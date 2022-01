Na značky! Kristýna Rakovská a Jan Vašíček o spolupráci značek Stella Artois a Palace

Hosty 16. dílu seriálu Na značky! byli Kristýna Rakovská, head of brand and marketing communication Rohlik.cz, a Jan Vašíček, director of brand marketing Globus ČR. Diskutovali spolu o netradiční spolupráci značky piva Stella Artois se streetwear brandem Palace.

Při této příležitosti značky spojily svá loga a na omezenou dobu tak vznikl brand Palace Artois, jehož logo se stalo ústředním prvkem kolekce na jaro/léto 2021. Její součástí byly trička, mikiny, čepice, ručníky, batohy i unikátní sklenice. Následovala i podzimní kolekce a při příležitosti jejího uvedení otevřely značky dva pop-up bary v Londýně a New Yorku.

Kampaň podle společnosti AB InBev, kam Stella Artois spadá, ve Velké Británii vygenerovala 148 milionů mediálních impresí. O limitované kolekci se kladně vyjadřovaly některé nejprestižnější světové módní tituly (GQ, Esquire, The Face). Cena limitovaných plechovek piva na sekundárním trhu desetkrát převýšila jejich hodnotu a fanoušci je kupovali i za cenu 30 liber. Do deseti minut po spuštění prodeje se vyprodalo 90 % kolekce. Londýnská hospoda, kde lidé tvořili frontu od dopoledních 11 hodin, prodala během pěti dnů rekordních 93 sudů piva a tři tisíce plechovek k tomu, což je dvacetinásobek oproti normálu.

Jaký je v dnešní době primární cíl spolupráce značek? A jak by naši hosté naložili s neomezenými budgety? Co si o tom myslí čeští marketéři? Podívejte se!

Ve videoseriálu Na značky! přináší Médiář každý čtvrtek pohled dvou marketérů z Česka na jednu kampaň ze světa, z databáze Contagious. Videa natáčí agentura Advertia Digital, moderuje je Honza Borýsek.

