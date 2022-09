Nákup médií v Pickerly zajistí Jiří Typlt a Lucie Stibůrková 

Pražská agentura Pickerly Martina Pešky hlásí posily ve svém mediálním týmu. Pozici head of digital advertising nově zastává Jiří Typlt a na pozici media & publisher direct channel manager přichází Lucie Stibůrková.

Typlt strávil pět let v agentuře Marketup, poslední dva roky pracoval jako senior project manager pro značky Nordic Telecom, Axa Assistance, A3 Sport či BMW Invelt. Se systémy pro nákup reklamy na internetu se poprvé setkal už v roce 2009. Od té doby působil jako freelancer i na straně agentur jako specialisty a později projektový manažer.

V Pickerly má jako šéf digitální reklamy zajistit testování novinek v reklamních platformách a vyhodnocování jejich přínosu pro byznys klientů. Na to Pickerly vyvíjí vlastní nástroj Adgrader. Agentura spravuje kampaně pro své klienty v Evropě i Americe v reklamních nástrojích od Google Ads přes Facebook, Twitter po Tik Tok, Pinterest Ads či Reddit Ads.

I Stibůrková pracovala donedávna v Marketupu. V minulosti dělala na kampaních pro nábytkářský řetězec XXX Lutz, optiku Grand Optical, český fintechový startup Twisto, nebo potravinářské značky Bonavita, Hamé a Viči. Marketing studovala na zahraničních univerzitách. Bakalářské studium absolvovala na University of Liverpool, magisterský titul v oboru Strategic Marketing and Consulting získala na University of Birmingham.

V Pickerly se má vedle digitálních projektů starat o plánování, nákup a vyhodnocení offline médií. „Mým úkolem pro nejbližší měsíce je hledání nových příležitostí a partnerství zejména na polském, maďarském, rumunském a srbském trhu, kam aktuálně expanduje nejvíc klientů,” říká.