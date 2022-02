Na značky! Jana Samšuková a Marek Říha o tom, proč chtěli Finové pořádat letní olympiádu

Hosty 19. dílu seriálu Na značky! byli Jana Samšuková, creative content producer z Blackout Production, a Marek Říha, creative director Alza.cz. Spolu s Honzou Borýskem debatovali o kampani Save Salla. Turistické centrum Laponska se v ní za asistence hnutí Fridays for Future strefuje do netečnosti veřejnosti ke zrychlujícímu se vývoji globálního oteplování a nastavuje zrcadlo samotné instituci olympijských her.

Salla, finské město nacházející se v Laponsku, z legrace podniklo veškeré kroky, jako kdyby se hlásilo o post pořadatele letních olympijských her v roce 2032. Salla je přitom nejchladnější místo Finska a teploty tam pravidelně klesají pod -20° C. Přijde vám to jako špatný vtip? Špatná a vážná je spíš situace naší planety, která se rok od roku nezadržitelněji a rychleji a lidmi přitom pořád víceméně nepozorovaně otepluje.

V rámci kampaně vznikl nejen působivý spot, v němž můžeme pozorovat, jak se obyvatelé Sally na událost připravují, ale také web plný přínosných a ucelených informací, jak se ke klimatické krizi postavit a co dělat pro zmírnění dopadů nebo případné zastavení. Webová stránka nabízí tipy jak pro firmy, tak pro jednotlivce. Kampaň vygenerovala 7,5 miliardy mediálních impresí ve 118 zemích světa, Salla se stala nejzmiňovanějším městem na Twitteru a kampaň aspoň částečně zapříčinila 879% nárůst konverzací na téma globální oteplování v prostředí sociálních sítí.

Chcete, aby bylo možné uspořádat letní olympiádu v nejchladnějším městě Finska? Rádi byste na zasněžených planinách viděli beach volejbal? A co si o tom myslí čeští marketéři? Podívejte se!

Stáhněte si případovou studii kampaně

Přečtěte si rozhovor s marketingovým ředitelem House of Lapland a kreativním týmem agentury Africa Sāo Paulo

Ve videoseriálu Na značky! přináší Médiář každý čtvrtek pohled dvou marketérů z Česka na jednu kampaň ze světa, z databáze Contagious. Videa natáčí agentura Advertia Digital, moderuje je Honza Borýsek.

Podívejte se na další díly seriálu Na značky