Na značky! Jana Daniela Šabatková a Ondřej Krátký o kampani konkurenta Uberu

Hosty 17. dílu seriálu Na značky! byli Jana Daniela Šabatková, head of marketing Iveco Trucks pro Česko a Slovensko a Ondřej Krátký, spoluzakladatel a šéf přepravní aplikace Liftago. Hovořili spolu o kampani taxi aplikace, která v Paříži převezla svého největšího konkurenta a globálního giganta trhu Uber, když využila jeho přepravní službu coby mediální kanál.

Pařížská taxi aplikace Heetch není na trhu, kde dominuje Uber, příliš známá. Heetch potřeboval vytvořit kampaň pro zvýšení povědomí o značce a také chtěl přesvědčit uživatele Uberu, aby při další cestě vyzkoušeli jeho službu. Značka ale disponovala omezeným rozpočtem 15.000 eur a nulovým mediálním rozpočtem.

Jako řešení vznikly výrazně růžové krabičky a další obaly na jídlo, které značka dodala restauracím, jež využívají dovážku Uber Eats. Daleko silnější konkurence pak ve výsledku rozvážela reklamy slabšího vyzyvatele hlásající například: „Také hladovíme, ale ne po penězích našich řidičů,“ „Nenutíme vás, abyste změnili oblíbené jídlo. Pouze taxi aplikaci“ nebo „Vaše pizzerie platí daně ve Francii. Proč ne i vaše taxi?“ – všechna sdělení mluvila jasně proti Uberu.

Jak kreativně pracovat s omezeným nebo dokonce nulovým budgetem? Co dělat a na co se soustředit, když chcete rozvířit emoce specifické skupiny uživatelů nebo spotřebitelů? A jak se „dostat do řečí“? Co si o tom myslí čeští marketéři? Podívejte se!

Ve videoseriálu Na značky! přináší Médiář každý čtvrtek pohled dvou marketérů z Česka na jednu kampaň ze světa, z databáze Contagious.

