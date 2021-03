Nabídka filmových předplatných v Česku roste

Hned o několik globálních platforem se letos rozroste tuzemská nabídka streamovacích služeb, mezi kterými bude i pravděpodobně největší globální vyzyvatel Netflixu s téměř 100 miliony uživateli — Disney+. Přijít má v druhé polovině roku stejně jako služba HBO Max, která nahradí místní HBO Go a zejména zpřístupní filmový katalog studia Warner Bros. To plánuje velkou novinku: uvádět online všechny premiéry jako Duna nebo Matrix 4 souběžně s kiny.

Do Česka se chystá též nová platforma od ViacomCBS pojmenovaná Paramount+, jejíž příchod avizovalo už přejmenování spřízněného televizního kanálu Prima Comedy Central na Paramount Network. Termín ale není známý. To platí pro očekávané spuštění českého rozhraní v tuzemsku zatím paběrkující služby Amazon Prime Video, který má na konci roku uvést seriálového Pána prstenů, nebo zejména dokumentární Discovery+, které dorazí díky oznámené spolupráci s Vodafonem. V nové verzi už naopak běží platforma FilmBox+ spojená zejména s televizními operátory.

Všechny nováčky v tuzemsku čeká souboj hlavně se světově nejpopulárnější platformou — Netflixem, který v češtině funguje až od podzimu 2019, podle odhadů má ale zdaleka nejvíc abonnentů. Globálně Netflix hlásí přes 200 milionů uživatelů, v Česku si ho předplácí 200.000 až 250.000 lidí, odhaduje Tomáš Vyskočil z online srovnávače filmů a seriálů Filmtoro. Podle jeho statistik je na českém Netflixu na 6.500 filmů a seriálů. České titulky má přitom pouze zhruba třetina z nich a v českém znění nebo původně tuzemských je na 600 snímků.

To HBO, někdejší tuzemské synonym pro náročnou televizní tvorbu, má ve svém HBO Go alespoň otitulkované všechny seriály a filmy, kterých Filmtoro počítá na 1.600. Vyskočil odhaduje počet předplatitelů na zhruba 100.000 až 150.000, a to včetně těch kabelových. HBO Go ale letos projde proměnou.

„Změna z HBO Go na HBO Max bude spolu s příchodem Disney+, které snad už konečně dorazí, nejdůležitější událostí roku. Oboje by mělo být ve třetím kvartálu, takže můžeme na podzim čekat velký souboj,“ říká Vyskočil.

Už fungující videotéky v Česku

služba cena za měsíc snímků / česky* lákadla Aerovod 150 Kč 500/ 500 artové a české filmy Amazon Video Prime 79 Kč 800 / 60 původní seriály Apple TV+ 139 Kč 53/ 53 původní seriály a filmy DAFilms 135 Kč 2350 / 750 dokumenty, české filmy Dramox 299 Kč 60+ souborů divadelní představení Edisonline 155 Kč 126 / 126 festivalové filmy FilmBox+ 129 Kč 534 / 534 + víc než 8 kanálů televizní kanály HBO Go 159 Kč 1673 / 1673 původní seriály včetně české produkce Netflix 199 / 258 / 319 Kč 6500 / 2200 původní produkce, nejvíc akvizic iPrima 59 Kč bez reklam 620 + archiv pořadů původní pořady a seriály Voyo 159 Kč 2000 / 2000 + archiv pořadů původní pořady a seriály

* Podle Filmtoro nebo samotných služeb. **Rok po nákupu výrobku od Applu. Zdroj: jednotlivé služby

Premiéry a Přátelé na HBO

HBO Max v první řadě vyřeší stížnosti lidí po kvalitě, když s proměnou rozhraní přijde i obraz ve 4K rozlišení. Druhá zásadní informace už padla: Warner plánuje uvádět filmy na HBO Max souběžně či dřív než do kin.

O premiéry by ale neměly přijít ani zdejší předplatitelé Go, říká mluvčí zdejší pobočky HBO Pavla Brožková. „Už nyní mohou diváci sledovat tituly z produkce HBO Max na HBO GO nebo blockbustery, které odvysíláme dříve než půjdou do kinodistribuce (Liga Spravedlnosti Zacka Snydera a Wonder Woman 1984).“ Uvedení těchto snímků v Česku podle Vyskočila svědčí o tom, že se HBO snaží v poslední době centralizovat svou dosud regionálně různou nabídku.

Pro zdejší katalog HBO bude proměna znamenat hlavně příchod filmů Warnerů, mezi které patří vedle mnoha klasik populární snímky od DC Comics nebo Pán prstenů. Objevit by se měli na HBO také stále populární Přátelé, na které měl až do prosince v Česku práva Netflix. Aktuálně není seriál legálně dostupný na žádné platformě. Naopak české HBO pravděpodobně přijde o titulu od Disneyho nebo služby Hulu, streamingové platformy patřící do impéria Walta Disneyho. Z její produkce nabízí zdejší HBO Go třeba seriál Příběh služebnice.

Otázkou zůstává cena: HBO Max patří mezi nejdražší platformy dostupné ve Spojených státech, když vychází na bezmála 15 dolarů. To je v přepočtu víc než 320 Kč. Místní HBO Go stojí polovinu: 159 Kč měsíčně. Každopádně i přes vyšší poplatek americké HBO hlásí, že je v počtu předplatitelů dva roky před původním plánem, když má na začátku letošního roku necelých 40 milionů abonentů ze Spojených států. Na celém světě si pak HBO v různých podobách platí na 60 milionů lidí.

Pixar a Smrtonosná past na Disney+

To Disney+ se chlubí, že svůj čtyřletý plán splnilo za pouhých 14 měsíců, během kterých nasbíralo na 95 milionů odběratelů. Poslední velký skok v počtu abonentů přišel díky dvěma titulům, které dobře vystihují nabídku platformy: šlo o celovečerní film od studia Pixar Duše a poslední epizody seriálu Mandalorian ze světa Star Wars. Pobobných sérií má v příštích letech vyjít na deset.

Nad to nabízí Disney+ třeba obrovsky populární filmy od Marvelu, dokumenty od National Geographic nebo celý katalog klasických animovaných hitů. Nad to v únoru spustil sekci „pro dospělé“ pojmenovanou Star, ve které jsou filmy například od studia 20th Century Fox patřícího pod Disney. „Uvedl v ní klasiky jako Smrtonosná past nebo Vetřelec. To jsou věci, které se u nás dosud neobjevovaly nebo jen velmi krátce na Netflixu nebo HBO. Taky se tady díky ní poprvé na platformách objeví seriály jako Ztraceni. To je velký dluh,“ vyjmenovává Vyskočil.

Samotné Disney+ má od začátku v nabídce také Simpsonovi, které v Česku nejsou mimo televizi dostupné. V Americe i západní Evropě služba od března mírně zdražuje na 8 dolarů, respektive 8 eur, tedy zhruba na 200 Kč. Přesný termín příchodu není známý, pouze víme, že do střední a východní Evropy, Jižní Koreje a Hongkongu má služba dorazit letos.

Amazon a Apple paběrkují

To platí i pro spuštění české verze Amazon Video Prime, na kterém pracuje původně knižní eshop a dnes světový hegemon e-commerce. Platforma je v Česku sice dostupná už několik let, využívají ji ale hlavně fanoušci konkrétních seriálů, jako jsou Potvora, Kancl nebo Parks and Recreation.

Všechny jmenované tituly jsou už teď opatřené titulky, ty má podle Filmtoro ale pouze 60 titulů z celkových 800. „Lokalizace přichází dost pozdě. Seriály nemá Amazon špatné, masové hity to ale nejsou. Hlavně se tady ale nemůžou opřít o základnu lidí, kteří by na Amazonu nakupovali. To je rozdíl oproti Applu,“ říká Vyskočil s odkazem platformu spuštěnou po celém světe na podzim 2019.

Apple TV+ zatím přišlo s 55 původními tituly, velkou díru do světa ale služba neudělala. Odhady sice mluví o 40 miliony uživatelích, přes 60 % z nich ale má přístup zdarma díky nákupu telefonu či počítače Apple. Předplatné vychází v Česku na 139 Kč měsíčně. Amazon má cenu ještě nižší: 79 Kč měsíčně.

Nováčci mají oporu v operátorech

To FilmBox+, služba společnosti SPI International fungující po celém světě od poloviny února, původní hity nenabízí, může se ale opřít o zavedené televizní kanály. Ty zpřístupňuje i na nové platformě, která kombinuje tisícovku filmů a seriály na vyžádání spolu s lineárním vysíláním filmových kanálů, které v Česku patří mezi nejpopulárnější. Přístup do nové platformy nahrazující aplikaci FilmBox Live nabízejí v balíčcích televizní operátoři, předplatné je ale možné koupit i zvlášť, a to za 119 Kč měsíčně.

Očekávanější je příchod ale příchod platformy Paramount+, která ve Spojených státech startuje 4. března s katalogem o 5.000 hodinách filmů a seriálů patřících pod společnost ViacomCBS. Pod ní spadají kanály jako Comedy Central, MTV nebo Showtime, který svého přišel s populárním seriálem Dexter. Nad to chce Paramount zkracovat distribuční okna svých filmů, takže třeba Mission: Impossible 7 nebo Tlapková patrola ve filmu budou online už 45 dní po premiéře v kinech.

Současně ViacomCBS ani Paramount nejsou v Česku nejznámější značky, minimálně v porovnání s HBO nebo Disney. Tomu má pomoci lednový příchod kanálu Paramount Network, který nahradil Prima Comedy Central, jakkoliv se nabídka příliš nezměnila. Kdy bude v Česku dostupná streamovací platforma a jak bude vypadat její zdejší nabídka, která se má region od regionu lišit, není zatím jasné. Tisková zpráva pouze hovoří o „příznivé ceně“ od 3 dolarů za měsíc na mezinárodním trhu. V Americe služba vyjde na necelých 10 dolarů měsíčně nebo 6 dolarů, ale s reklamami.

Výrazně rozdílnou nabídku nabídku má přinést Discovery+, platforma spuštěná na konci loňského roku, která má do Česka přijít letos nebo napřesrok díky spolupráci s operátorem Vodafone. Nesází na hvězdné filmy a seriály, ale na klidnější program: dokumenty vlastní produkce nebo od BBC, kuchařské pořady od v Česku známé Food Network nebo sportovní klání přenášená Eurosportem. V Americe vychází abonmá na necelých 5, respektive 8 dolarů dle přítomnosti reklamy.

Pandemie přináší diváky tuzemským hráčům

Tuzemskou nabídku nerozšiřují pouze zahraniční služby, ale i původní tuzemské projekty. Od konce minulého roku funguje divadelní portál Dramox nabízející záznamy her 60 českých a slovenských souborů, s vlastní platformou pro předplatitele MírPlay pak přišlo ostravské divadlo Mír známé pro skeče Třech tygrů. Obě vznikly i v reakci na pandemii, kvůli které a zavřeným kinům a divadlům výrazně rostou i zdejší platformy fungující už delší dobu: Voyo televize Nova hlásí za rok 2020 dvojnásobek předplatitelů, DAFilms původně zaměřený na dokumenty trojnásobek, Aerovod spojený s distribuční společností Aerofilms dokonce desetinásobek abonentů.

Ani jedna služba ale nezveřejňuje absolutní čísla, která v jejich případě - i pro zdejší pomalejší nástup předplatných za online sledování - nebyla podle odhadů nijak závratná. Nejkonkrétnější je televize Prima, jejíž službu iPrima bez reklam si předplácí přes 10.000 lidí. Celkem 1,6 milionů diváků je pak registrovaných, takže mají přístup k totožném obsahu, ale s inzercí. Prima také ukazuje narůstající důležitost chytrých televizí - červené tlačítko loni zmáčklo a HbbTV aplikaci v jím případě využilo přes 2 miliony diváků.

Tradiční tuzemské televize mají pochopitelně přístup k největší divácké bázi a chystají novinky i mimo lineární vysílání. Česká televize má v polovině roku představit novou verzi iVysílání, jejíž součástí mají být i čistě webové formáty, a uvažuje o jejím částečném zpoplatnění. Placený portál televize Nova Voyo plánuje exkluzivní formáty a velký předstih oproti lineárnímu vysílání. „Aktuální předstih je u většiny našich formátů sedm dní před vysíláním na obrazovce, tady mám na mysli i týdny až měsíce. I nadále budeme posilovat nabídku filmů a zahraničních seriálů, aktuálně máme více než 2 000 titulů, ale tím rozhodně nekončíme,“ říká Silvia Majeská programová ředitelka Novy, jejíž Voyo vychází na 159 Kč měsíčně.

Úspěch s předpremiérami slaví ale hlavně zmíněná iPrima a její vlajkový seriál Slunečná, jejíž díly si během loňského dubna pořídilo po 39 Kč bezmála 250.000 lidí. Už odvysílané díly jsou dostupné zdarma nebo za 59 Kč měsíčně bez reklam. „Průměrně jsme měli na iPrima přes 46 milionů video views za měsíc. Kromě Slunečné si lidé oblíbili turecké telenovely Recept na lásku a Zasněná láska, seriál Sestřičky, pořady Prostřeno! a Policie v akci,“ říká mluvčí Gabriela Semová a dodává, že iPrima také eviduje na 2 miliony zápůjček filmů, které nejsou hlavním katalogu. Jedna vyjde na 49 Kč a největší zájem byl o Šarlatána režisérky Agnieszky Holland a dokument V síti Víta Klusáka.

Platforma je nové kino, až na tržby

Předplatitelský katalog a k tomu novinky placené zvlášť nabízí i Aerovod a DAFilms, dvě původní české služby zaměřené na náročnějšího diváka.

Obě platformy také výrazně ovlivnila pandemie. Aerovod loni sice zdesetinásobil počet abonentů a zešestinásobil tržby, služba spojená s distribuční společností Aerofilms ale nepokryla výpadek ze zavřených kin. „Přestože příjmy Aerovodu v loňském roce strmě narostly, výpadek příjmů Aerofilms kvůli zavřeným kinům pokryje jen částečně, a kinodistribuce pro nás zůstává klíčovou,“ říká mluvčí Hana Kijonka.

Vedle toho ale poukazuje, že má služba vybudované stabilní publikum: „Publikum filmů, které Aerofilms uvádí do kin, se s diváky Aerovodu překrývá. Mezi 10 nejsledovanějšími filmy loňského roku na Aerovodu jsme čtyři z nich uvedli v kinech a jeden přímo na Aerovodu bez kinodistribuce“. Předplatné katalogu o víc než 500 filmech stojí 150 Kč měsíčně.

Nejsledovanější filmy na Aerovodu v roce 2020 Vlastníci Afrikou na pionýru V síti Zrcadlení tmy Parazit Tenkrát podruhé Párty Hárd Šarlatán Palm Springs Všude dobře, doma nevím Zdroj: Aerovod

To čistě online fungující platforma DAFilms zažila trochu paradoxně dobrý rok. „Získávali jsme práva k filmům, na které bychom pro legální online distribuci museli čekat mnoho dalších měsíců. Celkově jsme obohatili katalog o 600 nových filmů, z toho bezmála 200 českých titulů. Ze 44 českých titulů, které měly na rok 2020 oficiálně plánovanou premiéru, jsme zpřístupnili online drtivou většinu, jakmile to bylo možné,“ vyjmenovává ředitelka Diana Tabakov. Počet předplatitelů zejména dokumentární platforma loni ztrojnásobila.

Podle Tabakov má dva druhy diváků. Jedni sledují novinky, které jsou typicky z licenčních důvodů placené zvlášť. Ti tvoří 35 % zisku. Zbývající část má DAFilms právě od předplatitelů, kteří platí 135 Kč měsíčně. „Dlouhodobě pozorujeme, že si diváci přehrávají tituly napříč celým katalogem o 2.500 filmech a my tak můžeme prodloužit život festivalovým a arthouse filmů, které nejsou jinde dostupné,“ říká Tabakov a připomíná, že pro službu byly vždy zásadní partnerství s festivaly, z nichž se většina loni nemohla konat v původně plánované podobě. Na DAFilms tak do online podoby překlopili na 29 festivalů, z toho deset českých.

DAFilms proto zavedlo novou sekci Živě věnovanou například debatám s autory. S pokusem o zpřítomnění setkání přišel i Aerovod skrze službu Moje kino live streamující v pevně daný čas nebo služba Film Naživo podporující živé umění, která po dva měsíce vysílala též terestricky. Online platforma nadále funguje a rozděluje výtěžek ze „vstupného“ napůl mezi jednotlivé soubory a na vznik nových pořadů.

Přímou finanční podporu živého umění umožňuje i zmínněý Dramox, se kterým lidé strávili od loňského října 28.000 hodin. Nejsledovanějšími kousky jsou Příběhy obyčejného šílenství od Dejvického divadla a Ženitba Divadla Na Jezerce, celkem služba nabízí hry víc než 60 souborů. Předplatné vychází na 299 Kč měsíčně, většina připadne souborům. Zakladateli Dramoxu jsou Martin Zavadil, Radim Horák a - zakladatel Livesportu Martin Hájek.

Svou vlastní platformu postavilo Divadlo Mír z Ostravy, které letos vyhrálo anketu Křišťálová lupa v kategorii Online video. Během pandemického roku se proslavilo hlavně svými skeči nebo seriálem Skoro na mizině. Předplatné stojí 90 Kč měsíčně, respektive 900 Kč ročně, a soubor láká hlavně na filmy, které uvede pouze pro předplatitele. Jeden už vyšel, a sice Riško a Fučo: Na konci cesty na motivy divadelní hry Trochu hodně mimo, kterou napsal Štěpán Kozub a David Vyhnánek.

Netflix v úniku, ale nezapomíjme na televize

Česká tvorba je možná trochu překvapivě velmi populární i na Netflixu, který i díky nákupům českých filmů, spojení s Vodafonem a reklamním kampaním „dost podstatně zvyšuje náskok v počtu předplatitelů,“ jak říká Vyskočil. V desítce nejsledovanějších filmů za leden jsou podle Filmtoro hned tři české, když nejúspěšnější je třetí díl Bobulí, na které si Netflix koupil exkluzivní online práva. Druhým takovým snímkem je Ženská na vrcholu, která byla z tuzemské produkce na Netflixu nejúspěšnější za loňský rok.

„V Česku má Netflix specifickou věc, že nakupuje docela dost českých filmů, celkem jich je přes 250, většinu ale pouze pro nás. To je rozdíl oproti Polsku, kdy z tamního filmu dokáže udělat globální hit jako v případě 365 dní,“ vysvětluje Vyskočil. Pravděpodobně se nechystá ani žádný „Netflix Originals“, byť Netflix i Amazon v Česku často natáčejí.

To ale pro zdejší úspěch Netflixu není příliš podstatné. Stále totiž nabízí globální hity jako Too Hot to Handle, Dámský gambit, Poslední představení Michela Jordana nebo zatím nejsledovanější Bridgerton a zejména pro mladší generaci platí za synonymum pro streamovací služby. Předplatné vychází podle počtu uživatelů a kvality vysílání na 199 až 319 Kč měsíčně.

Pandemie nepochybně zvýšila počty lidí, kteří si předplácí některou z platforem, byť je nutné připomenout, že jejich počty se do té doby pohybovaly v jednotkách procent. Nabídka na jedné straně poměrně významně roste, většina lidí ani v zemích navyklých platit si ale nepředplácí víc než několik málo platforem. Konkurence je tedy obrovská a předplatitelské platformy bojují i s těmi nabízející obsah zadarmo, kam patří i obří YouTube.

Nejvíc očekávání tak docela pochopitelně budí ti největší, kteří mají exkluzivní obsah za hodně peněz: Disney+ a jeho Marvel, Star Wars nebo Pixar, Matrix 4 na HBO Max nebo seriálový Pán prstenů na Amazon Video Prime. Globální služby mají navíc propracované aplikace pro chytré televize, které si menší tuzemští hráči nemůžou dovolit. Až na tradiční televize, které s propracovanou nabídkou pořadů na vyžádání možná otálely, i pro nevyhnutelně nadcházející proměnu televizní distribuce ale plánují novinky. Televize ostatně není zdaleka mrtvá, naopak: loni byla její sledovanost nejvyšší za 24 let peoplemetrového měření. Lidé s ní strávili v průměru bez jedné minuty čtyři hodiny denně. Nové služby tedy mají o koho soupeřit.