká astronomická společnost) Jan Svačina (Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.)

(Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.) Tomáš Šimerda (Herecká asociace)

(Herecká asociace) Marek Šmejkal (Česká unie sportu, z. s.)

(Česká unie sportu, z. s.) Ivan Tesař (ESET - HELP, z. s.)

(ESET - HELP, z. s.) Martin Vadas (Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.)

(Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.) Martin Vandas (Asociace producentů v audiovizi, z. s.)

(Asociace producentů v audiovizi, z. s.) Vlastimil Venclík (Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.)

(Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.) Jaromír Volek (Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z. s.)

(Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z. s.) Jiří Voráč (Národní divadlo Brno, p. o.)

(Národní divadlo Brno, p. o.) Stanislav Zdílna (Českojiřetínský spolek-spolek pro oživení Krušnohoří)

(Českojiřetínský spolek-spolek pro oživení Krušnohoří) Michael Žantovský (CEVRO Institut, z. ú.)

(CEVRO Institut, z. ú.) Bronislav Žejdl (World Elite Shooting Association, z. s.) Zdroj: volební komise Senátu ČR

Horní komora parlamentu má na základě takzvané malé mediální novely nově obsazovat třetinu Rady ČT, tedy šest míst. Počet radních totiž zároveň zvýšila z 15 na 18. Nadcházející volba bude první podle nového zákona.

Jak proběhne? Ve dnech 21. a 23. listopadu vždy od 9 do 16 hodin se bude konat veřejné slyšení kandidátů před senátní komisí pro sdělovací prostředky. Ze všech 49 uchazečů pak tajnou volbou rozhodne plénum Senátu, a to na schůzi 29. nebo 30. listopadu, nebo pak 20. či 21. prosince. Nejpozději v lednu by tak Rada ČT mohla být kompletní. V Radě ČT aktuálně zasedá jen 12 členů, třem dalším totiž v červenci skončil mandát.

