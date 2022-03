Na značky! Iveta Šplíchalová a Ondřej Vomela o virtuálním pivním baru k Super Bowlu

Co je to metaverzum? Jak bude vypadat život v digitálním světě a co za možnosti nám nabídne? A kromě toho – jaká rizika vývoj metaverzum přináší a jaké výzvy a příležitosti zde na značky čekají? Kampaň k Super Bowlu amerického piva Miller Lite odehrávající se ve fiktivním Decentralandu hodnotí Iveta Šplíchalová z Fumbi a Ondřej Vomela z Refork.