Na značky! Jonáš Čumrik a Lenka Kozelková o tom, jak fast food Wendy’s uspěl na Discordu

Hosty 22. dílu seriálu Na značky! byli Jonáš Čumrik, idea maker skupiny Katz83, a Lenka Kozelková, brand manažerka Pivovarů Staropramen. Honza Borýsek si se svými hosty tentokrát povídal o strategii amerického řetězce rychlého občerstvení Wendy’s na herních platformách i obecně na sociálních sítích.

Značka se nezaměřuje specificky na hráče. Raději se rozhodla samu sebe vnímat jako hráče. Udělala ze sebe plnohodnotnou součást komunity, což jí umožnilo autenticky vstupovat do herních prostor. Místo tradiční reklamy si Wendy’s v každém jednotlivém prostoru, kde by se běžně reklamy objevovaly, buduje komunitu.

Wendy s si uvědomuje, jak rychlým vývojem prochází publika i platformy a chce mít jistotu, že s nimi udrží krok. Proto svou činnost neomezila pouze na tradiční sociální média jako Twitter, Facebook nebo Instagram, ale ve velkém působí na Twitchi nebo Robloxu. A když okolo poloviny loňského roku značka zaznamenala, že se její publikum začalo přesouvat na Discord, neváhala a šla za ním. Díky důvěře ve svůj positioning a identitu značky se dokázala rychle zmobilizovat a server na Discordu spustila během pouhých tří měsíců.

Oznámení o spuštění serveru na Discordu, který funguje podobně jako herní verze Slacku, proběhlo na Twitteru a Twitchi v srpnu 2021. Během 48 hodin značka na Discordu nasbírala 50.000 členů a zaznamenala dvakrát víc interakcí, než je na této platformě obvyklé.

Co všechno musí značka udělat, aby lidem úspěšně předala sdělení, že nikdy nemrazí hovězí? Které české značky by se mohly vypravit do světa počítačových videoher a jak by to měly udělat? Co si o tom myslí čeští marketéři? Podívejte se!

Přečtěte si případovou studii kampaně v češtině

Stáhněte si případovou studii kampaně v angličtině

